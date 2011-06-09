Motorola'dan 4.3-inç qHD ekranlı ve Tegra 2'li üst seviye telefon; Photon 4G

Motorola yüksek performanslı akıllı telefonlar lanse etmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce Droid X2 modelini pazara sunan firmanın, Droid 3 ve Droid Bionic modellerini de yakın gelecekte lanse etmesi bekleniyor. Bugün yapılan lansmanda ise Photon 4G adı verilen ve teknik özellikleriyle firmanın ürün gamındaki en güçlü telefon olmaya hak kazanan model lanse edildi. Köşeli hatlara sahip özel kasa tasarımı içerisinde 4.3-inç büyüklüğünde qHD (960 x 540 piksel) ekrana sahip olan Photon 4G, Nvidia'nın 1GHz hızındaki çift çekirdekli Tegra 2 platformundan güç alıyor.

Android 2.3 işletim sistemiyle çalışan ve 1GB bellek kapasitesine sahip olduğu açıklanan yeni telefon 16GB depolama kapasitesi sunuyor. Üzerinde yer alan 8MP çözünürlüğündeki kamera ile 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabilen telefonda görüntülü konuşmalar içinse VGA çözünürlüğünde ön kameraya yer veriliyor. 3G ve 4G ağları üzerinden internete çıkabilen telefon aynı zamanda taşınabilir hotspot özelliği sunuyor ve internet bağlantısını 8 kullanıcıya paylaştırabiliyor. Üzerinde HDMI portuna da yer verilen telefon, diğer Motorola modellerinden farklı olarak yatay modda film izlenebilmesi için özel bir ayağa da sahip. Sprint tarafından yaz aylarında Amerika'da satışa sunulacak telefonun fiyatı ise açıklanmadı.