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Motorola'dan 4.3-inç qHD ekranlı ve Tegra 2'li üst seviye telefon; Photon 4G

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
55,7b
1
16
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola'dan 4.3-inç qHD ekranlı ve Tegra 2'li üst seviye telefon; Photon 4G
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Motorola yüksek performanslı akıllı telefonlar lanse etmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce Droid X2 modelini pazara sunan firmanın, Droid 3 ve Droid Bionic modellerini de yakın gelecekte lanse etmesi bekleniyor. Bugün yapılan lansmanda ise Photon 4G adı verilen ve teknik özellikleriyle firmanın ürün gamındaki en güçlü telefon olmaya hak kazanan model lanse edildi. Köşeli hatlara sahip özel kasa tasarımı içerisinde 4.3-inç büyüklüğünde qHD (960 x 540 piksel) ekrana sahip olan Photon 4G, Nvidia'nın 1GHz hızındaki çift çekirdekli Tegra 2 platformundan güç alıyor.

Android 2.3 işletim sistemiyle çalışan ve 1GB bellek kapasitesine sahip olduğu açıklanan yeni telefon 16GB depolama kapasitesi sunuyor. Üzerinde yer alan 8MP çözünürlüğündeki kamera ile 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabilen telefonda görüntülü konuşmalar içinse VGA çözünürlüğünde ön kameraya yer veriliyor. 3G ve 4G ağları üzerinden internete çıkabilen telefon aynı zamanda taşınabilir hotspot özelliği sunuyor ve internet bağlantısını 8 kullanıcıya paylaştırabiliyor. Üzerinde HDMI portuna da yer verilen telefon, diğer Motorola modellerinden farklı olarak yatay modda film izlenebilmesi için özel bir ayağa da sahip. Sprint tarafından yaz aylarında Amerika'da satışa sunulacak telefonun fiyatı ise açıklanmadı.

 

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waspsich 8 yıl
Bazı modeller telefon-tablet arası biyer oluşturmaya başladı artık :)
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mandrake 8 yıl en beğenilen
Telefonun köşelerini çok hoş yapmışlar.. Çok farklı duruyor gerçektende.
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MAVİT 8 yıl
eeevrim
ya 2ghz yapsınlar yada 4 çekirdek yapsınlar...ya megapikselleri şişirip şişirip kötü fotoğraglar çektirmesinler yada optik zoom koysunlar...ya 3000 mA pil koysunlar yada 1920x1080 amoled ekran koysunlar....bune ya kaplumba hzında geliştiriyolar telefonları adam gibi bir telefon çıkarsalar olmuyor... rakiplerine fark atıcak ağızlarını kapatcak telefon yapmıyorlar olayı 400 metre yarışına çevirdiler hep 1 milim önde bitirme gayretindeler telefon alıyoruz sonuçta içimize sinmeli uzun süre götürmeli maraton yarışçısı gibi olmalı ama yok ille biraz eksiklik noksanlık derdindeler !!! telefon güzel ama aynısının 10 larca benzeri farklı markalarca üretiliyor zaten...

Katılıyorum sana bi ara sony ericsson yapmıştı k750i'nin çıktığı zamandan bahsediyorum hatırlayan vardır belki ancak bu dönemde sony ericsson için kısa sürdü şu an öyle bir telefon çıkarsa eminimki bütün markalar o adıma ayak uydurmaya çalışacak
ancak dediğin mevzuya gelirsek satış politikası deniyor
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MAVİT 8 yıl
eeevrim
ya 2ghz yapsınlar yada 4 çekirdek yapsınlar...ya megapikselleri şişirip şişirip kötü fotoğraglar çektirmesinler yada optik zoom koysunlar...ya 3000 mA pil koysunlar yada 1920x1080 amoled ekran koysunlar....bune ya kaplumba hzında geliştiriyolar telefonları adam gibi bir telefon çıkarsalar olmuyor... rakiplerine fark atıcak ağızlarını kapatcak telefon yapmıyorlar olayı 400 metre yarışına çevirdiler hep 1 milim önde bitirme gayretindeler telefon alıyoruz sonuçta içimize sinmeli uzun süre götürmeli maraton yarışçısı gibi olmalı ama yok ille biraz eksiklik noksanlık derdindeler !!! telefon güzel ama aynısının 10 larca benzeri farklı markalarca üretiliyor zaten...

Katılıyorum sana bi ara sony ericsson yapmıştı k750i'nin çıktığı zamandan bahsediyorum hatırlayan vardır belki ancak bu dönemde sony ericsson için kısa sürdü şu an öyle bir telefon çıkarsa eminimki bütün markalar o adıma ayak uydurmaya çalışacak
ancak dediğin mevzuya gelirsek satış politikası deniyor
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DH Misafiri 8 yıl
Bu modelde atrixdeki gibi parmak izi okuyucu yok! Batarya daha düşük!
Tek artısı, kamera daha iyi, ekran çok az daha büyük. Sanırım atrix yine motorolanın kralı.
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Eddie The Head 8 yıl
Motorola Atrix ile ne farkı var
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Batuist 8 yıl
Motorola telefonlarını çok güzel özelleştiren bir firma.. ama Türkiyede maalesef tutulmuyor çünkü yok..
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turanhan 8 yıl
Türkiye'ye daha atrix gelmedi photon hiç gelmez
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patrain 8 yıl
yok abi yok bunlar teknolojiyi gram gram sunuyolar karşımıza şöle adamakıllı bişey ne zman çıkcak tam anlamıyla bilmiyorum
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BLooDyyHeLL 8 yıl
Motorola Pek Tutulan Bir Marka Değil Ama Bu Telefonu Çok Hosuma Gıttı Gercektende Guzel Tasarlanmıs :D
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eeevrim 8 yıl
ya 2ghz yapsınlar yada 4 çekirdek yapsınlar...ya megapikselleri şişirip şişirip kötü fotoğraglar çektirmesinler yada optik zoom koysunlar...ya 3000 mA pil koysunlar yada 1920x1080 amoled ekran koysunlar....bune ya kaplumba hzında geliştiriyolar telefonları adam gibi bir telefon çıkarsalar olmuyor... rakiplerine fark atıcak ağızlarını kapatcak telefon yapmıyorlar olayı 400 metre yarışına çevirdiler hep 1 milim önde bitirme gayretindeler telefon alıyoruz sonuçta içimize sinmeli uzun süre götürmeli maraton yarışçısı gibi olmalı ama yok ille biraz eksiklik noksanlık derdindeler !!! telefon güzel ama aynısının 10 larca benzeri farklı markalarca üretiliyor zaten...
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xxxx1 8 yıl
Türkiyenin yanından uğramıycak bir gereksiz model daha...
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tolgacem 8 yıl
Motorola Atrix ve Xoom'da kullanılan ekranın renk kalitesi çok kötüydü. Bu model de inşallah kaliteli bir ekran kullanmışlardır.
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alpa07 8 yıl
tasarım güzel
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