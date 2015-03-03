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Mozilla, 64-bit'lik Firefox Developer Edition 38'i kullanıma sundu

4 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mozilla, 64-bit'lik Firefox Developer Edition 38'i kullanıma sundu
Yeni Firefox Developer Edition üzerinden çalışan Unreal Engine 
Mozilla, Windows işletim sistemi bilgisayar için hazırladığı 64-bit'lik Firefox Developer Edition 38'i kullanıma sundu.
32-bit'lik versiyona oranla önemli geliştirmelerle gelen 64-bit'lik Firefox Developer Edition 38, bu sayede daha büyük uygulamaları (32-bit sürümün 4GB'lık adres alanı limiti kalkıyor) açabiliyor, güvenliği arttıyor ve gözle görülür şekilde daha hızlı çalışma gösteriyor. Aldığı ASLR (Address space layout randomization) geliştirmesi ve 64-bit ile kazandığı yeni donanım ile talimat destekleriyle JavaScript kod performansı da ciddi anlamda arttırılan tarayıcı, ayrıca Web Audio ve CSS için editörleri de barındırıyor.
64-bit'lik Firefox Developer Edition 38 sürümüne ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://thenextweb.com/apps/2015/03/03/mozilla-launches-64-bit-firefox-developer-edition-for-windows/ Yorum Yaz
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Stumaster 4 yıl
Bu browser için mi yoksa telefonlardaki OS için mi?
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umut_baris 4 yıl Stumaster
Stumaster

Bu browser için mi yoksa telefonlardaki OS için mi?

mozilla.org/...
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