Mozilla, Firefox Test Pilot'a eklediği 2 yeni kullanışlı özelliği duyurdu

Mozilla geliştirdği Firefox’ta son 1 yıl içerisinde kaydadeğer gelişme katetti. Vakıf önce Quantum tarayıcı motoruyla hızına hız katarken verimliliğini de arttırdığı tarayıcısına kullanışlı özellikler eklemeye devam ediyor.

Price Wise

Email Tabs

Mozilla’nın duyurduğu 2 özellikten ilki Price Wise. Şu an içinsınırlı alışveriş sitelerinden eklediğiniz ürünlerin fiyatlarını ufak bir pencere üzerinden görüntülemenizi sağlayan eklenti ayrıca listenizdeki ürünlerin fiyatında düşüş veya artış olduğunda da size bunu bildirebiliyor. Aracın şu an için sadece ABD içinde geçerli olduğunu not düşelim.Bir çoğunuza garip gelebilir ancak hatırı sayılır miktarda insan halen kaydetmek istediği linkleri yer imlerine ekleyip bunları cihazları arasında senkronize etmek yerine bu adresleri kendi mail adresine e-posta olarak göndermeyi tercih ediyor.Bu sebeple bu tercihe sahip kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak adınageliştiren yazılım vakfı bu sayede yaklaşan alışveriş döneminde kullanıcıların alışverişleriniamaçlıyor. Dilerseniz sayfanın sadece linkini kendize gönderebildiğinizile sayfanın ekran görüntüsünü veya tüm sayfayı da e-posta olarak alabiliyorsunuz.Mozilla’nın bu 2 yenideneyinden faydalanmak istiyorsanız Firefox tarayıcınıza şu adresten Test Pilot’u kurmanız ve bu adresten Price Wise’ı ve buradan da Email Tabs’ı ekleyemeniz yeterli.