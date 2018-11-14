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Mozilla, Firefox Test Pilot'a eklediği 2 yeni kullanışlı özelliği duyurdu

Yazılım vakfı Mozilla son dönemde Firefox’un üzerinde ciddi bir emek harcıyor. Vakfın son geliştirdiği özellik ise alışverişlerizi kolaylaştırmaya yönelik oldu.
6 ay
6,7b
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11
Tarayıcılar
Metehan Göktaş
Yazar
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Mozilla geliştirdği Firefox’ta son 1 yıl içerisinde kaydadeğer gelişme katetti. Vakıf önce Quantum tarayıcı motoruyla hızına hız katarken verimliliğini de arttırdığı tarayıcısına kullanışlı özellikler eklemeye devam ediyor.

Price Wise 

Mozilla’nın duyurduğu 2 özellikten ilki Price Wise. Şu an için Best Buy, eBay, Amazon, Walmart ve The Home Depot’la sınırlı alışveriş sitelerinden eklediğiniz ürünlerin fiyatlarını ufak bir pencere üzerinden görüntülemenizi sağlayan eklenti ayrıca listenizdeki ürünlerin fiyatında düşüş veya artış olduğunda da size bunu bildirebiliyor. Aracın şu an için sadece ABD içinde geçerli olduğunu not düşelim.

Email Tabs 

Bir çoğunuza garip gelebilir ancak hatırı sayılır miktarda insan halen kaydetmek istediği linkleri yer imlerine ekleyip bunları cihazları arasında senkronize etmek yerine bu adresleri kendi mail adresine e-posta olarak göndermeyi tercih ediyor.
Bu sebeple bu tercihe sahip kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak adına Email Tabs’ı geliştiren yazılım vakfı bu sayede yaklaşan alışveriş döneminde kullanıcıların alışverişlerini pratikleştirmeyi amaçlıyor. Dilerseniz sayfanın sadece linkini kendize gönderebildiğiniz Email Tabs ile sayfanın ekran görüntüsünü veya tüm sayfayı da e-posta olarak alabiliyorsunuz.

Mozilla’nın bu 2 yeni Test Pilot deneyinden faydalanmak istiyorsanız Firefox tarayıcınıza şu adresten Test Pilot’u kurmanız ve bu adresten Price Wise’ı ve buradan da Email Tabs’ı ekleyemeniz yeterli.
https://www.engadget.com/2018/11/12/firefox-test-pilot-price-wise-email-tabs/ Yorum Yaz
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The Hollow 6 ay
Şahsen bu özellikler benim hiçbir işime yaramıyor. Mozilla ilk önce şu geride bıraktığı çerez olayını çözse iyi olur. Geçmişi, çerezleri vs. her şeyi temizleseniz bile geride çerez bırakıyor. 3. parti program kullanarak silmek zorunda kalıyorum. Chrome da aynı şekilde çerez bırakıyordu ama yakın zamanda bu sorunu çözdüler. Artık tarama verilerini temizleyince geride çerez falan bırakmıyor.
Firefox ile ilgili ikinci sorun uzantı sorunu. Chrome'da ekli uzantıları Firefox'da kullanmam mümkün değil. Aksi halde kağnı gibi yavaşlıyor.
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ALBAY 6 ay
Önceden çıkış yaparken sekmeler kaydediliyordu şimdi onu kaldırmışlar. Önce o özelliği geri getirsinler başka eklenti istemez.
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Y-ZiyA 6 ay
Bir ara rekabet Internet Explorer ve Firefox arasındaydı.
Şimdi bu listedekilerden biri yok biri de şerefli ikinciliklerin takımı olmuş.
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Xiaomiseverim 6 ay Y-ZiyA
Adamlar dünyanın en zengin şirketlerinden biriyle kapışıyor. Üstelik çok net bir gelir kaynağı olacak verilerimizi de kullanmamayı tercih ederek yapıyor bunu. Abartılacak bir kullanım farkı da yok üstelik. Bence gayet de birinciler.
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StarSOzi 6 ay
Print ekranı chrome gibi olmadıgı sürece chrome harici hiç bir tarayıcı kullanmam kullanamam.
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Xiaomiseverim 6 ay StarSOzi
Gayet de Chrome tarzında bir Yazdırma önizleme sayfası var zaten?
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SEO-Uzmanı 6 ay
çok daha başarılı bir dünya eklenti varken !
gide gide 1-2 eklentiyi temel yazılıma eklenmesi pekte bir başarı sayılmaz !
js tabanlı eklentiler fazla kaynak tüketimi yapıyor
ff aslında kendi çekirdek script'ini oluştursa dahada başarılı olur !
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Gr8Kebabini 6 ay
Şişirin bakalım. Ondan sonra neden millet chrome kullanıyor. Chrome akıcı ve sade. Firefox hantal ve karışık.
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Xiaomiseverim 6 ay Gr8Kebabini
İkisini de kullanıyorum. Nasıl bir karışıklıktan bahsediyorsun acaba? Chrome kullanırken Firefox'a geçmeyi deneyip arayüzdeki ufak farklılıklar gözün korkup da "karışık" demene sebep olmuş olabilir mi?
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Firefox, firefox test pilot ve
7 etiket daha price wise firefox price wise firefox email tabs email tabs Tarayıcılar Yazılım Metehan Göktaş
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