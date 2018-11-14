Mozilla, Firefox Test Pilot'a eklediği 2 yeni kullanışlı özelliği duyurdu

Mozilla geliştirdği Firefox’ta son 1 yıl içerisinde kaydadeğer gelişme katetti. Vakıf önce Quantum tarayıcı motoruyla hızına hız katarken verimliliğini de arttırdığı tarayıcısına kullanışlı özellikler eklemeye devam ediyor.
Price Wise
Mozilla’nın duyurduğu 2 özellikten ilki Price Wise. Şu an için Best Buy, eBay, Amazon, Walmart ve The Home Depot’la sınırlı alışveriş sitelerinden eklediğiniz ürünlerin fiyatlarını ufak bir pencere üzerinden görüntülemenizi sağlayan eklenti ayrıca listenizdeki ürünlerin fiyatında düşüş veya artış olduğunda da size bunu bildirebiliyor. Aracın şu an için sadece ABD içinde geçerli olduğunu not düşelim.
Email Tabs
Bir çoğunuza garip gelebilir ancak hatırı sayılır miktarda insan halen kaydetmek istediği linkleri yer imlerine ekleyip bunları cihazları arasında senkronize etmek yerine bu adresleri kendi mail adresine e-posta olarak göndermeyi tercih ediyor.
Bu sebeple bu tercihe sahip kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak adına Email Tabs’ı geliştiren yazılım vakfı bu sayede yaklaşan alışveriş döneminde kullanıcıların alışverişlerini pratikleştirmeyi amaçlıyor. Dilerseniz sayfanın sadece linkini kendize gönderebildiğiniz Email Tabs ile sayfanın ekran görüntüsünü veya tüm sayfayı da e-posta olarak alabiliyorsunuz.
Firefox ile ilgili ikinci sorun uzantı sorunu. Chrome'da ekli uzantıları Firefox'da kullanmam mümkün değil. Aksi halde kağnı gibi yavaşlıyor.
Şimdi bu listedekilerden biri yok biri de şerefli ikinciliklerin takımı olmuş.
gide gide 1-2 eklentiyi temel yazılıma eklenmesi pekte bir başarı sayılmaz !
js tabanlı eklentiler fazla kaynak tüketimi yapıyor
ff aslında kendi çekirdek script'ini oluştursa dahada başarılı olur !