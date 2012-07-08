Mozilla, Thunderbird'ün geliştirme çalışmalarını durdurma kararı aldı





Mozilla, yaklaşık 9 yıldır hizmet veren e-posta ve haber istemcisi Thunderbird'ün geliştirme çalışmalarını durdurdu. Hafta başında gönderilen şirket içi bir iletinin internete sızmasının ardından gün yüzüne çıkan bu mühim karar, Mozilla Vakfı yönetim kurulu başkanı Mitchell Baker'ın blogunda yayınladığı bir yazı ile resmiyet kazandı.

Firefox'un sadece bir tarayıcı olarak geliştirilmesi üzerine e-posta ve RSS aboneliği için Thunderbird çalışmaları başlatılmıştı. Tamamen ücretsiz ve açık kaynak kodlu olan program, halihazırda 20 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip. Kalitesini koruyabilmesi için güvenlik ve stabilite güncellemeleri almaya devam edecek, fakat yeni özellikler geliştirilmeyecek. Bu projede görev alan bazı Mozilla çalışanları diğer bölümlere dağılacak. Geçen ay yayınlanan Thunderbird 14.0 Beta 1'in ise stabil sürüme ulaşıp ulaşmayacağı bilinmiyor.

Yalnızca bilgisayar işletim sistemleri için geliştirilen Thunderbird, Mozilla'nın gelecek planlarında birinci sırada yer almayacak. Daha çok internet ve mobil platformlar ile ilgili projelerine yoğunlaşacak olan organizasyon, Thunderbird'ü her altı haftada bir güvenlik ve stabilite düzenlemeleriyle güncellemeye devam edecek.

Normal programdan ayrı olarak kurumsal ve eğitim amaçlı çıkarılan Thunderbird ESR (Extended Support Release) alınan bu karardan etkilenmeyecek. Mozilla, bunun için Thunderbird projesindeki bir kısım çalışanlarını tutacak ve gerekli servisleri sağlayacak. Kullanıcılarına bu hizmeti vermeye devam etmek isteyen okul, işletme ve diğer kuruluşların desteğiyle geliştirilen Thunderbird ESR de her altı haftada bir orijinal sürüm ile benzer düzenlemeler alacak. Bu sürümü geliştirmek için gönüllü olan kurumların çalışmalarına göre yeni özellikler daha önce olduğu gibi eklenmeye devam edecek. Yeni Thunderbird ESR sürümü 20 Kasım'da yayınlanacak.

Firefox tarayıcısı ve internet tabanlı Firefox mobil işletim sistemine odaklanacak olan Mozilla Vakfı, başarılı e-posta hizmeti Thunderbird'in kaderini kullanıcılarının eline bıraktı. Bundan sonraki süreçte ortalama kullanıcılar, mevcut yazılımla idare edecekler. Diğerleri içinse yakın zamanda değişen pek fazla birşey olmayacak. Ancak ilerleyen dönemler için olumlu şeyler söylemek zor.

http://blog.lizardwrangler.com/2012/07/06/thunderbird-stability-and-community-innovation/