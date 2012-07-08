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Mozilla, Thunderbird'ün geliştirme çalışmalarını durdurma kararı aldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Yazılım
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Mozilla, yaklaşık 9 yıldır hizmet veren e-posta ve haber istemcisi Thunderbird'ün geliştirme çalışmalarını durdurdu. Hafta başında gönderilen şirket içi bir iletinin internete sızmasının ardından gün yüzüne çıkan bu mühim karar, Mozilla Vakfı yönetim kurulu başkanı Mitchell Baker'ın blogunda yayınladığı bir yazı ile resmiyet kazandı.
Firefox'un sadece bir tarayıcı olarak geliştirilmesi üzerine e-posta ve RSS aboneliği için Thunderbird çalışmaları başlatılmıştı. Tamamen ücretsiz ve açık kaynak kodlu olan program, halihazırda 20 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip. Kalitesini koruyabilmesi için güvenlik ve stabilite güncellemeleri almaya devam edecek, fakat yeni özellikler geliştirilmeyecek. Bu projede görev alan bazı Mozilla çalışanları diğer bölümlere dağılacak. Geçen ay yayınlanan Thunderbird 14.0 Beta 1'in ise stabil sürüme ulaşıp ulaşmayacağı bilinmiyor.
Yalnızca bilgisayar işletim sistemleri için geliştirilen Thunderbird, Mozilla'nın gelecek planlarında birinci sırada yer almayacak. Daha çok internet ve mobil platformlar ile ilgili projelerine yoğunlaşacak olan organizasyon, Thunderbird'ü her altı haftada bir güvenlik ve stabilite düzenlemeleriyle güncellemeye devam edecek. 
Normal programdan ayrı olarak kurumsal ve eğitim amaçlı çıkarılan Thunderbird ESR (Extended Support Release) alınan bu karardan etkilenmeyecek. Mozilla, bunun için Thunderbird projesindeki bir kısım çalışanlarını tutacak ve gerekli servisleri sağlayacak. Kullanıcılarına bu hizmeti vermeye devam etmek isteyen okul, işletme ve diğer kuruluşların desteğiyle geliştirilen Thunderbird ESR de her altı haftada bir orijinal sürüm ile benzer düzenlemeler alacak. Bu sürümü geliştirmek için gönüllü olan kurumların çalışmalarına göre yeni özellikler daha önce olduğu gibi eklenmeye devam edecek. Yeni Thunderbird ESR sürümü 20 Kasım'da yayınlanacak.
Firefox tarayıcısı ve internet tabanlı Firefox mobil işletim sistemine odaklanacak olan Mozilla Vakfı, başarılı e-posta hizmeti Thunderbird'in kaderini kullanıcılarının eline bıraktı. Bundan sonraki süreçte ortalama kullanıcılar, mevcut yazılımla idare edecekler. Diğerleri içinse yakın zamanda değişen pek fazla birşey olmayacak. Ancak ilerleyen dönemler için olumlu şeyler söylemek zor.

http://blog.lizardwrangler.com/2012/07/06/thunderbird-stability-and-community-innovation/ Yorum Yaz
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myhotyro 7 yıl
İnsanları Outlook'un ellerine bırakacaklar. Kötü haber.
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Computeus 7 yıl en beğenilen
Hemen kaynak kodları kopyalanır ve yeni bir gönüllü takım ile yola devam edilir. Bunca yıldan, bunca emekten ve bunca eklentiden sonra Thunderbird bitmez.

Ayrıca piyasadaki en iyi e-posta istemcisinin geliştirilmesine son vererek Mozilla büyük bir hata yapıyor.
Hemen kaynak kodları kopyalanır ve yeni bir gönüllü takım ile yola devam edilir. Bunca yıldan, bunca emekten ve bunca eklentiden sonra Thunderbird bitmez....
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Dark Shade 7 yıl
20 milyon kullanicisi olan bir programi gelistirmeyi durdurmak pek mantikli gelmiyor bana..
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JoeyBane 7 yıl
Outlook'a geri dönmek mi o_O
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prof955 7 yıl
Bence isabet olmuş...Ben kullanmak için kendimi nekadar çok zorlasamda kullandırtmayacak kadar kötü tarafları vardı...
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Oziko 7 yıl
Bu çok kötü, Outlook'u hiç sevmiyorum.
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DH Misafiri 7 yıl
Kullanıcıların elektronik postalarını şifrelemeyi bile beceremeyen bir e-posta istemcisini "piyasanın en iyisi" olarak nitelendirmek oldukça ilginç.
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Oziko 7 yıl
Bu çok kötü, Outlook'u hiç sevmiyorum.
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sertacarslan 7 yıl
Hayatında linux kullanmamış, thunderbird nedir duymamış kişiler tarafından eksileniyorum, komik. Söylediklerimin nesi yanlış?
Habere tek mantıklı yorumu da aoğuz arkadaşımız yazmış.
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SystemApps 7 yıl
monzilla firefox kullanmayı bıraktım.ana sürümde flash plaeyr çöküp duruyordu.Beta sürümü ise şişiyordu.şu anda Maxthon 3 kullanyorum.yaklaşık 1-2 hafta kullanıyorum.gerçekten tavsiye ederim.Çok güzel eklentileride mevcut.Ve oldukcada fonsiyonel yapmışlar.Ancak facebook açınca ne hikmetse donuyor tarayıcı.Bazı yerlerde de son sürümün facebookta sorun yarattığını okumuştum.Yani face için değil belki ama diğer tüm siteler için birebir bir tarayıcı...Hatta ie kipi var.Yani uyumsuzluk sorunu yaşarsanız bile aynı tarayıcıdan işiniz halledebiliyorsunuz.Tabiki şimdiye kadar uyumsuzluk sorunu olmadı.Ha bi özelliği var okuyucu kipi adı...gerçekten çok güzel düşünülmüş özellikle haber siteleri için birebir.
Sanırım bu kötü gidişata dur demek için monzilla böyle bir karar aldı.Gerçekten son sürümler iyice sapıtmıştı.Umarım düzeltirler...
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Pardus Linux 7 yıl
Firefox daha iyi olacaksa tamam ama yinede kötü bir haber. Her biten açık kaynak projesi üzücü oluyor halbuki kullanıcı desteğide bulmuştu.
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nurettinaz 7 yıl
Yerinde bir karar olmus artik ayri bir email programi kullanan mi kaldi yahu browserlar ve internet siteleri o kadar gelisti ki e-mail programlari sadece hantallik artik
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Quard 7 yıl
Üzüldüm :( Her şey de olduğu gibi yine her şey Microsoft'ta doğru kayıyor.
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manyakurt 7 yıl
Kötü olmuş gerçekten. Severek kullandığım, firefox gibi bağımlılık yapan bir programdı.
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