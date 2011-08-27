Mozilla'nın yol haritası detaylandı; Firefox 13, Haziran 2012'de

Firefox için hızlı geliştirme sürecine geçiş yaparak uzun aralıklarla çıkan büyük sürüm güncellemeleri yerine ve daha az sayıda yenilik içeren ancak daha sık aralıklarla çıkan güncellemeler üzerine yoğunlaşan Mozilla Vakfı, kısa aralıklarla önce Firefox 5 ardından da Firefox 6'yı kullanıma sunmuştu. Firefox 7 Beta, Firefox 8 Aurora ve Firefox 9 Nightly sürümlerini, yeni özellikleri erken denemek isteyen geliştiriciler ve kullanıcıların beğenisine sunan Mozilla, Firefox 7'nin resmi sürümünü Eylül, Firefox 8'i Kasım ve Firefox 9'u ise hemen Noel öncesinde Aralık ayının başlarında kullanıma sunacak.

Mozilla cephesinden gelen haberlere göre önümüzdeki yılın ilk yarısında 4 yeni sürüm daha kullanıcıların beğenisine sunulmuş olacak ki bunlar için belirlenen yol haritası şu şekilde; Firefox 10 Ocak ayında, Firefox 11 Mart ayında, Firefox 12 Nisan ayında ve Firefox 13 ise Haziran ayında çıkacak. Tabi bu güncellemelere ek olarak tarayıcının mobil sürümünün de hızlı bir şekilde güncellenmesi ve her yeni sürümde daha rekabetçi bir hale getirilmesi hedefleniyor. Kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak amaçlarının internet daha iyi bir yer yapmak olduğunu söyleyen Mozilla yetkilileri, web'in ihtiyaçlarına karşılık vermek için atik ve duyarlı olmaları gerektiğini, bunun için de hızlı sürüm güncellemelerinin büyük önem taşıdığını ifade ediyorlar.