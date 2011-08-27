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Mozilla'nın yol haritası detaylandı; Firefox 13, Haziran 2012'de

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
32,3b
1
55
Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Firefox için hızlı geliştirme sürecine geçiş yaparak uzun aralıklarla çıkan büyük sürüm güncellemeleri yerine ve daha az sayıda yenilik içeren ancak daha sık aralıklarla çıkan güncellemeler üzerine yoğunlaşan Mozilla Vakfı, kısa aralıklarla önce Firefox 5 ardından da Firefox 6'yı kullanıma sunmuştu. Firefox 7 Beta, Firefox 8 Aurora ve Firefox 9 Nightly sürümlerini, yeni özellikleri erken denemek isteyen geliştiriciler ve kullanıcıların beğenisine sunan Mozilla, Firefox 7'nin resmi sürümünü Eylül, Firefox 8'i Kasım ve Firefox 9'u ise hemen Noel öncesinde Aralık ayının başlarında kullanıma sunacak.
Mozilla cephesinden gelen haberlere göre önümüzdeki yılın ilk yarısında 4 yeni sürüm daha kullanıcıların beğenisine sunulmuş olacak ki bunlar için belirlenen yol haritası şu şekilde; Firefox 10 Ocak ayında, Firefox 11 Mart ayında, Firefox 12 Nisan ayında ve Firefox 13 ise Haziran ayında çıkacak. Tabi bu güncellemelere ek olarak tarayıcının mobil sürümünün de hızlı bir şekilde güncellenmesi ve her yeni sürümde daha rekabetçi bir hale getirilmesi hedefleniyor. Kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak amaçlarının internet daha iyi bir yer yapmak olduğunu söyleyen Mozilla yetkilileri, web'in ihtiyaçlarına karşılık vermek için atik ve duyarlı olmaları gerektiğini, bunun için de hızlı sürüm güncellemelerinin büyük önem taşıdığını ifade ediyorlar. 

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Hobar 8 yıl en beğenilen
4.0.1 olması gereken sürümü 5, 4.0.2 olması gereken sürümü de 6 olarak çıkardılar. Birkaç yıl içinde firefox bile 99 gelir.
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XavierPedro 8 yıl

waltran

iyice abarttılar ha boyna numara değiştiriyorlar 1 gram geliştirme yok bu gidişle bırakacağım


Siz tema değişse demek "Vay be adamlar yapıyor" diyecek kullanıcı modelisiniz o hâlde.

Altyapısı odaklı geliştirmeler yapmadığını nereden biliyorsunuz?
waltraniyice abarttılar ha boyna numara değiştiriyorlar 1 gram geliştirme yok bu gidişle bırakacağım...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Mthan 8 yıl
Haftada bir yeni sürüm çıkmaya devam ederse 2012'de Firefox 2012'yi de görürüz.
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İlkem22 8 yıl
gene kasar bu la
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MURATSPLAT 8 yıl
Firefox, sen bir numarasin:-)
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MURATSPLAT 8 yıl
Firefox, sen bir numarasin:-)
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Rainbow6 8 yıl
noldu bu firefoxa anlamadim ne guzel kullaniyoduk son surumler cok kotu devamli problem var
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B.Bayraktar 8 yıl
2smoke
-- Chorme hızlı diyen arkadaşa da, eskiden olsa anca açılışı hızlı chromeun derdim ama şimdi FF da gayet çabuk açılıyor. Onun dışında chrome bana hiçte hızlı gelmediği gibi çok ta kullanışsız ve ayrıca gelştiricilerinin de çok vurdum duymaz olduğu bir tarayıcı dan başka bişey ifade etmiyor. 5.0 versiyonunda şikayet edilen veya eklenmesi istenen özellikler dev kanalından 15. versiyona ulaşmış resmi olarak da 13. çıkmış olmasına ramen hala düzeltilip eklenmediyse, isterse ışık hızında çalışsın FOOOOSSS dur benim gözümde. En basitinden download barını bile gidip köşesine tıklıyıp kapatmak nedir yahu.. 3 sene olmuş adamlar şuna autoclose seçeneği koyun diye ama sallayan yok gelişitrici tarafında. Yemişim Chromeu (Arkadaşın tabiriyle).

Dosyayı açınca otomatik kapanıyor orası. Bilmeden konuşma.
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2smoke 8 yıl

B.Bayraktar
Dosyayı açınca otomatik kapanıyor orası. Bilmeden konuşma.


Bulabildiğin cevap bu yani, indirdiğim şeyi o an açmak zorundaymışım gibi... Sizde bu kafa olunca adamlar tabi geliştirmez bişeyi.
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alprkrkmz 8 yıl
homebird
Firefox 3 kullanıyorum neden mi? Sonraki sürümler ekran kartını yüksek frekansta çalıştırıyor.Yani kart 250mhz olması gerekirken sanki oyundaymışım gibi 800mhzde çalışıyor
(kart 6950!) İnternette gezerken deli gibi fan sesi ve 70 derece sıcaklığı hiç çekemem. Benim için son sürümler çöpten başka birşey değil kusura bakmasın kimse!

eğer kaldırmadıysanız:
firefox-seçenekler-gelişmiş-genel sekmesi altında mümkün olduğunda donanım ivmelenmesini kullan seçeneğinin tik ini kaldırın. artık yazılımsal olarak çalışsın. donanımı yani ekran kartını kullanmasın. bu dediğim 4. ve sonrası sürümler için geçerli. tabi eğer siz önceden yapmadıysanız :)
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2smoke 8 yıl
Nedense bir kullanıcı da bir sorun çıkar, tüm mozilla ya mal olur.

homebird
Bizde neden olmuyor bu sorunlar. Fan %35 ile çalışıp çalıştığını bile anlamıyoruz. Donanım hızlandırması da açık olduğu halde. Sorun FF de değilki sizin ekran kartınızın 3D anlayışında. Ne yani 6950 olunca kusursuz mu oluyor. O da insan yapısı. Zaten ATI ler o konuda sorunlu. Normal kart 40 derece de fan %30 iken, 5 derece artsa %100 yapıyor.. Kademeli bir artış söz konusu değil.

Firefox'un donanım hızlandırmasını kapatabilirsiniz. Ekran kartınızın biosunu ya da sürücüsünü değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Sonra bilmediğiniz bir konu daha, ekran kartının fanı MHZ'e değil, ısıya duyarlıdır. Benim ekran kartım 9800gt, öyle 250 felan değil OC li olarak 670mhz de çalışıyor sürekli, masaüstü/oyun aynı. Fan %35, ısı 39 derece bu sıcak havalarda. Öyle firefox ta iken oyun oynuyorum sanıp ta ekran kartını 90 dereceye getirmiyor hiç bir şekilde. Ancak bir flash video seyredersem, bilindiği gibi flash artık GPU kullanıyor, ısı 45-50 derecelere fan da %40 lara yani 5 derece artıyor. Oynadığım bütün oyunları full ayar oynarım, bugüne kadar da fanın %75 i ısınında 80 dereceyi geçtiğini görmedim.

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Bunun dışında sürüm numaraları konsunda da yazayım. Çoğu kişi mozilla sitesinde gördüğü versiyonu çetiğinden ara sürümlerin olmadığını sanıyorlar, oysaki FTP den sürekli ara sürüm güncellemeri ni çekebiliyorsunuz. Yukarıda HOBAR isimli arkadaşımız 4.01, 4.02 demiş de bu versiyonlar zaten mevcut FTP de.

Beta ve Nightly leri kullanmaktan çekinmeyin. Hiç bir stabilite sorunları olmadığı gibi resmi çıkan sürümden her zaman daha hızlılar. Ben 9.0a1 kullanıyorum, otomatik olarak da her gün güncelliyor kendisini 2-3 mb lik güncellemelerle. Yani siz burda her şeye bir kulp takarken o adamlar her gün bir yerini geliştirip, buglarını gideriyorlar Firefox'un.

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Chorme hızlı diyen arkadaşa da, eskiden olsa anca açılışı hızlı chrome'un derdim ama şimdi FF da gayet çabuk açılıyor. Onun dışında chrome bana hiçte hızlı gelmediği gibi çok ta kullanışsız ve ayrıca gelştiricilerinin de çok vurdum duymaz olduğu bir tarayıcı dan başka bişey ifade etmiyor.

5.0 versiyonunda şikayet edilen veya eklenmesi istenen özellikler dev kanalından 15. versiyona ulaşmış resmi olarak da 13. çıkmış olmasına ramen hala düzeltilip eklenmediyse, isterse ışık hızında çalışsın FOOOOSSS dur benim gözümde.

En basitinden download barını bile gidip köşesine tıklıyıp kapatmak nedir yahu.. 3 sene olmuş adamlar şuna autoclose seçeneği koyun diye ama sallayan yok gelişitrici tarafında. Yemişim Chrome'u (Arkadaşın tabiriyle).
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homebird 8 yıl
Firefox 3 kullanıyorum neden mi? Sonraki sürümler ekran kartını yüksek frekansta çalıştırıyor.Yani kart 250mhz olması gerekirken sanki oyundaymışım gibi 800mhzde çalışıyor
(kart 6950!) İnternette gezerken deli gibi fan sesi ve 70 derece sıcaklığı hiç çekemem.
Benim için son sürümler çöpten başka birşey değil kusura bakmasın kimse!
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Selman22 8 yıl
Büyük küçük yazılımda yapılan her güncelleme sürüm değişikliği niteliğinde midir ki hepsinde birer sayı artırıp yeni sürümmüş gibi sunuyorlar ? Firefoxu severim ama ilk defa böyle saçma bir uygulamasını gördüm. sen 2 güncelleme yapıcaksın onu firefox 8 10 11 diye çıkaracaksın bırak ya.
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Selman22 8 yıl
Tamamen saçmalık...
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kukula 8 yıl
sayı büyüyünce program sürümleri bir garip gelmeye başlıyor bana, ne o mozilla52, ie69 felan bırak abi ondalık yap şunları.
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