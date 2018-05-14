Mt.Gox borsasının malvarlıkları satılmaya devam ediyor, yatırımcılar tepkili

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biriyken 2013-2014 yıllarında hacklenerek yüz milyonlarca dolar kaybeden Mt.Gox sonrasında iflas etmiş ve kayyum kontrolüne geçmişti. Mahkeme kararı gereği 200 bin adet Bitcoin stoğunu hissedarlara satmaya başlayan kayyuma yatırımcılar tepkili.

Stok halen bitmedi

Geçen yıldan bu Nisan ayına kadar kayyum Kobayashi toplamda 400 milyon dolarlık Bitcoin ve Bitcoin Cash satmıştı. Bu satışların kripto para piyasasını çok da fazla etkilemediği biliniyordu. Ne var ki 8000 adet daha Bitcoin stoğunu elden çıkaran Kobayashi’nin piyasaları dalgalandırdığı düşünülüyor.

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Aslında Bitcoin satışlarında bir anormallik yok zira günde 600 bin adet Bitcoin’in dünya borsalarında dolaşıma çıktığı tahmin ediliyor. Sıkıntı Japon kanunları gereğince Bitcoin stoğunun 2014 yılındaki değerden yani 480$ civarında satılması. Bunu fırsat bilen kişilerin yüksek rakamdan Bitcoin bozdurması sonucu piyasalar olumsuz etkileniyor. Son günlerde kripto para borsası hızlı bir düşüş yaşadı ve 400 milyar pazar değerinin altında seyretmeye başladı.

Elinde 137 bin adet Bitcoin stoğu kaldığı tahmin edilen kayyum Kobayashi ise tüm işlemleri kanuna uygun olarak devam ettirdiğini ve bir kripto para borsası ile iş birliği içerisinde Bitcoin satışları yaptığını, kesinlikle fiyatlara etkisinin olmadığını ifade ediyor.