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Mt.Gox borsasının malvarlıkları satılmaya devam ediyor, yatırımcılar tepkili

Mt.Gox borsasının kayyumu durumundaki Kobayashi stoktaki Bitcoin varlıklarını hissedarlara dağıtmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde 8200 adet daha Bitcoin piyasaya sürülecek.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biriyken 2013-2014 yıllarında hacklenerek yüz milyonlarca dolar kaybeden Mt.Gox sonrasında iflas etmiş ve kayyum kontrolüne geçmişti. Mahkeme kararı gereği 200 bin adet Bitcoin stoğunu hissedarlara satmaya başlayan kayyuma yatırımcılar tepkili.

Stok halen bitmedi

Geçen yıldan bu Nisan ayına kadar kayyum Kobayashi toplamda 400 milyon dolarlık Bitcoin ve Bitcoin Cash satmıştı. Bu satışların kripto para piyasasını çok da fazla etkilemediği biliniyordu. Ne var ki 8000 adet daha Bitcoin stoğunu elden çıkaran Kobayashi’nin piyasaları dalgalandırdığı düşünülüyor.

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Aslında Bitcoin satışlarında bir anormallik yok zira günde 600 bin adet Bitcoin’in dünya borsalarında dolaşıma çıktığı tahmin ediliyor. Sıkıntı Japon kanunları gereğince Bitcoin stoğunun 2014 yılındaki değerden yani 480$ civarında satılması. Bunu fırsat bilen kişilerin yüksek rakamdan Bitcoin bozdurması sonucu piyasalar olumsuz etkileniyor. Son günlerde kripto para borsası hızlı bir düşüş yaşadı ve 400 milyar pazar değerinin altında seyretmeye başladı.

Elinde 137 bin adet Bitcoin stoğu kaldığı tahmin edilen kayyum Kobayashi ise tüm işlemleri kanuna uygun olarak devam ettirdiğini ve bir kripto para borsası ile iş birliği içerisinde Bitcoin satışları yaptığını, kesinlikle fiyatlara etkisinin olmadığını ifade ediyor.

 

https://cryptoslate.com/tokyo-whale-prepares-8000-btc-dump-as-crypto-bloodbath-continues/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ufuk172 1 yıl
O zaman ki sahiplerine veriliyor. Adam aldigi vakti zamanında 480 dolarmis. Şimdi 8bin dolar, satayım kurtulayım diyor.
Satış gelince piyasa düşüyor.
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V4LKyR 1 yıl
Biz de alabiliyor muyuz?
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