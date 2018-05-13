LG Q7 modelinde MediaTek izleri

LG’nin amiral gemisi G7 ThinQ modelinden sonra kırpılmış bir alternatif olarak Q7 modelini piyasaya sürmesi bekleniyor. Ne var ki benchmark skorları büyük bir beklenti içerisine girmememizi söylüyor.

LG Q7 özellikleri ve fiyatı

Ortaya çıkan skorlara göre LG Q7 modelinde MediaTek’in Helio P10 yonga seti yer alıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli olan bu yonga seti oldukça eski sayılır. Geçen yılın LG Q6 modelinde Snapdragon 435 yonga seti yer alıyordu.

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LG’nin neden böyle bir tercih yapmış olabileceği bilinmiyor. Helio P10 yonga seti 2.5 yılı geride bırakmış bir yonga seti. TSMC’nin ikinci nesil 28nm süreci ile üretilen ilk yongasıydı ve enerji verimliliğine odaklanıyordu. Bugün artık 14nm üretim süreci kendisine kolay bir şekilde alt seviye telefonlarda yer bulabiliyor. Hedeflediği segment itibariyle LG Q7 biraz hayal kırıklığı olacak gibi. Belki de bölgeye özel bir versiyon ile karşı karşıya da olabiliriz.

LG Q7 modelinde bunun yanında 4GB RAM ve Android 8.1 işletim sistemi olacağı belirtiliyor. Ayrıca ekranda yine çentik tasarımı bizi bekliyor olacak. Yaz aylarında piyasaya çıkması beklenen modelin 300$ civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor.