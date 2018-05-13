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LG Q7 modelinde MediaTek izleri

Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen yeni LG Q7 akıllı telefonunda Helio P10 yonga seti kullanılabilir. 3 yılı devirmek üzere olan yonga seti bakalım nasıl bir performans sunacak?
1 yıl
2,6b
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG Q7 modelinde MediaTek izleri

LG’nin amiral gemisi G7 ThinQ modelinden sonra kırpılmış bir alternatif olarak Q7 modelini piyasaya sürmesi bekleniyor. Ne var ki benchmark skorları büyük bir beklenti içerisine girmememizi söylüyor.

LG Q7 özellikleri ve fiyatı

Ortaya çıkan skorlara göre LG Q7 modelinde MediaTek’in Helio P10 yonga seti yer alıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli olan bu yonga seti oldukça eski sayılır. Geçen yılın LG Q6 modelinde Snapdragon 435 yonga seti yer alıyordu.

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LG’nin neden böyle bir tercih yapmış olabileceği bilinmiyor. Helio P10 yonga seti 2.5 yılı geride bırakmış bir yonga seti. TSMC’nin ikinci nesil 28nm süreci ile üretilen ilk yongasıydı ve enerji verimliliğine odaklanıyordu. Bugün artık 14nm üretim süreci kendisine kolay bir şekilde alt seviye telefonlarda yer bulabiliyor. Hedeflediği segment itibariyle LG Q7 biraz hayal kırıklığı olacak gibi. Belki de bölgeye özel bir versiyon ile karşı karşıya da olabiliriz.

LG Q7 modelinde bunun yanında 4GB RAM ve Android 8.1 işletim sistemi olacağı belirtiliyor. Ayrıca ekranda yine çentik tasarımı bizi bekliyor olacak. Yaz aylarında piyasaya çıkması beklenen modelin 300$ civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor.

 

https://www.phonearena.com/news/LG-Q7-benchmark-helio-p10_id104858 Yorum Yaz
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theJuDGe_41 1 yıl en beğenilen
Ölü doğan bebekten farkı olmaz
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Johan Elmander 1 yıl
Bir de çentikliyse
Çifte çöp
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Sirchade 1 yıl mu5tafa
g2'deki işlemci (s800) bile helio p10'dan 10 kat iyidir. en azından 1080p'de cayır cayır performans verir.
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volkan_kolay 1 yıl
LG telefon işini bırak sende kurtul bizde..
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huseyincarnege 1 yıl
lg yakışmıyan bir telefon :S
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javaprof 1 yıl
p60 çıktı p10 mu kaldı?
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firtinax 1 yıl
Eski telefonlardan işlemci söküp yeni telefona takacaklar herhalde.
Q7:Çerçeve ince başka da bir şey yok!
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OverClocK1ng 1 yıl
Yaw ayıp be. G2 bile daha iyiydi. Yuh LG yuh.
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nebulabado 1 yıl
Hey gidi LG en sonunda Mediatek'e kadar düştü demek.
Yazık...
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interwap 1 yıl nebulabado
LG belki 10 yıldan daha uzun süredir MediaTek kullanıyor.
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Johan Elmander 1 yıl
Bir de çentikliyse
Çifte çöp
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tecnikadamoguz01 1 yıl
Madem orta halli bir ürün yapıcaksın icerisine sd630 veya 660 gibi bir işlemci koy bunuda 2bin TL altında düzgün bir fiyattan sür piyasaya senden alalım be LG sonuçta kullandığın kompanetlerin %60-70 ini kendin üretiyorsun
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mu5tafa 1 yıl
P10 yeni olmuş g2 deki işlemciyi kullansalardı. Askflslf.
Mediatek artık 1 dolara falan veriyordur heralde bu işlemcileri. Lg ucuz diye atlamıştır.
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Sirchade 1 yıl mu5tafa
g2'deki işlemci (s800) bile helio p10'dan 10 kat iyidir. en azından 1080p'de cayır cayır performans verir.
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neronidas 1 yıl
Mediatek kullanıyorsun bari p60 koy
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