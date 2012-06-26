Mushkin 16GB kapasiteli yeni bellek kitini duyurdu

AMD'nin Athlon64 fırtınası estirdiği dönemlerde piyasaya sürdüğü BH-5 DDR bellek kitleriyle nam salan Mushkin, performans tutkunları için hazırladığı yeni bellek kitini duyurdu. Dört adet DDR3 bellek modülünden oluşan kit, standart olarak 1600MHz'de çalışan çift kanal formundaki bellek kiti, 1.65v geriliminde CL7 zamanlamalarıyla görev yapıyor.

Isı dağıtıcı ile desteklenen bellek kiti, CL8 zamanlamalarıyla 1969MHz'e hız aşırtılmış durumda. Standart konfigürasyonu için daha çok CL7 zamanalamalarıyla dikkat çeken 16GB'lık DDR3 bellek kiti, hem AMD hem de Intel platformlarında kullanılabiliyor. Redline serisi altında sunulan ve fiyatı açıklanmayan kit, ömür boyu garanti ile sunuluyor.