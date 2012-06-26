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Mushkin 16GB kapasiteli yeni bellek kitini duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,7b
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Athlon64 fırtınası estirdiği dönemlerde piyasaya sürdüğü BH-5 DDR bellek kitleriyle nam salan Mushkin, performans tutkunları için hazırladığı yeni bellek kitini duyurdu. Dört adet DDR3 bellek modülünden oluşan kit, standart olarak 1600MHz'de çalışan çift kanal formundaki bellek kiti, 1.65v geriliminde CL7 zamanlamalarıyla görev yapıyor.
Isı dağıtıcı ile desteklenen bellek kiti, CL8 zamanlamalarıyla 1969MHz'e hız aşırtılmış durumda. Standart konfigürasyonu için daha çok CL7 zamanalamalarıyla dikkat çeken 16GB'lık DDR3 bellek kiti, hem AMD hem de Intel platformlarında kullanılabiliyor. Redline serisi altında sunulan ve fiyatı açıklanmayan kit, ömür boyu garanti ile sunuluyor.  

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melikulupinar 7 yıl
Aynen. 7.9.7.21.2T - 1600 Mhz. 1.65 V. olmasa da olur.

Ben Şubat 2010 tarihinde 8.8.8.24.2T - 2000 Mhz. 1.5 V ile çalışan bellekler almıştım. 1600 Mhz hızda 1.5 V ile 7.7.7.20.2T çalışıyor. 1.72 verince CL-6 görüyor. Veya 2133 Mhz CL-9 görüyor.

Bu ne ki şimdi 2,5 sene sonra 1600-CL7 çıkarmak.Taa o zaman bile 1600 hızda 7.7.7.21.2T çalışan bellekler zaten vardı. Hatta CL-6-2T çalışan tuzlu bellekler de vardı. Bari bu kadar yıl sonra şöyle 6.6.6.18.1T ve 1.5 çıkarsalar işe yarardı.

Üstelik yeni işlemcilerin en az 1866 desteklemeye başladığı da düşünülürse gereksiz olmuş. Bunu 1866 ile verebilselerdi bir anlamı olurdu. Üstelik Mushkin fiyatları da yüksek.
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barsonxaw 7 yıl
Yani update etmeyen google degil Apple'di diye dusunuyorum.
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nysarac 7 yıl
7 7 7 21 1t ise iyidir ama yapmıyorlar işte
1.5 volt 7 7 7 21 1t olsa cok sağlam olur
7 9 7 30 2t 1.65 volt ne anladım ben bundan şimdi :S
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Kitmaker 7 yıl
Akumu
Üşüyoruz OCZ reyiz. :(

OCZ bıraktı mı ?
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createemir 7 yıl
Redline
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Shade of Death 7 yıl
Üşüyoruz OCZ reyiz. :(
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theyapici 7 yıl
donanıma eğer bir arıza olmazsa 2-3 yıl para vermeyi düşünmüyorum ama ocz nin estidiği bellek rüzgarı daha hatırda kalıcı idi benim için
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