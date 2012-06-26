Mushkin 16GB kapasiteli yeni bellek kitini duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Isı dağıtıcı ile desteklenen bellek kiti, CL8 zamanlamalarıyla 1969MHz'e hız aşırtılmış durumda. Standart konfigürasyonu için daha çok CL7 zamanalamalarıyla dikkat çeken 16GB'lık DDR3 bellek kiti, hem AMD hem de Intel platformlarında kullanılabiliyor. Redline serisi altında sunulan ve fiyatı açıklanmayan kit, ömür boyu garanti ile sunuluyor.
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Ben Şubat 2010 tarihinde 8.8.8.24.2T - 2000 Mhz. 1.5 V ile çalışan bellekler almıştım. 1600 Mhz hızda 1.5 V ile 7.7.7.20.2T çalışıyor. 1.72 verince CL-6 görüyor. Veya 2133 Mhz CL-9 görüyor.
Bu ne ki şimdi 2,5 sene sonra 1600-CL7 çıkarmak.Taa o zaman bile 1600 hızda 7.7.7.21.2T çalışan bellekler zaten vardı. Hatta CL-6-2T çalışan tuzlu bellekler de vardı. Bari bu kadar yıl sonra şöyle 6.6.6.18.1T ve 1.5 çıkarsalar işe yarardı.
Üstelik yeni işlemcilerin en az 1866 desteklemeye başladığı da düşünülürse gereksiz olmuş. Bunu 1866 ile verebilselerdi bir anlamı olurdu. Üstelik Mushkin fiyatları da yüksek.
1.5 volt 7 7 7 21 1t olsa cok sağlam olur
7 9 7 30 2t 1.65 volt ne anladım ben bundan şimdi :S
OCZ bıraktı mı ?