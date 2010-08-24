Mushkin'den 40GB depolama kapasitesi sunan yüksek hızlı SSD sürücü

Bir süre önce SSD pazarına adım adan Mushkin, Callisto serisi altında hazırladığı 40GB kapasiteli yeni modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. SandForce SF-1200 kontrolcüsünü kullanan 2.5-inç boyutundaki yeni sürücü ile işletim sistemi ve temel uygulamaları düşük maliyetli ve yüksek hızlı disk üzerinde çalıştırmak isteyen kullanıcılar hedefleniyor.

MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı TRIM destekli yeni SSD sürücüsü, SATA-II ara birimini destekliyor ve 2 milyon saat hata öncesi kullanım süresi sunuyor. Okuma hızı 285MB/saniye, yazma hızı ise 275MB/saniye olarak açıklanan sürücünün, rastgele yazma performansı ise 50,000 IOPS olarak açıklaniyor.

Mushkin tarafından üç yıllık garanti ve 2.5-inç > 3.5-inç dönüştürücü adaptör ile satışa sunulacak 40GB Callisto SSD'nin Avrupa fiyatı ise 108 Avro civarında olacak.