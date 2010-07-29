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Mushkin'den Ridgeback serisi 8GB ve 12GB kapasiteli DDR3 bellek kitleri

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,3b
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mushkin'den Ridgeback serisi 8GB ve 12GB kapasiteli DDR3 bellek kitleri
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Mushkin'den Ridgeback serisi 8GB ve 12GB kapasiteli DDR3 bellek kitleri
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Yüksek performanslı bellek üreticisi Mushkin, Ridgeback serisi altında hazırladığı yeni DDR3 belleklerini duyurdu. Intel'in LGA1156 ve LGA1366 formundaki işlemcileri için hazırlanan yeni bellek kitler 4GB kapasiteli bellek modüllerinden oluşup sırasıyla 8GB (çift kanal) ve 12GB (üç kanal) kapasite sunuyorlar. Ridgeback serisi için özel olarak hazırlanan yeni bellek kitlerinin 2000MHz'de çalıştığı ve 1.65v geriliminde 10-10-10-27 zamanlamalarıyla görev yaptıkları belirtiliyor.

Başta yüksek performans tutkunları olmak üzere hız aşırtmacılar ve oyuncular için hazırlanan bellek kitlerinin ömür boyu garanti ile sunulduğu ve 12GB kapasiteli kitin 420$'lık etiket fiyatı taşıdığı açıklandı.


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toonjai 9 yıl
bu kapasiteye göre zamanlamalar kabul görür seviyede ki, kapasite arttıkça zamanlamalar da artar...
bu yıllardır böyleydi. kısaca büyük kapasite =büyük zamanlama !
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El Mukteda 9 yıl
4GB tek modül için zamanlamalar güzel. o fiyattan türkiyede satılırsa fiyatı da güzel.
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hacı.basat 9 yıl
2000 mhz ama zamanlamalar 10-10-10-27, fiyattan kurtarır belki desek 420$, 2000mhz stoklarının eridiği bir esnada zamanlaması saklanarak satılabilir belki.
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Divinity 9 yıl
4GB'lık modüller yaygınlaşıyor güzel.
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Momo-Oz 9 yıl
Mushkin diyince aklıma Muşmula geliyo hep nedense :D
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