Mushkin'den Ridgeback serisi 8GB ve 12GB kapasiteli DDR3 bellek kitleri

Yüksek performanslı bellek üreticisi Mushkin, Ridgeback serisi altında hazırladığı yeni DDR3 belleklerini duyurdu. Intel'in LGA1156 ve LGA1366 formundaki işlemcileri için hazırlanan yeni bellek kitler 4GB kapasiteli bellek modüllerinden oluşup sırasıyla 8GB (çift kanal) ve 12GB (üç kanal) kapasite sunuyorlar. Ridgeback serisi için özel olarak hazırlanan yeni bellek kitlerinin 2000MHz'de çalıştığı ve 1.65v geriliminde 10-10-10-27 zamanlamalarıyla görev yaptıkları belirtiliyor.

Başta yüksek performans tutkunları olmak üzere hız aşırtmacılar ve oyuncular için hazırlanan bellek kitlerinin ömür boyu garanti ile sunulduğu ve 12GB kapasiteli kitin 420$'lık etiket fiyatı taşıdığı açıklandı.