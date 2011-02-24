Mutlu yıllar Steve Jobs; Teknoloji dünyasının vizyoner ismi 56 yaşında!

Mutlu yıllar Steve Jobs!!! Teknoloji dünyasının "vizyoner" ismi bugün 56. yaş gününü kutluyor. Sağlık sorunları nedeniyle geçici bir süre için Apple'dan ayrılan Steve, iş dünyasında benzeri görülmemiş bir başarı hikayesi yazdı. Steve Wozniak ile birlikte ailesinin garajında kurduğu Apple'ı çok hızlı bir şekilde büyüten ancak daha sonra yönetim kuruluyla yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda şirketten ayrılmak zorunda kalan Steve Jobs, asla pes etmedi. Pixar Animasyon Stdüyosu ve NeXt isimli teknoloji firmalarıyla, Apple'dakine benzer başarıları tekrarlayan efsane isim, kurucusu olduğu Apple'ın, NeXt firmasını almasıyla birlikte şirkete dönmüş ardından sadece teknoloji değil, iş ve ekonomi dünyasının da gidişatını değiştiren yeni bir dönemi başlamıştı.

Hikayenin gerisi malum... 2000'li yıllar adeta Apple yılları haline dönüştü ve arka arkaya sunulan devrimsel cihazlar tüm dünyada milyonlarca adetlik satış rakamlarına ulaştı. iPod ile taşınabilir medya oynatıcılarının seyrini değiştiren Apple, ardından yepyeni bir iş modeli olan iTunes ile sahneye çıkmış ve takvim yaprakları 2007 yılını gösterdiğinde iPhone, arkasında yer alan büyük "elma" logosu ile birlikte tüketicilerin beğenisine sunulmuştu. Apple dünyanın ilk telefon üreticisi değildi, dünyada ilk defa dokunmatik ekranlı telefon da yapmıyordu hatta telefon operatörleriyle daha önce ciddi bir ilişkisi de bulunmuyordu ancak... Steve Jobs'un liderlik ettiği geliştirme takımının bazı "cin" fikirleri vardı. Yüksek hassasiyetli tam dokunmatik ekranı, basit arayüzü ve kolay kullanımıyla iPhone, tüketicilerin ilgisini çekmeyi ve kısa sürede milyonlarca adetlik satış rakamına ulaşmayı başardı. Hemen ardından AppStore geldi. Kullanıcılar kendi telefonları için geliştirilmiş küçük ama eğlenceli, basit ama faydalı yazılımlarla telefonlarını daha kullanılabilir kıldılar. İlk iPhone bir yana bugün en yeni model olan iPhone 4'ün bile pek çok eksiği bulunuyor ancak paket olarak değerlendirildiğinde iPhone ile Apple'ın başarısı net bir şekilde görülebiliyor ki bunu hem satış rakamları hem şirketin borsa performansı hem de rakiplerin açıklamaları doğruluyor. Daha önceki bir haberimizde de yer verdiğimiz üzere, Nokia'nın tepe yöneticisi Stephen Elop, çalışanlarına yazdığı bir mektupta, "...ilk iPhone 2007 yılında satışa sunuldu ancak bizim hala o deneyime yaklaşan bir ürünümüz bulunmuyor..." diyerek "yiğidi öldür hakkını ver" yaklaşımında samimi bir itirafta bulunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama tarafından "Amerikan Rüyasını" gerçekleştiren, örnek alınması gereken az sayıdaki isimden birisi olarak gösterdiği Steve Jobs, iş dünyasının saygın yayınları tarafından da yıllarca "yılın en iyi yöneticisi" ödülünü almayı başardı. Son birkaç yıldır kanser ile mücadele eden Steve Jobs, bu dönemde dahi sansasyonel bir ürün geliştirmekten geri kalmadı ve çok güvendiği ekibi ile birlikte iPad'i pazara sundu. Tablet bilgisayar konsepti yıllar öncesine gitse de, iPhone'daki stratejinin bir benzerini iPad ile takrarlayan Apple, tablet rüzgarını başlatmış ve tüketicilerin bilgisayar deneyimlerini değiştirecek önemli bir adım atmıştı. Gelen son rakamlara göre, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde büyüme hızı açısından en agresif sıçrama tablet bilgisayar arenasında yaşanacak ve şu an bu pazarın en büyük oyuncusu Apple. Şirketin arka arkaya sunduğu başarılı ürünler etkisini borsada da gösterdi ve Apple, borsa verileri açısından dünyanın en değerli teknoloji şirketi olmayı başardı. Net bir rakam telaffuz edilmese de kasasındaki 40-50 milyar dolar ile aynı zamanda nakit varlığı en yüksek teknoloji şirketi olarak gösterilen firma, 2 Mart'ta yapacağı özel bir etkinlik ile iPad 2'yi de lanse edecek. Konuyla ilgili net bir açıklama yapılmasa da Steve Jobs'un, iPad 2 lansmanı için sahneye çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor. Yetkilerini devrettiği Timothy Cook tarafından yönetilebileceği belirtilen etkinliğin, Steve Jobs olmadan da aynı oranda renkli geçip geçmeyeceğini ise 2 Mart akşamında görmüş olacağız.

56. yaş gününü kutlayan Steve Jobs için nice yaşlara diyor, sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.