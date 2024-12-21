iPhone 17 Pro, büyük yeniliklerle geliyor: İşte beklenen özellikler

İşte iPhone 17 Pro serisinin beklenen özellikleri:
Tasarım tarafında da önemli değişiklikler göze çarpıyor. Kamera modülünde daha büyük ve dikdörtgen bir çıkıntı bekleniyor. Bu değişiklik, muhtemelen gelişmiş fotoğraf ve video çekim özelliklerini destekleyecek yeni sensörler için alan yaratacak. Ayrıca, cihazın üst kısmında tam genişlikte alüminyum tasarım kullanılırken, alt yarıda kablosuz şarj için cam malzeme korunacak. Son olarak fotoğrafçılık tarafında da Apple'ın, iPhone 17 serisinin tamamıyla birlikte ön kamerayı 12 MP'lik sensörden yepyeni 24 MP'lik bir sensöre yükseltmesi bekleniyor.