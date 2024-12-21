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    iPhone 17 Pro, büyük yeniliklerle geliyor: İşte beklenen özellikler

    iPhone 17 Pro serisi ile özellikler baştan aşağı değişiyor. İşte 24MP selfie kamerası, 12GB RAM ve alüminyum tasarımıyla gelmesi beklenen yeni nesil iPhone'un detayları:
    iPhone 17 Pro, büyük yeniliklerle geliyor: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Apple'ın 2025 yılında piyasaya süreceği iPhone 17 Pro serisi, teknoloji dünyasında heyecan uyandıran yeniliklerle gelecek. Şirketin amiral gemisi modellerinde yapacağı önemli donanımsal ve tasarımsal değişiklikler, özellikle yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımayı hedefliyor. 

    İşte iPhone 17 Pro serisinin beklenen özellikleri:

    iPhone 17 Pro, büyük yeniliklerle geliyor: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Apple'ın yeni nesil işlemcisi A19 Pro, exclusively Pro modeller için tasarlanıyor. Bu güçlü çip, standart iPhone 17 modellerinde kullanılacak A19'dan daha üstün performans sunacak. Yapay zeka uygulamalarının artan gereksinimleri göz önüne alındığında, iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinin 12 GB RAM ile donatılması oldukça önemli bir gelişme. Bu artış, mevcut modellere kıyasla yüzde 50'lik bir iyileştirme anlamına geliyor ve iPhone tarihindeki en yüksek RAM kapasitesini temsil ediyor.
    iPhone 17 Pro, büyük yeniliklerle geliyor: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Bağlantı teknolojilerinde de önemli değişiklikler bekleniyor. Apple'ın kendi geliştirdiği Wi-Fi ve Bluetooth çipinin iPhone 17 Pro serisinde kullanılması planlanıyor. Ancak sızdırılan bilgilere göre 5G modem konusunda Apple'ın Qualcomm ile işbirliği devam edecek. Ayrıca iPhone 17 Pro Max modelinde ise Dinamik Ada'nın daha da küçültülmesi planlanıyor. Bu değişiklik, Face ID sensörlerinin ekrana gömülmesi gibi ileri teknolojilerin habercisi olabilir.

    Tasarım tarafında da önemli değişiklikler göze çarpıyor. Kamera modülünde daha büyük ve dikdörtgen bir çıkıntı bekleniyor. Bu değişiklik, muhtemelen gelişmiş fotoğraf ve video çekim özelliklerini destekleyecek yeni sensörler için alan yaratacak. Ayrıca, cihazın üst kısmında tam genişlikte alüminyum tasarım kullanılırken, alt yarıda kablosuz şarj için cam malzeme korunacak. Son olarak fotoğrafçılık tarafında da Apple'ın, iPhone 17 serisinin tamamıyla birlikte ön kamerayı 12 MP'lik sensörden yepyeni 24 MP'lik bir sensöre yükseltmesi bekleniyor.

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