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Müzik kasetleri geri dönüyor

Bir dönem vazgeçilmezler arasında olan ve bol bol koleksiyonu yapılan müzik kasetleri yerini dijital müziklere bırakmıştı. Bununla birlikte son dönemde bir ilginin oluşmaya başladığı dikkat çekiyor.
2 yıl
4,2b
1
32
Müzik / Ses Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllar önce dijital içeriklerin de etkisiyle artık plak, kaset, teyp kasedi gibi saklama birimlerinin tamamen tarihten silineceği yorumları yapılıyordu. Bugün ise hepsi birer birer ait oldukları raflara geri dönüyor.

Eskiye Rağbet Var

Bir iki yıldır plak satışlarının ve oynatıcı cihazlara olan ilginin arttığı biliniyordu. Şimdi ise müzik kasetleri ilgi görmeye başladı. Analizlere göre geçen yıl ABD’de 129 000 adet kaset satıldı. Yıl bazında yüzde 74 civarında bir artış yaşandı.

Ülkede en fazla satılan kaset Guardians Of The Galaxy: Awesome Mix Vol. 1 soundtrack albümü oldu. Hatırlanacağı üzere filmin kahramanı Star Lord’un sevdiği parçalardan oluşan bu albüm aynı adla 2014 yılında piyasaya sürülmüştü. Bununla birlikte geçen yıl ilgi gördü ve 4000 adet sattı. Yine Justin Bieber ve The Weeknd albümleri de kaset sınıfında en çok satanlar oldu.

Ayrıca Bkz. "Razer BlackWidow yenilendi" Plak satışları da geçen yıl artış gösterdi. Sadece ABD’de 13.1 milyon, İngiltere’de ise 3.2 milyon adet plak satıldı. Ortalama olarak yüzde 50 civarında bir artış söz konusu. Buna paralel olarak oynatıcı satışlarında da artış var. Kısaca plak sektörü kendisini yeniden keşfetmeye başladı.
 

https://uk.news.yahoo.com/official-cassettes-making-comeback-220852632.html Yorum Yaz
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Ac1DBuRN 2 yıl
Kalem takıp kaset sarmayı yeni nesilde öğrensin bakalım
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ilkerinanç 4 ay
Plaklar her daim olur, olacak analog müziğin de belli bir kitlesi var ama kaset olayı bitti be abi.
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Saint Ralph 4 ay
Evde binlerce kaset var, hemde hepsi değerli klasikler.
Köşe olabilirim.
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jimhendrix 4 ay
üç satır yazıyı üç sayfa yapan adam gibi adamdır ekrem71.
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ONY86 4 ay
biz eski nesillere nostaljiden öteye gitmez kanımca.
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rambo34_orijinali 4 ay ONY86
"iki yıllık hortlatma oscar'ı" da sana gitti böylece.

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lawbreaker 2 yıl
Plakların ses kalitesi hatta çıtırtıları bile güzeldir dinlenir ama kaset uzak olsun. rezalet ses kalitesi vardı en kaliteli chrome serisi medyaya bile yaptıgın kayıtta arkada bir tıs sesi sürekli olurdu. zaten kısa sürede bozulur kafaya sarar kopar vs, tam işkenceydi.
elime ne zaman evin içinden kutulardan bir yerlerden kaset geçse direk çöpe atıyorum
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BekirHan 2 yıl
Hala kullandığım en iyi müzik çalardan birisi olarak yerini koruyor...
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41NFMZKPEBL.jpg
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Umutcan 2 yıl
Hipster'lar sağolsun, eskileri öldürmezler.
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Vinewood 2 yıl
Konuyu gördüğüm sırada da şu güzelliği dinliyordum, kaset candır
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Vinewood 2 yıl
Flac bile kaset'in kalitesini veremiyor. Eskiye dönüş değilde kaliteye yöneliş bence bu
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kadirirdem 2 yıl
özellikle plaklar efsaneydi bence geri gelmesi güzel ,dijital müzik o tadı vermiyor.
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