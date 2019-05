Müzik kasetleri geri dönüyor

Yıllar önce dijital içeriklerin de etkisiyle artık plak, kaset, teyp kasedi gibi saklama birimlerinin tamamen tarihten silineceği yorumları yapılıyordu. Bugün ise hepsi birer birer ait oldukları raflara geri dönüyor.

Eskiye Rağbet Var

Bir iki yıldır plak satışlarının ve oynatıcı cihazlara olan ilginin arttığı biliniyordu. Şimdi ise müzik kasetleri ilgi görmeye başladı. Analizlere göre geçen yıl ABD’de 129 000 adet kaset satıldı. Yıl bazında yüzde 74 civarında bir artış yaşandı.

Ülkede en fazla satılan kaset Guardians Of The Galaxy: Awesome Mix Vol. 1 soundtrack albümü oldu. Hatırlanacağı üzere filmin kahramanı Star Lord’un sevdiği parçalardan oluşan bu albüm aynı adla 2014 yılında piyasaya sürülmüştü. Bununla birlikte geçen yıl ilgi gördü ve 4000 adet sattı. Yine Justin Bieber ve The Weeknd albümleri de kaset sınıfında en çok satanlar oldu.

da geçen yıl artış gösterdi. Sadece ABD’de 13.1 milyon, İngiltere’de ise 3.2 milyon adet plak satıldı. Ortalama olarak. Buna paralel olarak oynatıcı satışlarında da artış var. Kısaca plak sektörü kendisini yeniden keşfetmeye başladı.