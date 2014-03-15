Myo Armband için bu sefer de Oculus Rift'e özel bir tanıtım videsu yayınlandı

Thalmic Labs tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz günlerde geliştirici versiyonu üzerinden örneğin bir fotoğraf makinesinin sadece kol hareketi ile çekim yapma, bilgisayarda müzik değiştirilme, oyun oynanma, ortamdaki ışıkların açma ve bir robotu kol hareketleriyle kontrol etme gibi pratik kullanım alanları gösterilen Myo Armband, bu sefer ise sanal geçeklik gözlüğü Oculus Rift için sunduklarıyla kullanıcıların karşına çıkartıldı.

Bünyesinde yer alan sekiz gelişmiş elektromiyografi (EMG) sensörü ile kol kaslarındaki elektriksel aktiviteyi takip eden Myo Armband, aynı zamanda 3 eksenli manyometre, 3 eksenli jiroskop ve 3 eksenli ivmeölçer ile farklı cihazların kablosuz olarak sadece kol hareketleriyle kontrol edilmesine imkan tanıyor. Destekli cihazlarla (Bluetooth ampul, akıllı telefon, akıllı gözlük, sanal gerçeklik gözlüğü, bilgisayar vb.) Bluetooth LE teknolojisi üzerinden iletişim kuran ürün, yayınlanan son videoda da görüldüğü gibi sanal gerçeklik gözlüğü Oculus Rift'e de başarılı şekilde eşlik ediyor ve kişileri oyunların ya da diğer sanal içeriklerin içerisine sokabiliyor. Farklı geliştiricilerin Olucus Rift destekli içerikler üretebilmesi için çalışmalar yürüttüğünü belirten Thalmic Labs, Oculus Rift ile Myo Armband'ın tabiri caizse büyülü bir deneyim sunduğunu da belirtiyor. Myo Armband özellikle Oculus Rift'in harici bir kontrolcüye ihtiyaç duyması nedeniyle büyük önem taşıyor ve oldukça gerçekçi bir etkileşim dünyası sağlayabiliyor.

150$ fiyat etiketiyle buradan ön sipariş yapılarak satın alınabilen Myo Armband, 2014 yılının ortalarında dağıtılmaya başlanıyor. Oculus Rift temelinde hazırlanan yeni videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.digitaltrends.com/cool-tech/oculus-rift-myo-gesture-control-armband-pure-awesomeness/#!zJPOx