Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Myo Armband için bu sefer de Oculus Rift'e özel bir tanıtım videsu yayınlandı

5 yıl
8,2b
1
9
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Myo Armband için bu sefer de Oculus Rift'e özel bir tanıtım videsu yayınlandı
Thalmic Labs tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz günlerde geliştirici versiyonu üzerinden örneğin bir fotoğraf makinesinin sadece kol hareketi ile çekim yapma, bilgisayarda müzik değiştirilme, oyun oynanma, ortamdaki ışıkların açma ve bir robotu kol hareketleriyle kontrol etme gibi pratik kullanım alanları gösterilen Myo Armband, bu sefer ise sanal geçeklik gözlüğü Oculus Rift için sunduklarıyla kullanıcıların karşına çıkartıldı.
Bünyesinde yer alan sekiz gelişmiş elektromiyografi (EMG) sensörü ile kol kaslarındaki elektriksel aktiviteyi takip eden Myo Armband, aynı zamanda 3 eksenli manyometre, 3 eksenli jiroskop ve 3 eksenli ivmeölçer ile farklı cihazların kablosuz olarak sadece kol hareketleriyle kontrol edilmesine imkan tanıyor. Destekli cihazlarla (Bluetooth ampul, akıllı telefon, akıllı gözlük, sanal gerçeklik gözlüğü, bilgisayar vb.) Bluetooth LE teknolojisi üzerinden iletişim kuran ürün, yayınlanan son videoda da görüldüğü gibi sanal gerçeklik gözlüğü Oculus Rift'e de başarılı şekilde eşlik ediyor ve kişileri oyunların ya da diğer sanal içeriklerin içerisine sokabiliyor. Farklı geliştiricilerin Olucus Rift destekli içerikler üretebilmesi için çalışmalar yürüttüğünü belirten Thalmic Labs, Oculus Rift ile Myo Armband'ın tabiri caizse büyülü bir deneyim sunduğunu da belirtiyor. Myo Armband özellikle Oculus Rift'in harici bir kontrolcüye ihtiyaç duyması nedeniyle büyük önem taşıyor ve oldukça gerçekçi bir etkileşim dünyası sağlayabiliyor.
150$ fiyat etiketiyle buradan ön sipariş yapılarak satın alınabilen Myo Armband, 2014 yılının ortalarında dağıtılmaya başlanıyor. Oculus Rift temelinde hazırlanan yeni videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.


http://www.digitaltrends.com/cool-tech/oculus-rift-myo-gesture-control-armband-pure-awesomeness/#!zJPOx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TheLastNinja 5 yıl
yakında bunun gibi cihazlarla aduuuket falan atarlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SıradanÇinkoKarbonPil 5 yıl
enee casper reklamının müziği :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TeufeL-07 5 yıl
Vay bee. Bununla witcher 2 oynamak vardı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 5 yıl
occulust rifte böyle bir kontrolcü lazım oyunlar için ama ikisi birlikte klasik oyuncular için baya yorucu olur.sonuçta kinect te el kol hareketi algılıyor ama bir iki round oynayınca herkes yoruluyor.Sporcu değiliz sonuçta oyuncuyuz , böyle hareket edebilsek spor yapardık zaten.Anca sportif arkadaşlar için belli bir vakte kadar gidebilir yoksa klasik bilgisayar oyuncusu için 15-20 dk içinde occulus rift kafaya göz çevresine baskı yapan bir cihaz bu kontrolcülerde elde bir ağırlık olarak kalacaklar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 5 yıl
Elder scrolls serisinin yeni oyunu bu teknolojileri desteklese, belli el hareketleri ile belli büyüler atılsa rpg dünyasının içinde bulabiliriz kendimizi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drfree1 5 yıl
skyrim e gelse güzel olurmuş ama çok geç tepki veriyor gibi ve pek iyi çalışmıyor gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakesan 5 yıl
Teknolojinin böylesine hızlı ilerlemesini çok hoş buluyorum, ama bir yandan da o bilim-kurgu filmlerindeki koltuğa çakılı, kendini taşımaktan aciz insanlara doğru gidişi gördükçe içimi bir korku almıyor değil.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ReDComrade 5 yıl burakesan
burakesan

Teknolojinin böylesine hızlı ilerlemesini çok hoş buluyorum, ama bir yandan da o bilim-kurgu filmlerindeki koltuğa çakılı, kendini taşımaktan aciz insanlara doğru gidişi gördükçe içimi bir korku almıyor değil.

Bir Wall-e izledin diye şimdi ne bu artistlikler yani
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
viper17 5 yıl
knight magician
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Omate TrueSmart "Kolunuzdaki Süper Güç" akıllı saat video inceleme 5 yıl Asus Chromebox kutusundan çıkıyor: Chrome OS'a ilk adım 5 yıl 2si1 "Türkçe dil seçeneği sabit" Teknoloji ve Oyun programı 5 yıl Asus'un Chrome OS işletim sistemli mini bilgisayarı Chromebox ve yeni HTPC modeli Vivo PC, Türkiye'de Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim