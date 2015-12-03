NASA 20 yıldır güneşi izleyen SOHO'nun kaydettiği görüntüleri yayınladı [Video]

Dünya üzerinde devam eden yaşamın en önemli kaynaklarından birisi şüphesiz Güneş. Nasa ise bu kaynağı izlemek için uzun yıllar önce kolları sıvamış ve tam 20 yıl önce "Solar & Heliospheric Observatory"ni (Güneş ve Heliosferik Gözlemevi) (SOHO) uzaya fırlatmış.
Güneşteki değişimleri ve patlamaları izleyen gözlem evi 20 yıllık gözlemi sonucunda uzay ve Güneş hakkında çok fazla bilgiyi bizlere ulaştırmış. Özel bir görüş açısına sahip uzay aracında Güneşin merkezi kapatılarak çevreye olan etkileri gözlemlenmeye çalışılmış. NASA çalışanları kapatılan kısmın çok parlak olduğunu ve izlemeyi zorlaştırdığını, dolayısıyla çevreyi daha kolay izlemek için bu bölgeden görüntü alınmadığını belirtiyor. Gezegenlerin güneş etrafındaki dönüşleri de ilgi çekici biçimde SOHO'nun gözlemlerinde yer almış.
Bunun yanı sıra Güneşin tamamına ait görüntüler de kaydedilmiş. 1996 ve 2006 yılları arasındaki görüntülerden kolaj yapılarak yayınlanan videoda Güneşin yıllık değişimi de gözler önüne seriliyor. SOHO'nun kaydettiği özel görüntülerden oluşturulan 5 dakikalık videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.
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Güneş, Güneş Sistemi'nin merkezinde yer alan yıldız. Orta büyüklükte bir yıldız olan Güneş, tek başına Güneş Sistemi kütlesinin % 99,8'ini oluşturur. Geri kalan kütle- Güneş'in çevresinde dönen gezegenler, asteroitler, gök taşları, kuyruklu yıldızlar ve kozmik tozlardan oluşur. Gün ışığı şeklinde Güneş'ten yayılan enerji, fotosentez yoluyla Dünya üzerindeki hayatın hemen hemen tamamının var olmasını sağlar ve Dünya'nın iklimi ile hava durumunun üzerinde önemli etkilerde bulunur.
Samanyolu Gökadasında bilinen yaklaşık 200 milyar yıldızdan birisi olan Güneş'in kütlesi sıcak gazlardan oluşur ve çevresine ısı ve ışık şeklinde radyasyon yayar. Güneş'in çapı Dünya'nın çapının 109 katı (1.5 milyon km), hacmi 1,3 milyon katı ve kütlesinin 333.000 katı kadardır. Yoğunluğu ise Dünya'nın yoğunluğunun ¼’ü kadardır. Güneş kendi ekseni etrafında saatte 70.000 km hızla döner ve bir tam turunu yaklaşık 25 günde tamamlar. Güneşin yüzey sıcaklığı 5500 °C ve çekirdeğinin sıcaklığıysa 15,6 milyon °C’dir. Güneş'ten çıkan enerjinin 2,2 milyarda 1'i yeryüzüne ulaşır. Geriye kalan enerjisi uzayda kaybolur. Güneş’in üç günde yaymış olduğu enerji, Dünya'daki tüm petrol, ağaç, doğal gaz vb. yakıta eşdeğerdir. Güneş ışınları 8,44 dakikada yeryüzüne ulaşır. Güneş, Dünya'ya en yakın yıldızdır. Çekim kuvveti Dünya yer çekiminin 28 katıdır.
Wikipedia 'dan alıntıdır ????
hemsnobhemgeek.files.wordpress.com/...
en büyüğü kaç kat büyük
Evet yalnız sadece gezegenlere değil aynı zaman yıldızlara göre de kıyaslaması. En sondakiler zaten Süper Devler.
Konuya gelirsek gerçekten harika bir görüntü yakalamışlar. Püskürmeleri sanki ufak bir kütlede oluyormuşçasına görüyoruz. Arada Güneş patlamarı sebebiyle görüntüde karıncalanmalar bozulmalar oluyor. Kuyruklu yıldız geçişleri ve gezegenlerin net hareketleri ve Güneş'in parlaklığını yansıtmaları gerçekten güzel bir görsel oluşturmuş.
Bana kalırsa büyüklüğün ve küçüklüğün sınırı yok. İşin içinden çıkmak imkansız gibi.düşünsenize,keşfet keşfet bitmiyor.bana kalırsa uzay başlı başına bir paradoks,çıkmaz.ne kadar keşfedersek kârdır.ama bu işin sonu gelmez.
Uzayın bükülmesini rahatlıkla görebiliyorsunuz.