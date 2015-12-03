NASA 20 yıldır güneşi izleyen SOHO'nun kaydettiği görüntüleri yayınladı [Video]

Dünya üzerinde devam eden yaşamın en önemli kaynaklarından birisi şüphesiz Güneş. Nasa ise bu kaynağı izlemek için uzun yıllar önce kolları sıvamış ve tam 20 yıl önce "Solar & Heliospheric Observatory"ni (Güneş ve Heliosferik Gözlemevi) (SOHO) uzaya fırlatmış.

Bunun yanı sıra Güneşin tamamına ait görüntüler de kaydedilmiş. 1996 ve 2006 yılları arasındaki görüntülerden kolaj yapılarak yayınlanan videoda Güneşin yıllık değişimi de gözler önüne seriliyor. SOHO'nun kaydettiği özel görüntülerden oluşturulan 5 dakikalık videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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Güneşteki değişimleri ve patlamaları izleyen gözlem evi 20 yıllık gözlemi sonucunda uzay ve Güneş hakkında çok fazla bilgiyi bizlere ulaştırmış. Özel bir görüş açısına sahip uzay aracında Güneşin merkezi kapatılarak çevreye olan etkileri gözlemlenmeye çalışılmış. NASA çalışanları kapatılan kısmın çok parlak olduğunu ve izlemeyi zorlaştırdığını, dolayısıyla çevreyi daha kolay izlemek için bu bölgeden görüntü alınmadığını belirtiyor. Gezegenlerin güneş etrafındaki dönüşleri de ilgi çekici biçimde SOHO'nun gözlemlerinde yer almış.