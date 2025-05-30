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    Çin’den gezegenler arası uzay keşfi için dev adım: Tianwen-2 fırlatıldı

    Çin, Ay kökenli bir asteroidi incelemek ve hibrit kuyruklu yıldızı keşfetmek için Tianwen-2 uzay aracını fırlattı. Uzay aracı, asteroid Kamo‘oalewa'dan örnekler toplamayı hedefliyor.

    Tianwen-2 fırlatıldı: Çin’den gezegenler arası keşif adımı Tam Boyutta Gör
    Çin, Güneş Sistemi’ni keşfetme yolundaki iddialı planlarında önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Tianwen-2 adlı uzay aracı, 29 Mayıs’ta Türkiye saatiyle 20:31’de Long March 3B roketiyle Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi’nden başarıyla uzaya gönderildi. Bu görev, Çin’in daha önce Mars’a iniş yapan Tianwen-1 görevinden sonraki ikinci büyük gezegenler arası keşif denemesi olma özelliğini taşıyor.

    Görevin ilk hedefi: Kamoʻoalewa asteroidi

    Tianwen-2 fırlatıldı: Çin’den gezegenler arası keşif adımı Tam Boyutta Gör
    Tianwen-2’nin iki aşamalı görevinin ilk hedefi, Dünya’ya oldukça yakın bir yörüngede dönen 469219 Kamoʻoalewa (2016 HO3) adlı gök cismi. Bu asteroid, yörüngesi Güneş etrafında Dünya’ya çok yakın seyreden ve bu nedenle “yarı-uydu” (quasi-satellite) olarak tanımlanan nadir gök cisimlerinden biri.

    Yaklaşık 60 metre çapında olduğu tahmin edilen Kamoʻoalewa, bilim insanlarına göre Ay’dan kopmuş antik bir parçayı temsil ediyor olabilir. Tianwen-2 bu asteroide Temmuz 2026’da ulaşacak ve robotik bir kol, “dokun ve kaç” tekniği ve yüzeye sabitlenme gibi birden fazla yöntemle örnek toplama girişiminde bulunacak. Misyonun hedefi en az 100 gramlık örnekle geri dönmek.

    Tianwen-2 fırlatıldı: Çin’den gezegenler arası keşif adımı Tam Boyutta Gör
    Toplanan örnekler, Tianwen-2 tarafından 2027’nin sonlarında Dünya’ya gönderilecek. İlgili kapsül atmosferden geçerek bilim insanlarının analiz edeceği kıymetli materyalleri Dünya’ya taşıyacak. Bu materyaller, yalnızca asteroidin yapısını değil, aynı zamanda Dünya-Ay sisteminin erken dönem tarihine dair önemli ipuçları barındıracak. Eğer Kamoʻoalewa’nın kökeninin Ay’dan geldiği tespit edilirse Ay’ın uzak yüzeyi ve yüzey asimetrisi hakkında yeni teoriler geliştirilebilir.

    Bu tür küçük gök cisimlerine ulaşmak ve örnek almak, gezegen yörüngesine girmekten çok daha karmaşık. Zira zayıf çekim kuvveti tüm teknikleri en üst sınırda zorluyor.

    İkinci durak: Gizemli kuyruklu yıldız benzeri nesne

    Tianwen-2 fırlatıldı: Çin’den gezegenler arası keşif adımı Tam Boyutta Gör
    Görevin ikinci ayağı ise bilimsel açıdan belki de daha da heyecan verici. Tianwen-2, örnekleri bıraktıktan sonra yönünü değiştirerek 311P/PanSTARRS adlı, kuyruklu yıldız gibi davranan ama ana asteroid kuşağında yer alan gizemli, “hibrit” özellikli bir gök cismine yönelecek. Bu nesne, hem asteroit hem kuyruklu yıldız özellikleri taşıyan “aktif asteroid” sınıfına ait ve daha önce hiçbir uzay aracı bu tür bir cismi yakından gözleme fırsatı bulamadı.

    Tianwen-2, üzerinde 11 bilimsel enstrüman taşıyor. Bunlar arasında spektrometreler, yüksek çözünürlüklü kameralar, radar cihazları ve parçacık dedektörleri bulunuyor. Bu araçlarla asteroidin ve kuyruklu yıldızın kimyasal yapısı, manyetik alanları, yüzey özellikleri ve güneş rüzgarı etkileri detaylı şekilde incelenecek. Geçmişte NASA’nın OSIRIS-REx ve Japonya’nın Hayabusa2 görevleri, yaşamın yapı taşları arasında yer alan amino asitler ve nükleobazlar gibi organik materyallerin asteroidlerden taşınabildiğini göstermişti. Tianwen-2’den benzer veya daha ileri düzeyde keşifler bekleniyor.

    Çin’in genişleyen uzay vizyonu

    Tianwen-2 fırlatıldı: Çin’den gezegenler arası keşif adımı Tam Boyutta Gör
    Tianwen-2, Çin’in yalnızca Ay’a odaklanmadığını, Güneş Sistemi’nin derinliklerine yönelik, gezegenler arası daha geniş ve iddialı bir keşif vizyonu geliştirdiğini kanıtlıyor. Çin, 2021’deki Mars’a başarılı inişin ardından, 2028’de Tianwen-3 ile Mars’tan örnek getirmeyi hedefliyor. Bu gerçekleşirse, Mars’tan Dünya’ya örnek getiren ilk ülke Çin olabilir. Benzer tarihler için Mars Sample Return görevi de mevcut; hatta NASA’nın araçları örnekleri yüzeydeki kapsüllere yerleştirmiş durumda. Ancak bunların toplanıp Dünya’ya döndürülmesi maliyetli. Bu nedenle şimdilik görevin geleceği bütünüyle belirsiz.

    Çin’in gelecek planları arasında 2029’da Jüpiter ve uydusu Callisto’ya ulaşmak, 2030’larda Venüs atmosferinden örnek getirmek ve hatta Neptün’e bir sonda göndermek yer alıyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/space/china-launches-tianwen-2-to-explore-asteroid https://arstechnica.com/science/2025/05/china-extends-its-reach-into-the-solar-system-with-launch-of-asteroid-mission/
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    turkelvis 21 saat önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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