Çin’den gezegenler arası uzay keşfi için dev adım: Tianwen-2 fırlatıldı

Yaklaşık 60 metre çapında olduğu tahmin edilen Kamoʻoalewa, bilim insanlarına göre Ay’dan kopmuş antik bir parçayı temsil ediyor olabilir. Tianwen-2 bu asteroide Temmuz 2026’da ulaşacak ve robotik bir kol, “dokun ve kaç” tekniği ve yüzeye sabitlenme gibi birden fazla yöntemle örnek toplama girişiminde bulunacak. Misyonun hedefi en az 100 gramlık örnekle geri dönmek.
Bu tür küçük gök cisimlerine ulaşmak ve örnek almak, gezegen yörüngesine girmekten çok daha karmaşık. Zira zayıf çekim kuvveti tüm teknikleri en üst sınırda zorluyor.
İkinci durak: Gizemli kuyruklu yıldız benzeri nesne
Tianwen-2, üzerinde 11 bilimsel enstrüman taşıyor. Bunlar arasında spektrometreler, yüksek çözünürlüklü kameralar, radar cihazları ve parçacık dedektörleri bulunuyor. Bu araçlarla asteroidin ve kuyruklu yıldızın kimyasal yapısı, manyetik alanları, yüzey özellikleri ve güneş rüzgarı etkileri detaylı şekilde incelenecek. Geçmişte NASA’nın OSIRIS-REx ve Japonya’nın Hayabusa2 görevleri, yaşamın yapı taşları arasında yer alan amino asitler ve nükleobazlar gibi organik materyallerin asteroidlerden taşınabildiğini göstermişti. Tianwen-2’den benzer veya daha ileri düzeyde keşifler bekleniyor.
Çin’in genişleyen uzay vizyonu
Çin’in gelecek planları arasında 2029’da Jüpiter ve uydusu Callisto’ya ulaşmak, 2030’larda Venüs atmosferinden örnek getirmek ve hatta Neptün’e bir sonda göndermek yer alıyor.
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!