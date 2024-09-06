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    Satürn’ün ikonik halkaları 2025’te kaybolacak: Peki geri dönecekler mi?

    Gaz devi Satürn’ün halkaları Güneş Sistemi’nin en ikonik göksel özelliklerinden birisi. Ancak Satürn’ün ikonik halkaları 2025 yılında geçici bir süre boyunca kaybolacak.
    Satürn’ün ikonik halkaları 2025’te kaybolacak Tam Boyutta Gör
    17. yüzyılda İtalyan astronom Galileo Galilei, Satürn'ü ilk kez gözlemledi. O zamandan bu yana ise Satürn hayranlık uyandırmaya devam ediyor. Satürn’ün ikonik halkaları hakkında son araştırmalar ve gözlemler değerli bilgiler ortaya çıkarmış olsa da yaklaşan bir kozmik olay sayesinde Satürn, insanlığı bir kez daha şaşırtmaya hazırlanıyor. Aktarılanlara göre Satürn’ün halkaları 2025 yılında geçici bir süre boyunca kaybolacak.

    Satürn’ün halkaları bir süreliğine görünmeyecek

    Güneş Sistemi'nin altıncı gezegeni olan Satürn, ihtişamlı halkalarıyla tanınıyor. Bu halkaların milyarlarca buz parçası ve küçük kaya parçalarından oluştuğu biliniyor. Ancak Satürn'ün ihtişamlı halkaları, altı ay içinde gözle görülür biçimde kaybolacak. 23 Mart 2025'te, gezegenin halkaları Dünya’dan bakıldığında neredeyse görünmez hale gelecek. Bu olay, Satürn'ün ekseninin özel eğikliğinden kaynaklanıyor; halkalar, görüş açımıza tam kenarından konumlanacak. Bu, bir kağıdı gözünüzün tam karşısına hizaladığınızda onu neredeyse göremez hale gelmenizle aynı şey.

    Satürn’ün ikonik halkaları 2025’te kaybolacak Tam Boyutta Gör
    Satürn’ün ekseni, Dünya'nınki gibi eğiktir. Yılın yarısında, gezegen Güneş’e eğik olarak ilerler ve halkalarının üst kısmı aydınlanır. Yılın diğer yarısında ise gezegen geri eğilir ve Güneş, Satürn'ün güney kutbuna ve halkalarının alt kısmına ışık tutar. İlginç bir şekilde, Satürn'ün yörüngesinde iki kısa dönem bulunuyor. Bu kısa dönemlerde halkalar doğrudan Güneş'e bakar; bu olaya ekinoks denir ve hem kuzey hem de güney yarımküreler kısa bir süre eşit şekilde güneş ışığı alır.

    Neyse ki bu kalıcı bir değişiklik değil. Her 29,5 yılda bir tekrarlanan geçici bir kozmik olaydır, bu da esasında Satürn'ün Güneş'in etrafında dönme süresidir. Mart 2025'ten sonra Satürn'ün eksenel eğimi halkaları tekrar görünür hale getirecek, ardından Kasım 2025'te tekrar kaybolacak. Satürn'ün eksen eğikliği nedeniyle, halkalar 2032'ye kadar tamamen görünür hale gelmeyecek. Halkaların kaybolması son olarak 2009 yılıdna gerçekleşmişti. Bu bir süreç ve süreç içerisinde halkalar giderek görünür hale gelecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 6 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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