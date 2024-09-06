Satürn’ün ikonik halkaları 2025’te kaybolacak: Peki geri dönecekler mi?

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Tam Boyutta Gör 17. yüzyılda İtalyan astronom Galileo Galilei, Satürn'ü ilk kez gözlemledi. O zamandan bu yana ise Satürn hayranlık uyandırmaya devam ediyor. Satürn’ün ikonik halkaları hakkında son araştırmalar ve gözlemler değerli bilgiler ortaya çıkarmış olsa da yaklaşan bir kozmik olay sayesinde Satürn, insanlığı bir kez daha şaşırtmaya hazırlanıyor. Aktarılanlara göre Satürn’ün halkaları 2025 yılında geçici bir süre boyunca kaybolacak.

Satürn’ün halkaları bir süreliğine görünmeyecek

Güneş Sistemi'nin altıncı gezegeni olan Satürn, ihtişamlı halkalarıyla tanınıyor. Bu halkaların milyarlarca buz parçası ve küçük kaya parçalarından oluştuğu biliniyor. Ancak Satürn'ün ihtişamlı halkaları, altı ay içinde gözle görülür biçimde kaybolacak. 23 Mart 2025'te, gezegenin halkaları Dünya’dan bakıldığında neredeyse görünmez hale gelecek. Bu olay, Satürn'ün ekseninin özel eğikliğinden kaynaklanıyor; halkalar, görüş açımıza tam kenarından konumlanacak. Bu, bir kağıdı gözünüzün tam karşısına hizaladığınızda onu neredeyse göremez hale gelmenizle aynı şey.

Tam Boyutta Gör Satürn’ün ekseni, Dünya'nınki gibi eğiktir. Yılın yarısında, gezegen Güneş’e eğik olarak ilerler ve halkalarının üst kısmı aydınlanır. Yılın diğer yarısında ise gezegen geri eğilir ve Güneş, Satürn'ün güney kutbuna ve halkalarının alt kısmına ışık tutar. İlginç bir şekilde, Satürn'ün yörüngesinde iki kısa dönem bulunuyor. Bu kısa dönemlerde halkalar doğrudan Güneş'e bakar; bu olaya ekinoks denir ve hem kuzey hem de güney yarımküreler kısa bir süre eşit şekilde güneş ışığı alır.

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Neyse ki bu kalıcı bir değişiklik değil. Her 29,5 yılda bir tekrarlanan geçici bir kozmik olaydır, bu da esasında Satürn'ün Güneş'in etrafında dönme süresidir. Mart 2025'ten sonra Satürn'ün eksenel eğimi halkaları tekrar görünür hale getirecek, ardından Kasım 2025'te tekrar kaybolacak. Satürn'ün eksen eğikliği nedeniyle, halkalar 2032'ye kadar tamamen görünür hale gelmeyecek. Halkaların kaybolması son olarak 2009 yılıdna gerçekleşmişti. Bu bir süreç ve süreç içerisinde halkalar giderek görünür hale gelecek.

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