Satürn’ün ikonik halkaları 2025’te kaybolacak: Peki geri dönecekler mi?

Satürn’ün halkaları bir süreliğine görünmeyecek
Güneş Sistemi'nin altıncı gezegeni olan Satürn, ihtişamlı halkalarıyla tanınıyor. Bu halkaların milyarlarca buz parçası ve küçük kaya parçalarından oluştuğu biliniyor. Ancak Satürn'ün ihtişamlı halkaları, altı ay içinde gözle görülür biçimde kaybolacak. 23 Mart 2025'te, gezegenin halkaları Dünya’dan bakıldığında neredeyse görünmez hale gelecek. Bu olay, Satürn'ün ekseninin özel eğikliğinden kaynaklanıyor; halkalar, görüş açımıza tam kenarından konumlanacak. Bu, bir kağıdı gözünüzün tam karşısına hizaladığınızda onu neredeyse göremez hale gelmenizle aynı şey.
Neyse ki bu kalıcı bir değişiklik değil. Her 29,5 yılda bir tekrarlanan geçici bir kozmik olaydır, bu da esasında Satürn'ün Güneş'in etrafında dönme süresidir. Mart 2025'ten sonra Satürn'ün eksenel eğimi halkaları tekrar görünür hale getirecek, ardından Kasım 2025'te tekrar kaybolacak. Satürn'ün eksen eğikliği nedeniyle, halkalar 2032'ye kadar tamamen görünür hale gelmeyecek. Halkaların kaybolması son olarak 2009 yılıdna gerçekleşmişti. Bu bir süreç ve süreç içerisinde halkalar giderek görünür hale gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.