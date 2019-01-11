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NASA, Dünya'yı 114 milyon kilometre uzaklıktan işte böyle görüntüledi

NASA'nın OSIRIS-REx uzay aracı; Dünya, Ay ve Bennu asterotini tek bir karede görebildiğimiz muhteşem bir fotoğraf gönderdi. İşte Dünya'nın milyonlarca kilometre uzaklıktan görüntüsü:
4 ay
16,2b
1
32
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Geçtiğimiz hafta Bennu asteroitinin yörüngesine yerleşerek tarihi bir başarıya imza atan ünlü uzay aracı OSIRIS-REx, Dünya'ya muhteşem fotoğraflar göndermeye devam ediyor. NASA, bu sefer de Dünya'nın milyonlarca kilometre uzaklıktan çekilmiş etkileyici bir fotoğrafını yayınladı.

NASA'nın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamalara göre OSIRIS-REx yukarıdaki fotoğrafı Yeryüzü'nden tam 114 milyon kilometre uzaklıkta yakalamış. Dünya'yı fotoğrafın sol tarafında küçük bir nokta olarak görebiliyoruz. Hemen yanında da yalnız uydumuz Ay yer alıyor. Bennu asteroiti ise sağ tarafta büyük ve parlak bir görüntüye sahip.

NASA'nın fotoğrafla ilgili açıklamasında,"Uzay aracının Bennu'ya olan uzaklığı fotoğraf çekildiği sırada 43 kilometreydi. Bu nedenle göktaşı aşırı pozlanmış şekilde görünüyor." ifadelerini kullandı. Uzay ajansı son olarak fotoğrafın sağ alt tarafında Hydra takımyıldızının da görülebildiğini ekliyor.

Toplayacağı numunelerle beraber Dünya'ya dönecek


OSIRIS-REx görevinin amacı bildiğiniz gibi Bennu göktaşından örnek parçalar toplayıp Dünya'ya getirmek. NASA'lı bilim insanları Bennu ve benzeri gök taşlarının Dünya üzerindeki hayatın başlangıcında önemli roller oynadığını düşünüyor. Bu anlamda OSIRIS-REx'in Yeryüzü'ne getireceği örnekler, hem Dünya'nın hem de genel anlamda Güneş Sistemi'nin evrimini daha iyi anlamamızda yardımcı olacak.

Ayrıca Bkz. "NASA şimdi de asteroite ulaştı: İşte OSIRIS-REx uzay aracının görevi"
Görevle ilgili bazı açıklamalar yapan NASA araştırmacısı Amy Simon,"Bennu, Güneş Sistemi'nin erken oluşum dönemlerine ışık tutuyor. Yapısında hiçbir değişim olmadığı için 4 milyar yıllık bir kalıntı olduğu söylenebilir. OSIRIS-REx topladığı örnek maddelerle birlikte 2023 yılında Dünya'ya geri döndüğünde bizlere Güneş Sistemi'nin tarihine ve evrimine ışık tutan bir hazine sunacak." sözlerini kullandı

NASA'nın Eylül 2016'da uzaya fırlattığı OSIRIS-REx, yaklaşık 28 ay süren dev uzay yolculuğunun ardından nihayet geçtiğimiz hafta Bennu'nun yörüngesine yerleşmişti. 800 milyon dolarlık maliyetle geliştirilen uzay aracı, önümüzdeki iki yıl boyunca Bennu'da bilimsel araştırmalar yapacak ve örnek maddeler toplamaya çalışacak. OSIRIS-REx'in 2021 yılında Bennu'dan ayrılması ve 2023'te de Dünya'ya ulaşması bekleniyor.

https://www.asteroidmission.org/navcam-earth-moon-bennu-dec19/ Yorum Yaz
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sorceress 4 ay en beğenilen
O kapkaranlık boşlukta, bir nokta üzerinde yaşıyor olmak çok ilginç gerçekten.
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alito 4 ay
Naylon poşet 25kr arkadaşlar.
Yanıtla +6
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rambocuk 4 ay
Evrende 100 binlerce yaşam var dünya benzeri ve asla birbirine ulaşamayacak uzaklıktalar diye düşünürdüm hep bu fotoğrafı görünce düşüncem dahada kuvvetlendi, evrende bir toz tanesiyiz ve bu tozdan milyarlarca var
Evrende 100 binlerce yaşam var dünya benzeri ve asla birbirine ulaşamayacak uzaklıktalar diye düşünürdüm hep bu fotoğrafı görünce düşüncem dahada kuvvetlendi, e...
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10ff 4 ay
Yaw he hee...
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dark_prince60 4 ay
Ordan bakınca dünya düz görünüyor.!
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DH Misafiri 4 ay
yine inandım bravo nasa
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zultaran 4 ay
Quake 3 longest yârds gibi korkutucu
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WaylandIZMIR 4 ay
Yutu 2 neden dünya resmi göndermiyor ben bunun merak ediyorum. Bu uzaya gidenler hep bir gizem içinde farkıda mısınız? Bulunduğu yerden rahat bir 4k video çekebilir ve yüksek çözünürlüklü dünya fotoları çekip bizimle paylaşılabilir ama bu dediğim gibi yapılmıyor. Sizce ne saklanıyor?
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Seyrim 4 ay
Korkutucu.. Karanlık..
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haxal 4 ay
Nedense hep uzaktan çekiliyor şu fotolar, şöyle yakından çekim cillop gibi bir tam dunya fotoğrafı gonderemediler bir türlü, çekildiği söylenen 1-2 tane hariç.
1 Yanıt Yanıtla
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zippyengin 4 ay haxal
Bu siteden Dünya’nın günlük ya da 2 günde bir 1,5M km uzaklıktan çekilmiş 360° lik fotoğraflarına ulaşabilirsin. epic.gsfc.nasa.gov/...
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sericik 4 ay
Yalan amerikan şarlatanlığı render görüntüler
animasyon videolar sırf amerikan propagandası
hiç bir bilimsel veri kanıt yok ,sana bir ucube görüntü düşüyor
yemezler nasam
2 Yanıt Yanıtla +1
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onrerol 4 ay sericik
nasa: ok
Yanıtla +1
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retro61 4 ay sericik
sericik
Yalan amerikan şarlatanlığı render görüntüler
animasyon videolar sırf amerikan propagandası
hiç bir bilimsel veri kanıt yok ,sana bir ucube görüntü düşüyor
yemezler nasam

Nasreddin Hocaya sormuşlar, " Hocam Dünyanın ortası neresi " diye Hoca da ayağı ile çizgi çizip burası demiş. Yalma hocam olur mu öyle şey diyenlere İnanmazsan ölçte bak demiş.
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alito 4 ay
Naylon poşet 25kr arkadaşlar.
Yanıtla +6
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FerdosParadise 4 ay
?? ??????.
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