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Tek Bir Kişinin Yaptığı Oyun! Bright Memory

4 ay

Google’un çeviri servisi Vikipedi’ye yardımcı olacak

4 ay

LG ve Microsoft, otomotiv teknolojileri alanında birlikte çalışacaklarını açıkladı

4 ay

BMW, CES 2019 fuarında otonom motosikletini tanıttı

4 ay

ASRock dünyanın ilk Ryzen APU destekli mini bilgisayarlarını duyurdu

4 ay

iPhone 11 Max, üç arka kamera ile gelecek

4 ay

Bell, Avatar filminden fırlamış gibi görünen hava taksisi Nexus'u tanıttı

4 ay

Hubble Uzay Teleskobu şaşırtmaya devam ediyor

4 ay

2019'da sadece 24.99 TL'ye yeni bir hobi ya da meslek edinebilirsiniz

4 ay

Foxconn, düşük iPhone satışları nedeniyle gelir kaybı yaşıyor

4 ay

Red Dead Redemption 2'ye Battle Royale modu geldi

4 ay

Huawei Mate 20 Pro'nun resmi aksesuarları neler?

4 ay

“A Story About My Uncle” Humble Bundle’da kısa süreliğine ücretsiz

4 ay

Televizyonlardaki taksit sayısı arttırıldı

4 ay

Yeni Toyota Supra'nın yanlışlıkla resmi tanıtım videosu paylaşıldı

4 ay

Araç içi eğlence sistemlerinde ekran yerine akıllı telefon dönemi

4 ay

Nvidia CEO’su Vega VII’nin RTX 2060’tan zayıf olduğunu iddia etti

4 ay

VLC uygulaması 3 milyar indirme rakamına ulaştı

4 ay

Redmi Note 7 kamerası ne kadar iyi?

4 ay

Google One geçişi ülkemizde başladı

4 ay

GÖRÜNTÜLENEN NASA, Dünya'yı 114 milyon kilometre uzaklıktan işte böyle görüntüledi

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Google Asistan yakında telefonunuz kilitli olsa bile size yanıt verebilecek

4 ay

Huawei P Smart 2019 ülkemize geldi: İşte özellikleri ve fiyatı

4 ay

LG G8 önümüzdeki ay tanıtılabilir

4 ay

Paraşüt destekli Drone modelleri geliyor

4 ay

Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy F iki batarya ile gelebilir

4 ay

Nvidia CEO’su: Moore Kanunu’nda yolun sonuna geldik

4 ay

Apple ve Qualcomm uzlaşma için görüştü mü görüşmedi mi?

4 ay

iPhone ve iPad ile inceleme nasıl çekilir ve işlenir?

4 ay

Samsung Notebook 9 Pro üst seviyeye hitap ediyor

4 ay

Samsung resmen açıkladı: İşte Galaxy S10'un tanıtım tarihi

4 ay

Sony yeni bir cama entegre hoparlör duyurdu

4 ay

Microsoft, iPad'ler için uzak masaüstü uygulaması geliştiriyor

4 ay

Thermaltake resmen bellek pazarında

4 ay

Dünyanın ilk 1TB SDXC kartı piyasaya çıkıyor

4 ay

USB belleklerde 4TB kapasite dönemi çok yakın

4 ay

Yeni Peugeot 208 kış testlerinde görüntülendi

4 ay

Kriptolu askeri veri aktarım yazılımı geliştirildi: Link-M

4 ay

Tom Clancy’s The Division 2, Steam platformunu es geçiyor

4 ay

Honor'dan ekrana gömülü kamera | View 20 elimizde

4 ay

Google Chrome'un dahili reklam engelleyicisi 9 Temmuz’da etkinleşiyor

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