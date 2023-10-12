NASA, asteroidden topladığı örneklerin içeriğini açıkladı: Karbon ve su açısından zengin

Tarihi bir başarı
NASA Yöneticisi Bill Nelson yaptığı açıklamada, “OSIRIS-REx gibi NASA görevleri, Dünya'yı tehdit edebilecek asteroitlere ilişkin anlayışımızı geliştirirken, aynı zamanda bize bunun ötesinde neler olduğuna dair bir fikir verecektir. Örnek Dünya'ya geri dönmeyi başardı, ancak daha yapılacak çok fazla bilimsel çalışma var - daha önce hiç görmediğimiz türden bir çalışma.” ifadelerini kullandı.
Nasıl oldu?
Bu durum tahminlerin yanıltsa da OSIRIS-REx, bu sayede düşünülenden çok daha fazla malzeme toplamayı başardı. Sonrasında ise OSIRIS-REx, Mayıs 2021'de Dünya'ya doğru yola çıktı. Eve dönüş yolculuğu 24 Eylül'de OSIRIS-REx'in dönüş kapsülünün kuzey Utah çölüne inmesiyle tamamlandı
Şimdi ne olacak?
Şimdilerde NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde (JSC) olan asteroit örneği, önümüzdeki aylar ve yıllar boyunca dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılara dağıtılacak ve bu örnekler küresel bir çalışma ile detaylı olarak incelenecek. Araştırmacıların çalışmaları, diğer şeylerin yanı sıra, Dünya'da yaşamın nasıl başladığına ışık tutabilecek karbon bileşiklerinin kimliğini inceleyecek. Birçok araştırmacı Bennu gibi karbon zengini asteroitlerin gezegenimize uzun zaman önce çarparak yaşamın yapı taşlarını oluşturduklarını düşünüyor.
Görev ekibi üyeleri, Bennu'nun Güneş sistemimizin ilk dönemlerine ait olduğunu (dolayısıyla 4,5 milyar yıl yaşında olduğunu) dolayısıyla da örneklerin tam olarak anlaşılmasının son derece önemli olduğunu belirtiyor. OSIRIS-REx baş araştırmacısı Dante Lauretta, “Karbon açısından zengin materyalin bolluğu ve su taşıyan kil minerallerinin bol miktarda bulunması kozmik buzdağının sadece görünen kısmı” dedi.
Bu arada OSIRIS-REx uzay aracı için yolculuk henüz bitmedi. Dönüş kapsülü artık Dünya'ya geri dönmüş olsa da, sonda Apophis adlı başka bir asteroide doğru uçmaya devam ediyor. OSIRIS-REx'in 2029 yılında bu uzay taşına ulaşması ve OSIRIS-APEX adı verilen genişletilmiş bir görevle onu yakından incelemesi planlanıyor.Kaynakça https://www.nasa.gov/news-release/nasas-bennu-asteroid-sample-contains-carbon-water/ https://www.space.com/osiris-rex-bennu-asteroid-sample-carbon-water Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.