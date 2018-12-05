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NASA şimdi de asteroite ulaştı: İşte OSIRIS-REx uzay aracının görevi

Geçtiğimiz hafta Mars'a yeni bir uzay aracı indiren NASA, şimdi de 122 milyon kilometre uzaklıktaki Bennu asteroitine ulaştı. İşte OSIRIS-REx isimli görevin detayları:
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın Eylül 2016'da uzaya fırlattığı OSIRIS-REx, yaklaşık 27 ay süren 2 milyar kilometrelik uzay yolculuğunun nihayet sonuna geldi. 800 milyon dolarlık maliyetle geliştirilen uzay aracı, şu anda Bennu asteroitine ulaşmış durumda. OSIRIS-REx, bu asteroitten örnekler toplayıp 2023 yılında Dünya'ya geri dönmeye çalışacak.

NASA'nın yaptığı açıklamalara göre OSIRIS-REx, 3 Aralık Pazartesi günü Bennu'ya 7 kilometre kadar yaklaşmış. Uzay aracının gök taşıyla birlikte uçuş halinde olduğunu belirten NASA, henüz yörüngeye yerleşme işleminin ise başlamadığını belirtiyor. Buna göre OSIRIS-REx, önümüzdeki dört hafta içerisinde gök taşına yaklaşmaya devam edecek ve 31 Aralık itibarıyla Bennu'nun yörüngesine yerleşmiş olacak.

Bennu'nun 80 kilometre öteden çekilmiş fotoğrafı:

NASA'nın 2010 yılında çalışmalarına başladığı OSIRIS-REx görevi, New Frontiers programının üçüncü durağı. 1 milyar dolar bütçeli Güneş Sistemi keşif programı olan New Frontiers'ın ilk üyesi, Plüton'u keşfeden New Horizons; ikinci üyesi ise şu sıralar dev gezegenimiz Jüpiter'i keşfetmekte olan Juno'ydu.

7 yıllık dev uzay görevi


27 aylık yolculuğunun ardından nihayet Bennu'ya ulaşan OSIRIS-REx için aslında henüz görev yeni başlıyor diyebiliriz. Bildiğiniz gibi NASA'nın bu görevdeki amacı gök taşından Dünya'ya numuneler getirmek. Bunun öncesinde ise uzay aracının Bennu'yu en ince detaylarına kadar incelemesi gerekiyor. Tam 505 gün sürecek olan bu araştırma sürecinde, gök taşının detaylı bir haritası çıkarılmaya çalışılacak.

OSIRIS-REx görevinin en heyecanlı kısmıysa harita çıkarma işlemlerinden sonra başlıyor. NASA bilim insanları, gözlem sonucunda elde edilen verileri kullanarak gök taşının hangi bölgesinden örnek toplanacağına karar verecek. Daha sonrasında OSIRIS-REx, Bennu'ya iyice yaklaşacak ve üzerindeki robotik kol yardımıyla gök taşı üzerinden örnekler toplamaya çalışacak. Uzay aracı, Bennu'daki görev süresi boyunca hiçbir şekilde yüzeye iniş gerçekleştirmeyecek.

2021 yılının Mart ayında gök taşından ayrılacak olan OSIRIS-REx nihayet tarihler 2023'ü gösterdiğinde üzerindeki gök taşı numuneleriyle birlikte Yeryüzü'ne geri dönecek. NASA bu tarihi görev sırasında 60 gram ile 2 kilograma kadar örnek toplanabileceğini belirtiyor.

NASA'nın OSIRIS-REx göreviyle ilgili hazırladığı video:


Neden Bennu? Dünya üzerindeki hayatın başlangıcı olabilir mi?


Bilimsel ismiyle 101955 Bennu, gidilebilecek binlerce potansiyel asteroit adayının arasından seçildi. Peki 500 metre çapındaki bu küçük gök taşını diğerlerinden ayıran unsurlar neler? İşte NASA'nın belirttiği 3 madde:

1. Dünya'ya yakınlık

Dünya'ya en yakın gök taşları astronomide Dünya'ya Yakın Cisimler(DYC ing: Nearth-Earth Objects) olarak adlandırılıyor. En yakın pozisyonları sırasında Güneş'e olan uzaklıkları maksimum 1.3 AB olan bu asteroitler arasından OSIRIS-REx görevi için uygun olanlar ise Yeryüzü'ne 0.8-1.6 AB'lik uzaklık arasında ve Dünya benzeri bir yörüngede bulunanlar oluyor. (1 AB(Astronomi Birimi)=149.5 milyon kilometre)

Yani bir gök taşının OSIRIS-REx görevinin hedefi olarak seçilebilmesi için en fazla 1.6 AB uzaklıkta ve Dünya benzeri bir yörüngede bulunması gerekiyor. Görevin planlandığı sıralarda keşfedilmiş 7000 DYC olduğunu belirten NASA da bunlardan yalnızca 192 tanesinin bu belirtilen şartları sağladığını söylüyor.

2. Gök taşının boyutu

Küçük boyutlu asteroitlerin kendi etrafındaki dönüşleri büyük boyutlu asteroitlere göre çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Örneğin çapı 200 metreden daha az olan asteroitler inanılmaz dönüş hızları nedeniyle yüzeylerindeki materyalleri koruyamıyorlar. Dolayısıyla NASA'nın incelemek istediği doğal özellikler de uzaya saçılmış oluyor.

NASA OSIRIS-REx uzay aracının güvenli bir şekilde etkileşime geçebileceği ve üzerinden örnekler toplayabileceği ideal bir asteroitin 200 metreden daha büyük bir çapa sahip olması gerektiğini belirtiyor. Bu şart göz önüne alındığında sayı 192'den 26'ya iniyor.

3. Asteroit yapısı

Asteroitler kimyasal yapılarına göre birbirlerinden ayrılıyor. Karbon zengini olan en ilkel asteroitlerin yapılarında yaklaşık 4 milyar yıldır neredeyse hiçbir değişim olmuyor. Yani OSIRIS-REx, Bennu'ya yapacağı bu tarihi yolculukla bir anlamda da 4 milyar yıl öncesine zaman yolculuğu yapmış olacak.

Karbon zengini gök taşları yüzeylerinde organik moleküller, amino asitler ve uçucu maddeler barındırıyor olması nedeniyle Dünya üzerindeki yaşamın da başlangıcı olabileceği düşünülüyor. NASA OSIRIS-REx görevi sonunda getireceği numunelerle birçok önemli soruya cevap bulabilmeyi umuyor.

Asteroitlerin yapıları da göz önüne alındığında 26 olan aday sayısı son olarak 5'e inmiş. NASA bilim insanları da bu 5 asteroit arasından Bennu'yu seçme kararı almışlar.

Sadece 500 metrelik bir çapa sahip olan Bennu ve Eyfel Kulesi:


https://www.space.com/42612-nasa-osiris-rex-arrives-asteroid-bennu.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
greendogsky 5 ay
bennu ile ilgili önemli bir haber daha var aslında.
2181 yılında dünya ile çarpışma olasılığı konuşuluyor ve ihtimal 1000'de 1.
Teketek'de bu hafta konusu geçti hatta. İzlemek isteyenler için link: youtu.be/...
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Mesudum 5 ay
üzülüyorum
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KaleyDeskop 5 ay
ulan o kadar göktaşına şuna buna indiler ama bir japon kadar hd renkli resim göndermediler.
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P2edatoR 5 ay
10 senedir kadikoye gidemiyorum...
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