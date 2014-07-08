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NASA, Google'ın Project Tango telefonunu ISS bünyesine yollamaya hazırlanıyor

4 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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NASA, Google'ın Project Tango telefonunu ISS bünyesine yollamaya hazırlanıyor
İnternet dünyasının büyük ismi Google ile ABD'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, hatırlayacağınız üzere uzun zamandır Project Tango teknolojisinin Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) bünyesinde kullanılması için ortak bir çalışmalar yürütüyor. Reuters son haberine göre ise Project Tango 11 Temmuz tarihinde ISS yolculuğuna başlıyor.

Google'ın kısa süre önce tablet versiyonunu da tanıttığı Project Tango teknolojisi, ilk karşımıza çıktığı şekliyle Android işletim sistemli bir akıllı cep telefonu. Diğer benzerlerinden taşıdığı Kinect benzeri üç boyutlu sensörleri, hareket algılayıcı mekanizmaları, özel kodlanmış kameraları ve Myriad 1 görüntü işlemcisi ile ayrılan Project Tango, bu teknik donanımlarıyla bulunduğu ortamın üç boyutlu haritasını çıkartabiliyor ve bu taramalara derinliği de dahil edebiliyor. Sunduğu altyapıyla ISS bünyesindeki astronotlara yardımcı olan Spheres adlı robota, 3D haritalama üzerinden kendi başına (Otonom) dolaşabilme yetisini kazandıran Project Tango, özet olarak Spheres'in gözü ve beyni olarak görev yapmaya hazırlanıyor.

Astronotların her gün yapmaları gereken riskli işlemleri Project Tango'nun da yardımıyla üzerine alacak olan Spheres, yetkililer tarafından açıklandığı kadarıyla büyük bir potansiyel vaat ediyor. 


http://www.pocket-lint.com/news/129762-google-s-project-tango-will-launch-into-space-this-week-for-use-with-nasa-robots Yorum Yaz
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assasin34 4 yıl en beğenilen
google sadece android 4.4.2 sananlara gelsin:-)
1 Yanıt Yanıtla +8
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assasin34 4 yıl en beğenilen
google sadece android 4.4.2 sananlara gelsin:-)
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URANYUM-92 4 yıl
Baya kolaylaştırır bence
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