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NASA: “Sanal Gerçeklik ile Mars’a ayak basmaya hazırlanın”

Mars’a ilk astronotun 2030 yılında ayak basması planlanırken NASA, mart ayında Epic Games’e ait Unreal Engine 4 teknolojisini kullanarak “sanal gerçeklik” ile bu tecrübeyi yaşatmayı planlıyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Serhat Çevik
Haber Editörü
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NASA: “Sanal Gerçeklik ile Mars’a ayak basmaya hazırlanın”
Mars’a ilk astronotun 2030 yılında ayak basması planlanırken NASA, Fusion ve MIT,  2016 Mart ayında Epic Games’e ait Unreal Engine 4 teknolojisini kullanarak “sanal gerçeklik” ile bu tecrübeyi yaşatmayı planlıyor.
NASA, MIT Uzay Sistemleri Laboratuvarı ve haber ağı Fusion’nın işbirliği ile hayata geçecek  oyun, NASA tarafından hali hazırda geliştirilmekte olan Z-2 uzay elbiseli astronotun gözünden oynanacak. Oyunun yapımında, Street Fighter V ve Spyjinx’de faydalanılan Epic Games’e ait Unreal Engine 4 teknolojisi kullanılıyor. 
Oyun,  Mart 2016’da film, müzik, interaktif medya festivalleri ve konferaslarının yapıldığı South by Southwest festivalinde görücüye çıkacak. 2016 yaz aylarında ise;  Oculus Rift, Google Cardboard ve Samsung Gear VR için yayınlanacak. İlerleyen zamanda Playstation VR ve HTC Vive sahiplerinin de bu deneyimden yararlanma şansının olacağı belirtiliyor.
NASA: “Sanal Gerçeklik ile Mars’a ayak basmaya hazırlanın”
 
NASA Gelişmiş Arama Sistemleri Yöneticisi Jason Crusan, sanal gerçeklik teknolojisinin astronot eğitimlerinde ve uzay aracı similasyonlarında kullanıldığını ve gelecek nesil uzay araştırmacılarının eğitiminde modelden faydalanmanın doğru bulunduğunu ifade ediyor.
Projede görevli, “Irrational Games” teknik tasarımcısı Justin Sonnekalb, araştırma odaklı görevlerini gerçek Mars yüzeyinde yapma şansı yakalayacak olan oyuncuların, bu görevlerini yerine getirirken Mars Rover’ı kullanabileceklerini veya yürüme şansı elde edeceklerinin altını çiziyor.
NASA, Mars’a ilk insanlı uzay aracını 2030 yılında göndermeyi planlarken, uzay araştırmalarının masraflı olması ve Amerikan kamuoyu tarafından harcanan paranın olumlu karşılanmaması işleri biraz zorlaştırıyor. Bu nedenle NASA VR teknolojisi ile birlikte Mars görevi için kamuoyunda olumlu yaklaşım oluşturmayı amaçlıyor. 


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