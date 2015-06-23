NASA, Satürn uydusuna ait detaylı fotoğraflar yayınladı

Uzay'ın keşfi günümüzde insanlığı en çok heyecanlandıran olaylardan birisi. Bu keşiflerin çapı da günden güne artmaya devam ediyor. Bu bağlamda ise son olarak NASA, Saturn'ün uydusuna ait yüksek çözünürlükte bazı fotoğraflar paylaştı.

Paylaşılan fotoğraflarda Dione adındaki uydunun güneşe dönük yüzeyi oldukça net bir şekilde görülebiliyor. Fotoğrafın NASA ve ESA'ya (Avrupa Uza Ajansı) ait Cassini uzay aracı tarafından yüzeye yaklaşık 500 km uzaklıktan çekildiği belirtiliyor. Daha önceki yıllarda farklı uzay araçları Dione'nin daha yakınında bulunsa da bu kadar detaylı fotoğraflar çekmeyi başaramamıştı.





Hatırlanacağı üzere daha önce Satürn'ün başka bir uydusu Enceladus'da sıcak su bulunabileceği açıklanmıştı. Hatta araştırmacılar uyduda, yer kabuğun alt kısmında dünyadaki okyanusların dibine benzer bir yaşam alanı oluşabileceğini belirtmişti. Enceladus uydusu ile ilgili haberi merak eden kullanıcılar bu bağlantıya tıklayarak habere ulaşabilirler. Dione'a ait fotoğraflara tam çözünürlükte ulaşmak için tıklayın Farklı bir fotoğraf ise çok daha uzaktan çekilmiş durumda (Yaklaşık 77 bin km). Ancak bu fotoğrafı özel kılan da arka kısımda Satürn'ün halkasının görüntüye dahil olması. Çok ince bir şerit halinde görünen halka eşsiz bir manzaranın ortaya çıkmasına sebep olmuş.