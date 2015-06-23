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NASA, Satürn uydusuna ait detaylı fotoğraflar yayınladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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NASA, Satürn uydusuna ait detaylı fotoğraflar yayınladı
 
Uzay'ın keşfi günümüzde insanlığı en çok heyecanlandıran olaylardan birisi. Bu keşiflerin çapı da günden güne artmaya devam ediyor. Bu bağlamda ise son olarak NASA, Saturn'ün uydusuna ait yüksek çözünürlükte bazı fotoğraflar paylaştı.

Paylaşılan fotoğraflarda Dione adındaki uydunun güneşe dönük yüzeyi oldukça net bir şekilde görülebiliyor. Fotoğrafın NASA ve ESA'ya (Avrupa Uza Ajansı) ait Cassini uzay aracı tarafından yüzeye yaklaşık 500 km uzaklıktan çekildiği belirtiliyor. Daha önceki yıllarda farklı uzay araçları Dione'nin daha yakınında bulunsa da bu kadar detaylı fotoğraflar çekmeyi başaramamıştı.
NASA, Satürn uydusuna ait detaylı fotoğraflar yayınladı
 
Farklı bir fotoğraf ise çok daha uzaktan çekilmiş durumda (Yaklaşık 77 bin km). Ancak bu fotoğrafı özel kılan da arka kısımda Satürn'ün halkasının görüntüye dahil olması. Çok ince bir şerit halinde görünen halka eşsiz bir manzaranın ortaya çıkmasına sebep olmuş.

Hatırlanacağı üzere daha önce Satürn'ün başka bir uydusu Enceladus'da sıcak su bulunabileceği açıklanmıştı. Hatta araştırmacılar uyduda, yer kabuğun alt kısmında dünyadaki okyanusların dibine benzer bir yaşam alanı oluşabileceğini belirtmişti. Enceladus uydusu ile ilgili haberi merak eden kullanıcılar bu bağlantıya tıklayarak habere ulaşabilirler.
Dione'a ait fotoğraflara tam çözünürlükte ulaşmak için tıklayın.

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selahattın ısık 4 yıl en beğenilen
Bu tarz daha fazla haberleri gormek dilegi ile...
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Marquis-de-Sade` 4 yıl
Bu tarz haberlerin daha da yaygınlaşmasını diliyoruz DH'de.
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1 Avatar
Japonya 4 yıl
Devamını gorebiliriz Umarım
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sezgin_01 4 yıl
Güzel bir paylaşım umarım bu tarz haberler daha fazla paylaşılır.
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kasova 4 yıl
Gerçekten harika. Çok iyi bir paylaşım...
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CooL_ROMEO 4 yıl
Muhteşem ...
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Technotronic 4 yıl
Şu gezegenlerde yaşabilsek dünyadan kurtulsak ,burası artık yaşanmaz bir yer oldu.
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Marquis-de-Sade` 4 yıl
Bu tarz haberlerin daha da yaygınlaşmasını diliyoruz DH'de.
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Mesudum 4 yıl
Astronomi haberleri hoşuma gidiyor ve buralarda okumaktan keyif alıyor, yararlanıyorum.
Bu haberdeki gibi "çözünürlük" ana fikrinin yanında, bu fotolara bilim adamları (bilimci diyebilirsiniz) ne yorumlar yapmışlar, ne elde etmişiz gibi detayları da okumak isterdim.
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selahattın ısık 4 yıl en beğenilen
Bu tarz daha fazla haberleri gormek dilegi ile...
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