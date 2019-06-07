NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu resmen turizme açıyor

Jeff Bezos, Richard Branson ve Elon Musk gibi milyarderlerin uzun bir süredir peşinde koştuğu uzay turizmine Amerikan uzay ajansı NASA da katılıyor. Bugün bir açıklama yayınlayan dev uzay ajansı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) ticari amaçlarla kullanılmasının önünü açacak ilk resmi adımların bugün itibarıyla atıldığını duyurdu.
NASA'nın turizm amaçlı ISS misyonları 2020'de başlayacak. Uzay ajansı, her bir uzay turistinin ISS'de maksimum 30 gün kalabileceğini söylüyor. NASA ayrıca ticari uzay turizmi uçuşlarının yılda en fazla iki kez yapılabileceğini belirtti.
NASA, uzay turistlerinin ödemesi gerekeceği ücretlerle ilgili de bazı açıklamalar yaptı. Buna göre Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir gece kalmak isteyen bir turistin sadece NASA'ya yaklaşık 35 bin dolarlık bir ödeme yapması gerekecek. 30 günlük bir maceranın toplam maliyeti ise 1 milyon doları aşıyor.
Ancak bu 1 milyon dolarlık ücret işin yalnızca NASA kısmından ibaret. Uzay turistlerinin NASA haricinde SpaceX veya Boeing'e de ödeme yapması gerekecek. Bu iki şirketin tam olarak nasıl bir ücret talep edeceği konusunda henüz resmi bir şey yok. Roket kalkışlarının maliyetlerini düşünürsek muhtemelen kişi başı en az bir 20 milyon dolar istenilecektir.
SpaceX ve Boeing şu anda NASA'nın turizm için kullanacağı uzay araçlarını geliştiriyork. Bildiğiniz gibi NASA'nın şu anda yörüngeye insan taşıyabilecek herhangi bir aracı bulunmuyor. Uzay mekiği programının 2011 yılında iptal edilmesinden bu yana NASA, Rusya'nın Soyuz roketleriyle uzaya gidiyordu. SpaceX ve Boeing'in ise uzay araçlarını önümüzdeki yıl itibarıyla insanlı uçuşlar için hazır hale getirmesi bekleniyor.
Rus uzay ajansı Roskosmos'un da Uluslararası Uzay İstasyonu'na turist taşıma planları var. Geçtiğimiz yıl yapılan bir resmi açıklamada Roskosmos'un 2021 yılı itibarıyla ISS'e turist taşımaya başlayacağı duyurulmuştu. Roskosmos fiyat konusunda şu an için resmi bir açıklama yapmadı.
Uzay turizmi özellikle de Virgin Galactic, Blue Origin gibi şirketlerin ortaya çıkmasıyla beraber günümüzde oldukça popüler bir konu haline geldi. Ancak Rusya, bu alanın dünyadaki öncü ülkelerinden birisi. Roskosmos ile beraber çalışan RKK Energia, henüz 1990'lı yıllarda Mir Uzay İstasyonu'nu özel firmalara kiralamış daha sonra ise Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk uzay turistlerini taşımaya başlamıştı. Amerikalı milyoner ve mühendis Dennis Tito da işte bu girişim sonucunda 2001 yılında ISS'e gönderilmiş ve kendi parasıyla uzaya çıkan ilk uzay turisti olmuştu.
Turistlerin milyonlarca dolar ödemesi gerekiyor
NASA'nın turizm amaçlı ISS misyonları 2020'de başlayacak. Uzay ajansı, her bir uzay turistinin ISS'de maksimum 30 gün kalabileceğini söylüyor. NASA ayrıca ticari uzay turizmi uçuşlarının yılda en fazla iki kez yapılabileceğini belirtti.
NASA, uzay turistlerinin ödemesi gerekeceği ücretlerle ilgili de bazı açıklamalar yaptı. Buna göre Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir gece kalmak isteyen bir turistin sadece NASA'ya yaklaşık 35 bin dolarlık bir ödeme yapması gerekecek. 30 günlük bir maceranın toplam maliyeti ise 1 milyon doları aşıyor.
Ancak bu 1 milyon dolarlık ücret işin yalnızca NASA kısmından ibaret. Uzay turistlerinin NASA haricinde SpaceX veya Boeing'e de ödeme yapması gerekecek. Bu iki şirketin tam olarak nasıl bir ücret talep edeceği konusunda henüz resmi bir şey yok. Roket kalkışlarının maliyetlerini düşünürsek muhtemelen kişi başı en az bir 20 milyon dolar istenilecektir.
SpaceX ve Boeing şu anda NASA'nın turizm için kullanacağı uzay araçlarını geliştiriyork. Bildiğiniz gibi NASA'nın şu anda yörüngeye insan taşıyabilecek herhangi bir aracı bulunmuyor. Uzay mekiği programının 2011 yılında iptal edilmesinden bu yana NASA, Rusya'nın Soyuz roketleriyle uzaya gidiyordu. SpaceX ve Boeing'in ise uzay araçlarını önümüzdeki yıl itibarıyla insanlı uçuşlar için hazır hale getirmesi bekleniyor.
Rusya da uzay turizmine geri dönüyor
Rus uzay ajansı Roskosmos'un da Uluslararası Uzay İstasyonu'na turist taşıma planları var. Geçtiğimiz yıl yapılan bir resmi açıklamada Roskosmos'un 2021 yılı itibarıyla ISS'e turist taşımaya başlayacağı duyurulmuştu. Roskosmos fiyat konusunda şu an için resmi bir açıklama yapmadı.
Uzay turizmi özellikle de Virgin Galactic, Blue Origin gibi şirketlerin ortaya çıkmasıyla beraber günümüzde oldukça popüler bir konu haline geldi. Ancak Rusya, bu alanın dünyadaki öncü ülkelerinden birisi. Roskosmos ile beraber çalışan RKK Energia, henüz 1990'lı yıllarda Mir Uzay İstasyonu'nu özel firmalara kiralamış daha sonra ise Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk uzay turistlerini taşımaya başlamıştı. Amerikalı milyoner ve mühendis Dennis Tito da işte bu girişim sonucunda 2001 yılında ISS'e gönderilmiş ve kendi parasıyla uzaya çıkan ilk uzay turisti olmuştu.
https://www.theverge.com/2019/6/7/18656280/nasa-space-station-private-astronauts-commercial-business Yorum Yaz Paylaş Tweetle