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NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu resmen turizme açıyor

Uzay turizminin önümüzdeki yıllarda ciddi bir sektör haline gelmesi bekleniyor. Özel şirketlerin ardından şimdi de NASA bu alana resmen giriş yaptı.İşte uzay ajansının turistlerden isteyeceği ücretler
1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Jeff Bezos, Richard Branson ve Elon Musk gibi milyarderlerin uzun bir süredir peşinde koştuğu uzay turizmine Amerikan uzay ajansı NASA da katılıyor. Bugün bir açıklama yayınlayan dev uzay ajansı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) ticari amaçlarla kullanılmasının önünü açacak ilk resmi adımların bugün itibarıyla atıldığını duyurdu.

Turistlerin milyonlarca dolar ödemesi gerekiyor


NASA'nın turizm amaçlı ISS misyonları 2020'de başlayacak. Uzay ajansı, her bir uzay turistinin ISS'de maksimum 30 gün kalabileceğini söylüyor. NASA ayrıca ticari uzay turizmi uçuşlarının yılda en fazla iki kez yapılabileceğini belirtti.

NASA, uzay turistlerinin ödemesi gerekeceği ücretlerle ilgili de bazı açıklamalar yaptı. Buna göre Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir gece kalmak isteyen bir turistin sadece NASA'ya yaklaşık 35 bin dolarlık bir ödeme yapması gerekecek. 30 günlük bir maceranın toplam maliyeti ise 1 milyon doları aşıyor.


Ancak bu 1 milyon dolarlık ücret işin yalnızca NASA kısmından ibaret. Uzay turistlerinin NASA haricinde SpaceX veya Boeing'e de ödeme yapması gerekecek. Bu iki şirketin tam olarak nasıl bir ücret talep edeceği konusunda henüz resmi bir şey yok. Roket kalkışlarının maliyetlerini düşünürsek muhtemelen kişi başı en az bir 20 milyon dolar istenilecektir.

SpaceX ve Boeing şu anda NASA'nın turizm için kullanacağı uzay araçlarını geliştiriyork. Bildiğiniz gibi NASA'nın şu anda yörüngeye insan taşıyabilecek herhangi bir aracı bulunmuyor. Uzay mekiği programının 2011 yılında iptal edilmesinden bu yana NASA, Rusya'nın Soyuz roketleriyle uzaya gidiyordu. SpaceX ve Boeing'in ise uzay araçlarını önümüzdeki yıl itibarıyla insanlı uçuşlar için hazır hale getirmesi bekleniyor.

Rusya da uzay turizmine geri dönüyor


Rus uzay ajansı Roskosmos'un da Uluslararası Uzay İstasyonu'na turist taşıma planları var. Geçtiğimiz yıl yapılan bir resmi açıklamada Roskosmos'un 2021 yılı itibarıyla ISS'e turist taşımaya başlayacağı duyurulmuştu. Roskosmos fiyat konusunda şu an için resmi bir açıklama yapmadı.

Uzay turizmi özellikle de Virgin Galactic, Blue Origin gibi şirketlerin ortaya çıkmasıyla beraber günümüzde oldukça popüler bir konu haline geldi. Ancak Rusya, bu alanın dünyadaki öncü ülkelerinden birisi. Roskosmos ile beraber çalışan RKK Energia, henüz 1990'lı yıllarda Mir Uzay İstasyonu'nu özel firmalara kiralamış daha sonra ise Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk uzay turistlerini taşımaya başlamıştı. Amerikalı milyoner ve mühendis Dennis Tito da işte bu girişim sonucunda 2001 yılında ISS'e gönderilmiş ve kendi parasıyla uzaya çıkan ilk uzay turisti olmuştu. 

https://www.theverge.com/2019/6/7/18656280/nasa-space-station-private-astronauts-commercial-business Yorum Yaz
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gaussfire 1 gün
Şu düz dünya savunuculari para biriktirip bi kisiyi yollasınlar da artik kabullensinler dünyanın düz olmadığını.
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TetraYazilim 22 sa. gaussfire
Ya küre olmadığı ortaya çıkarsa :) sen kabullenebilecekmisin ?
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torenbolen 1 gün
Açık büfe dahil mi?
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sml_akyz 1 gün
ISS kullanım hakkı NASA’yı mı ait, nasıl turistlerden para talep edebiliyor.
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Hobar 1 gün sml_akyz
Halbuki her isteyeni sırf istiyor diye bedava çıkarması lazımdı.
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