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NASA, astronotlar için akıllı gözlükler geliştirmeyi planlıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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NASA, astronotlar için akıllı gözlükler geliştirmeyi planlıyor
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu gibi noktalarda görev yapan astronotların kullanması için akıllı gözlüler geliştirmeyi planlıyor.
Bu planını gerçeğe dönüştürmek adına Osterhout Design Group ile ortaklığa giden NASA, sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik temelli bu gözlük sayesinde astronotların çok daha verimli çalışmasını hedefliyor. Özellikle tamir süreçlerinde uzun belgelerinin yerini alması, arttırılmış gerçeklik temelinde astronota yol göstermesi, üzerinde yer alan kamera aracılığıyla dünyadan yönlendirilen destek ve yine astronotların ellerini direkt olarak işe odaklamalarına imkan tanıyan dijital işaretleme gibi faydalar getirmesi beklenen akıllı gözlük, Osterhout Design Group ortaklığı nedeniyle firmanın geliştirdiği ODG Smart Glasses'a da oldukça benzer şekilde karşımıza çıkabilir. Basit olarak Qualcomm Snapdragon 805 işlemci üzerine kurulan Android işletim sistemli ODG Smart Glasses, bünyesinde şeffaf HUD ekranı taşıyor, 55-inç'lik bir 3D görüntü sunuyor, ekran çözünürlüğü 720 piksel seviyesinde geliyor ve 5 megapiksel çözünürlüğündeki kamerasıyla arttırılmış gerçeklik dünyasına girişin önünü aralıyor.
Genel olarak verimliliği arttırma ve zor işleri daha kolay hale getirme amaçlı düşünülen ve üzerinde yapılan çalışmalar devam eden akıllı gözlük kullanım sürecinin kullanıma geçeceği tarih hakkında ise şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.
NASA, astronotlar için akıllı gözlükler geliştirmeyi planlıyor
 
ODG Smart Glasses 

http://gizmodo.com/nasa-is-going-to-try-out-smart-glasses-for-astronauts-1690993367 Yorum Yaz
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Guest423434424 4 yıl
Önce uzay teknolojisi olarak başlar sonra herkes nasiplenir bu işler böyle yürüyor.

(Hafif ve rahat olsun)
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