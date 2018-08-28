NASA, atmosferik aerosollerin ürkütücü görselini paylaştı

Havadaki toz ve parçacıkların karşılığı olan aerosoller; toz, kül ve diğer kaynaklardan meydana gelmekte. NASA’nın paylaştığı ürkütücü görsel, küresel ısınmanın dolaylı olarak neden olduğu başka bir problemi de gösteriyor: Havadaki toz ve parçacıklar.

Özellikle bu sene Kaliforniya, İngiliz Kolumbiyası (Kanada'nın Batı Kanada bölgesindeki bir eyâlet) ve Afrika'nın güneyindeki yangınlar yüzünden aerosol miktarında artış gözlenmekte.

Harita oluşturmak için bilim adamları, Goddard Earth Gözlemleme Sistemi İleri İşleme (GEOS FP) modeli sayesinde diğer uydu verileri ve görüntü verilerini birleştirdi.

Havadaki siyah karbon parçacıklar kırmızı renkte, fırtınalar tarafından taşınan deniz sprey tuzu mavi renkte ve havadaki toz ise mor renkte gösterildi.

Araştırmacılar, Aqua ve Terra uydularında bulunan Orta Çözünürlüklü Görüntüleme Spektroradiometre sensörlerinden "ateş radyasyonu" verilerini entegre ettiler. Ayrıca, şehir ve kasabaları gösteren Suomi NPP uydusunda bulunan Görünebilir Kızılötesi Görüntüleme Radyometresi Suite'in (VIIRS) gece ışık verisini de eklediler.

Global BC sunucusu Richard Zussman tweet attı

"Bir saat önce Prens George'da güneş doğdu, ancak duman nedeniyle etraf hala zifiri karanlık."

Bilim adamları; kasırgaların, tropikal siklonların(büyük rüzgar hareketleri), aşırı sıcakların ve devasa boyutlaki ateşlerin küresel ısınmayla daha da kötüleştiğini söylüyor.

Buzullar ve göllerden CO2 salınması ve orman yangınlarından kaynaklanan aerosoller ise sera etkisini artırarak sıcaklığın artmasına sebep oluyor. Bu durum, kendi kendini besleyen bir döngü oluşturuyor.

https://gmao.gsfc.nasa.gov/research/aerosol/