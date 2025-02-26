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    SpaceX Starship: Tarihteki en büyük roket bir kez daha fırlatılıyor

    SpaceX'in Starship megaroketi, her şey plana uygun giderse, bu hafta yeniden uçacak. Yapılan açıklamaya göre Starship, 28 Şubat Cuma günü sekizinci kez fırlatılacak.
    Starship: Tarihteki en büyük roket bir kez daha fırlatılıyor Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX, dünyanın en büyük ve en güçlü roketi olan Starship’i sekizinci kez fırlatmaya hazırlanıyor. 28 Şubat’ta gerçekleşmesi planlanan bu fırlatma, şirketin tekrar kullanılabilir uzay aracı konseptini geliştirme sürecinde önemli bir adım olacak.

    Fırlatma penceresi öğleden sonra 17:30’da (TSİ 02:30) açılacak ve canlı yayın SpaceX’in X hesabından yapılacak. Starship, SpaceX’in Teksas’taki Starbase tesisinden havalanacak.

    Hedefler neler?

    123 metrelik Starship’in en son uçuşu 16 Ocak’ta gerçekleştirilmiş ve kısmi başarı ile sonuçlanmıştı. SpaceX, roketin devasa birinci kademe iticisi Super Heavy’yi, Starbase fırlatma kulesinin “chopstick” olarak adlandırılan dev kollarıyla yakalamayı başarmıştı. Ancak roketin üst kademe bölümü olan Ship (veya Starship), bir yakıt sızıntısı nedeniyle Atlantik Okyanusu üzerinde parçalanmış ve planlanan inişi gerçekleştirememişti.

    Sekizinci uçuşta önceki görevde planlanan ancak başarılamayan birkaç kritik hedef tekrar test edilecek. Super Heavy iticisinin tekrar “chopstick” kollarıyla yakalanması ve Ship’in 4 sahte Starlink uydusunu yörüngeye bırakması ana hedefler olarak belirlendi. Yörüngeye konulacak maket uydular Starship ile aynı alt yörüngesel yörüngede olacak ve atmosfer girişinde yanarak yok olacaklar. Bu arada uzaydayken Starship’in bir Raptor motorunu da yeniden ateşlemesi planlanıyor. Bunlar dışında hem Starship hem de Super Heavy kademesinden yapısal, donanımsal ve yazılımsal iyileştirmeler yapıldı.

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