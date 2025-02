Güneş’teki güçlü bir patlama Pasifik’te kesintilere neden oldu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Görünüşe göre Güneş, hafta sonunu etkileyici bir patlamayla kapattı. Pazar günü öğleden sonra meydana gelen güçlü bir X2.0 sınıfı güneş patlaması, Pasifik Okyanusu üzerinde radyo kesintilerine yol açtı. 24 Şubat Pazar günü, Türkiye saatiyle 22:27'de, Güneş'in kuzeybatı kenarında bulunan AR 4001 isimli güneş lekesi, güçlü bir X2.0 sınıfı güneş patlaması üretti. Bu patlama, beraberinde yüksek miktarda ultraviyole (UV) radyasyon getirdiği için Pasifik bölgesinde kısa dalga radyo sinyallerinde kayıplara neden oldu.

Güneş patlamalarının anlamı ne?

Güneş patlamaları, güçlerine göre dört ana sınıfa ayrılıyor: B, C, M ve X. En zayıfı B sınıfıyken, X sınıfı en güçlü olanı temsil ediyor. Her sınıf, bir öncekinin on katı daha güçlü olarak hesaplanıyor. Bu olayda meydana gelen X2.0 patlaması, X sınıfının içinde orta seviyede güçlü bir patlama olarak değerlendiriliyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’ne (NOAA) bağlı Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC), bu olayı R3 ("Güçlü") kategorisinde değerlendirdi. Bu ölçek, "Aşırı" (R5) ve "Şiddetli" (R4) seviyelerinin altında, ancak önemli etkiler yaratabilecek bir düzeyde olduğunu gösteriyor.

Bilim insanları, bu patlamanın Dünya'ya yönelik bir koronal kütle atımı (CME) üretmediğini ve doğrudan bir etki yaratmayacağını belirtiyor. Ancak patlama, Güneş'i gözlemleyen uzay teleskopları tarafından kaydedildi ve ortaya çıkan plazma ile manyetik alanın uzaya doğru fırladığı gözlemlendi.

Eğer CME, Dünya'ya doğru yönelseydi, güçlü manyetik fırtınalar meydana gelebilir, enerji altyapılarında aksaklıklara yol açabilir ve kutup ışıklarını (aurora) daha düşük enlemlerde bile görünür hale getirebilirdi. NOAA uzmanları, hafta ortasına kadar benzer şiddette başka patlamaların meydana gelme ihtimalinin düşük olduğunu ancak Güneş üzerindeki aktivitelerin yakından takip edildiğini belirtti.

