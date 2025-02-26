Çin verileri de Mars’ta bir zamanlar okyanus olduğuna işaret ediyor

Zhurong aracı yeni bir hikaye anlatıyor
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Araştırmanın ortak yazarlarından Penn State Üniversitesi'nden Dr. Benjamin Cardenas, “Tipik olarak radar, tortu boyutundaki ince değişiklikleri bile algılar, muhtemelen burada olan da budur. Bu size gelgitlerin olması gerektiğini, dalgaların olması gerektiğini, yakınlarda tortu sağlayan bir nehir olması gerektiğini ve tüm bunların uzun bir süre boyunca aktif olduğunu söylüyor."
Bilim dünyasında yıllardır Mars'ın bir zamanlar okyanuslara sahip olup olmadığı tartışılıyor. Daha önce gezegende akarsuların ve göllerin varlığına dair güçlü kanıtlar bulunmuştu. Hatta günümüzde bile Mars yüzeyinin derinliklerinde sıvı halde suyun mevcut olabileceği düşünülüyor. Yapılan yeni keşfin de Mars'ın geçmişinde yaşam olasılığını güçlendirdiği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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