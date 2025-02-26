Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin verileri de Mars’ta bir zamanlar okyanus olduğuna işaret ediyor

    Çin'in Zhurong keşif aracından gelen veriler üzerinde çalışan bilim insanları, Mars'ın bir zamanlar okyanuslara ve kumsallara ev sahipliği yaptığını gösteren kanıtlar keşfetti.
    Çin verilerine göre Mars’ta bir zamanlar okyanus vardı Tam Boyutta Gör
    Mars, bugün kuru, dondurucu soğukta ve ölümcül radyasyona maruz kalan bir gezegen olsa da, yeni bulgular Kızıl Gezegen’in bir zamanlar devasa okyanuslara ve kumsallara sahip olabileceğini gösteriyor. Çin'in Zhurong keşif aracından elde edilen veriler, Mars’ın kuzeyindeki alçak düzlüklerde gömülü sahil şeritlerine dair önemli ipuçları sunuyor.

    Zhurong aracı yeni bir hikaye anlatıyor

    Çin verilerine göre Mars’ta bir zamanlar okyanus vardı Tam Boyutta Gör
    Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bilim insanları Zhurong’un yüzey altı radar görüntülerini analiz ederek Mars'ta bir zamanlar sığ suların ve kıyıların mevcut olduğunu düşündüren tortul yapıları ortaya çıkardı. Aktarılanlara göre bilim insanları yer altındaki malzemelerin eğimli ve alçak bölgelere doğru yönlendiğini tespit etti. Bu tür oluşumlar, Dünya’daki eski kıyı şeritlerine benzer özellikler taşıyor.

    [Twitter=https://x.com/firstpost/status/1894430833521693128]

    Araştırmanın ortak yazarlarından Penn State Üniversitesi'nden Dr. Benjamin Cardenas, “Tipik olarak radar, tortu boyutundaki ince değişiklikleri bile algılar, muhtemelen burada olan da budur. Bu size gelgitlerin olması gerektiğini, dalgaların olması gerektiğini, yakınlarda tortu sağlayan bir nehir olması gerektiğini ve tüm bunların uzun bir süre boyunca aktif olduğunu söylüyor."

    Bilim dünyasında yıllardır Mars'ın bir zamanlar okyanuslara sahip olup olmadığı tartışılıyor. Daha önce gezegende akarsuların ve göllerin varlığına dair güçlü kanıtlar bulunmuştu. Hatta günümüzde bile Mars yüzeyinin derinliklerinde sıvı halde suyun mevcut olabileceği düşünülüyor. Yapılan yeni keşfin de Mars'ın geçmişinde yaşam olasılığını güçlendirdiği belirtiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HAVELSAN’ın yeni İHA’sı BULUT envantere girdi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ön cam filmi muayeneden geçer mi baymak sıcak su sensörü değişimi karbüratörlü lpg li araç neden geç çalışır android auto kablosuz bağlantı sorunu escobarvip forum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14 Pro
    Redmi Note 14 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 255 G8
    HP 255 G8
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum