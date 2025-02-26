Çin verileri de Mars’ta bir zamanlar okyanus olduğuna işaret ediyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Mars, bugün kuru, dondurucu soğukta ve ölümcül radyasyona maruz kalan bir gezegen olsa da, yeni bulgular Kızıl Gezegen’in bir zamanlar devasa okyanuslara ve kumsallara sahip olabileceğini gösteriyor. Çin'in Zhurong keşif aracından elde edilen veriler, Mars’ın kuzeyindeki alçak düzlüklerde gömülü sahil şeritlerine dair önemli ipuçları sunuyor.

Zhurong aracı yeni bir hikaye anlatıyor

Tam Boyutta Gör Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bilim insanları Zhurong’un yüzey altı radar görüntülerini analiz ederek Mars'ta bir zamanlar sığ suların ve kıyıların mevcut olduğunu düşündüren tortul yapıları ortaya çıkardı. Aktarılanlara göre bilim insanları yer altındaki malzemelerin eğimli ve alçak bölgelere doğru yönlendiğini tespit etti. Bu tür oluşumlar, Dünya’daki eski kıyı şeritlerine benzer özellikler taşıyor.

[Twitter=https://x.com/firstpost/status/1894430833521693128]

Araştırmanın ortak yazarlarından Penn State Üniversitesi'nden Dr. Benjamin Cardenas, “Tipik olarak radar, tortu boyutundaki ince değişiklikleri bile algılar, muhtemelen burada olan da budur. Bu size gelgitlerin olması gerektiğini, dalgaların olması gerektiğini, yakınlarda tortu sağlayan bir nehir olması gerektiğini ve tüm bunların uzun bir süre boyunca aktif olduğunu söylüyor."

Güneş’teki güçlü bir patlama Pasifik’te kesintilere neden oldu 17 sa. önce eklendi

Bilim dünyasında yıllardır Mars'ın bir zamanlar okyanuslara sahip olup olmadığı tartışılıyor. Daha önce gezegende akarsuların ve göllerin varlığına dair güçlü kanıtlar bulunmuştu. Hatta günümüzde bile Mars yüzeyinin derinliklerinde sıvı halde suyun mevcut olabileceği düşünülüyor. Yapılan yeni keşfin de Mars'ın geçmişinde yaşam olasılığını güçlendirdiği belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Çin verilerine göre Mars’ta bir zamanlar okyanus vardı