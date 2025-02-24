ABD, gizli uzay uçağı X-37B’nin çektiği ilk görüntüyü yayınladı

X-37B’den Dünya fotoğrafı
ABD Uzay Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, X-37B'nin yedinci görevinde, yeni yörünge rejimlerinde operasyon yapma, gelecekteki uzay farkındalık teknolojilerini test etme ve NASA tarafından sağlanan malzemeler üzerinde radyasyon etkilerini inceleme gibi deneyler gerçekleştiriliyor. Uzay Kuvvetleri, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Aracın sağlığını ve güvenliğini sağlamak için kullanılan bir X-37B yerleşik kamerası, 2024'te HEO'da deneyler yaparken Dünya'nın bir görüntüsünü yakalıyor.X-37B, minimum yakıt kullanarak yörüngesini güvenli bir şekilde değiştirmek için aerobraking adı verilen türünün ilk örneği bir dizi manevra gerçekleştirdi” diye yazdı.
X-37B'nin önceki görevinde 908 gün boyunca uzayda kaldığı ve 2022'de NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi’ne iniş yaptığı biliniyor. Ancak mevcut yedinci görevinde ne zaman Dünya’ya döneceği konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil. X-37B, mevcut görevine Aralık 2023’te başlamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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