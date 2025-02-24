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    ABD, gizli uzay uçağı X-37B’nin çektiği ilk görüntüyü yayınladı

    ABD Uzay Kuvvetleri, bir yılı aşkın bir süredir yörüngede bulunan gizli X-37B uzay uçağının yörüngeden kaydettiği ilk görüntüleri yayınladı. Paylaşılan fotoğrafta ise Dünya bulunuyor.
    ABD, gizli uzay uçağı X-37B’nin çektiği ilk görüntüyü yayınladı Tam Boyutta Gör
    ABD Uzay Kuvvetleri, gizemli X-37B uzay uçağına ait ilk yörünge görüntüsünü kamuoyuyla paylaştı. Uzun süredir uzayda bulunan ve büyük ölçüde gizli yürütülen görevleriyle dikkat çeken X-37B’nin yakaladığı görselin arka planında Dünya yer alıyor. X-37B’nin teknik detayları hakkında da sınırlı bilgiler mevcut ancak, çekilen görüntüye bakılacak olursa oldukça yüksek bir irtifada bulunuyor.

    X-37B’den Dünya fotoğrafı

    ABD Uzay Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, X-37B'nin yedinci görevinde, yeni yörünge rejimlerinde operasyon yapma, gelecekteki uzay farkındalık teknolojilerini test etme ve NASA tarafından sağlanan malzemeler üzerinde radyasyon etkilerini inceleme gibi deneyler gerçekleştiriliyor. Uzay Kuvvetleri, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Aracın sağlığını ve güvenliğini sağlamak için kullanılan bir X-37B yerleşik kamerası, 2024'te HEO'da deneyler yaparken Dünya'nın bir görüntüsünü yakalıyor.X-37B, minimum yakıt kullanarak yörüngesini güvenli bir şekilde değiştirmek için aerobraking adı verilen türünün ilk örneği bir dizi manevra gerçekleştirdi” diye yazdı.

    ABD, gizli uzay uçağı X-37B’nin çektiği ilk görüntüyü yayınladı Tam Boyutta Gör
    Önceki X-37B görevleri genellikle alçak Dünya yörüngesinde (LEO) gerçekleşirken, yeni paylaşılan görüntü, uzay uçağının artık Dünya’dan çok daha uzakta operasyon yürüttüğünü gösteriyor. SpaceX'in Falcon Heavy roketiyle gerçekleştirilen fırlatma, X-37B’nin potansiyel olarak 35.000 kilometreye kadar ulaşan bir yüksekliğe erişmesine imkan tanıdı.

    X-37B'nin önceki görevinde 908 gün boyunca uzayda kaldığı ve 2022'de NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi’ne iniş yaptığı biliniyor. Ancak mevcut yedinci görevinde ne zaman Dünya’ya döneceği konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil. X-37B, mevcut görevine Aralık 2023’te başlamıştı.

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 3 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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