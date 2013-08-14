NASA, bir sonraki uzay mekiği kalkışını dijital olarak kayıt altına alabilir





Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, uzay mekiklerinin kalkışlarını uzun yıllardır analog cihazlar ile klasik yollardan kayıt altına alıyor. En gelişmiş teknolojilere sahip olmasına rağmen güvenilir cihazlarından vazgeçmeyen birim, dünyaca ünlü optik üreticisi ZEISS'in resmi bloğunda yer alan bilgilere göre artık dijital kayıt olanaklarından yararlanmayı düşünüyor.

Yüksek hızlı video kamera üreticisi PCO ile ZEISS'in üst seviye optik ürünlerinin uyumlu kombinasyonu üzerinden kayıt altına alınacağı belirtilen uzay mekiği kalkışlarının, teknik olarak Pco.dimax S kamera ve Zeiss Makro-Planar T* 2/100 lens kullanılarak 2016 x 2016 piksel çözünürlüğünde ve 1297 FPS çekim hızında yapılacağı belirtiliyor.

Şimdilik Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından resmi bir açıklama gelmeyen konu hakkında, 30 yıllık uzay mekiği programının 2011 yılında sona ermesi (Son uzay aracı Atlantis) nedeniyle bazı soru işaretleri bulunuyor ve kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

http://www.popphoto.com/news/2013/08/zeiss-lays-out-nasas-shift-to-digital-shuttle-launches-if-they-ever-resume