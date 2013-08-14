Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NASA, bir sonraki uzay mekiği kalkışını dijital olarak kayıt altına alabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
503
1
13
Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
NASA, bir sonraki uzay mekiği kalkışını dijital olarak kayıt altına alabilir

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, uzay mekiklerinin kalkışlarını uzun yıllardır analog cihazlar ile klasik yollardan kayıt altına alıyor. En gelişmiş teknolojilere sahip olmasına rağmen güvenilir cihazlarından vazgeçmeyen birim, dünyaca ünlü optik üreticisi ZEISS'in resmi bloğunda yer alan bilgilere göre artık dijital kayıt olanaklarından yararlanmayı düşünüyor.
Yüksek hızlı video kamera üreticisi PCO ile ZEISS'in üst seviye optik ürünlerinin uyumlu kombinasyonu üzerinden kayıt altına alınacağı belirtilen uzay mekiği kalkışlarının, teknik olarak Pco.dimax S kamera ve Zeiss Makro-Planar T* 2/100 lens kullanılarak 2016 x 2016 piksel çözünürlüğünde ve 1297 FPS çekim hızında yapılacağı belirtiliyor.
Şimdilik Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından resmi bir açıklama gelmeyen konu hakkında, 30 yıllık uzay mekiği programının 2011 yılında sona ermesi (Son uzay aracı Atlantis) nedeniyle bazı soru işaretleri bulunuyor ve kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.
 
NASA, bir sonraki uzay mekiği kalkışını dijital olarak kayıt altına alabilir

http://www.popphoto.com/news/2013/08/zeiss-lays-out-nasas-shift-to-digital-shuttle-launches-if-they-ever-resume Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
memoseler 6 yıl en beğenilen Lockheed
Lockheed
Şimdiye kadar almamış olmasının mantıklı bir açıklaması yoksa komik :)

Digital bir görüntü yani mp4 avi falan gibi dosya halinde kayıt altına Shift delete ile silinebilir, sisteme sızan birisi bunu çalabilir. Ama film halindeki görüntü yani eskissinemadaki gibi görüntüler sadece elden çalınabilir. En güvenilir kayıt yolu budur.
LockheedŞimdiye kadar almamış olmasının mantıklı bir açıklaması yoksa komik :)Digital bir görüntü yani mp4 avi falan gibi dosy...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cübbeli gandalf 6 yıl
artık soketler fırlatılmayacak mıydı uzay mekikleri kalktı diye biliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
celo68 6 yıl
Nasanin prosedurlerinin çok kati ve tuhaf oldugunu okumustum. Uzayda kullandıkları bazı parçaları uçakla değilde kara yoluyla transfer ediyorlarmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CWaRRioR 6 yıl
memoseler
LockheedŞimdiye kadar almamış olmasının mantıklı bir açıklaması yoksa komik :)
Digital bir görüntü yani mp4 avi falan gibi dosya halinde kayıt altına Shift delete ile silinebilir, sisteme sızan birisi bunu çalabilir. Ama film halindeki görüntü yani eskissinemadaki gibi görüntüler sadece elden çalınabilir. En güvenilir kayıt yolu budur.

Uzaya mekik gönderip analog kayıt yapmak değişik geliyor ilk bakışta. Güvenlik için olduğunu düşünmüyorum, zira dijital çekimler de güven altına alınabilir ama vardır muhakkak bir nedeni. Belki kayıt yapılan filmler veri kaybı açısından dijitale kıyasla daha güvenilirdir. Belki o anlamda bir güvenlik olabilir diye düşünüyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KanKoKan 6 yıl
Mekik programını sonlandırmışlardı, yeni nesil mekikler desek 2 yılda zannetmiyorumki hazır olsun, erken bir değişiklik olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eternity 6 yıl
Zeiss master serisine kim 50bin dolar verir diyordum cevap burdaymis:)sanırım daha önce de ayin karanlık yüzünü çekmek icin 0.7 diyaframli bir 50 mm yapilmişti nasaya zeiss..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tantum.35 6 yıl
Dunyadaki sorunlar bitmedigi surece uzay programlarina agirlik verilmez veya soguk savas donemi gibi bir donem gerek iki ulkenin sidik yarisina girecegi. Yoksa arastirmalar cok pahali denilip bir kenara atiliyor yapilsa da kisitli oluyor
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TuVNeRa 6 yıl Tantum.35
Tantum.35

Dunyadaki sorunlar bitmedigi surece uzay programlarina agirlik verilmez veya soguk savas donemi gibi bir donem gerek iki ulkenin sidik yarisina girecegi. Yoksa arastirmalar cok pahali denilip bir kenara atiliyor yapilsa da kisitli oluyor

Böyle bir idrear yarışına girildiğinde Ay' a gittim diye sütüdyo çekimlerini yayımlamakta hak oluyor...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 6 yıl
UFO fotolarını hala yayınlamıyorlar :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JohnnyCash 6 yıl
adamlar yapıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lockheed 6 yıl
Şimdiye kadar almamış olmasının mantıklı bir açıklaması yoksa komik :)
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
memoseler 6 yıl Lockheed
Lockheed
Şimdiye kadar almamış olmasının mantıklı bir açıklaması yoksa komik :)

Digital bir görüntü yani mp4 avi falan gibi dosya halinde kayıt altına Shift delete ile silinebilir, sisteme sızan birisi bunu çalabilir. Ama film halindeki görüntü yani eskissinemadaki gibi görüntüler sadece elden çalınabilir. En güvenilir kayıt yolu budur.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
503 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Video Kameralar, Zeiss ve nasa
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Transcend JetFlash 780 video inceleme "210MB/saniye hız sunan yüksek performanslı USB 3.0 bellek" 6 yıl ASUS Memo Pad HD 7 "Fiyatı Uygun, Özellikleri Doygun" 7 inç Tablet video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim