NASA’dan Güneş ve ISS’nin aynı karede buluştuğu harika fotoğraf

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Y ukarıdaki görsel, NASA’nın günün astronomi fotoğrafı olarak paylaştığı ve Rainee Colacurcio isimli sanatçı tarafından yakalanmış bir kare. Fotoğrafta devasa yıldızımız Güneş’i ve gezegenimizin etrafını her 90 dakikada bir turlayan Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) görebiliyoruz.

Mevcut haliyle büyüleyici diyebileceğimiz bu güzel fotoğrafı daha da eşsiz kılan husus ise görselin Solar Minima adı verilen dönemde çekilmiş olması. Dikkatli takipçilerimizin fark edebileceği üzere, fotoğrafta yer alan yıldızımızın üzerinde büyük siyah lekeler bulunmuyor.

Solar Minima, 11 yıl civarında süren ve güneş faaliyetlerinin oldukça azaldığı bir dönem. Bu zaman aralığında ise güneş patlaması veya Güneş’in dış kabuğunda manyetik alanların neden olduğu düşük ısılar sebebiyle oluşan siyah lekeler, bazen günlerce ortaya çıkmıyor ve Güneş nispeten sakin görünüyor.

Colacurcio’nun denk getirmeyi başardığı söz konusu sakin dönem ve sanatçının ustalığı da bir araya gelince ortaya bu müthiş fotoğraf çıkmış. Yukarıda gördüğümüz fotoğraf aslında iki fotoğrafın birleştirilmiş hali. İlk görsel ISS Güneşi transit geçerken çekilmişken diğer kare ise Güneş yüzeyinin detaylarını yakalayabilmek adına çekilmiş.

Fotoğrafla ilgili yaptığı yorumda ise NASA, “ISS’nin Güneş’i transit geçmesinde olağan dışı bir durum yok. Zira istasyon, her 90 dakikada bir Dünya’nın etrafını turluyor. Asıl olağan dışı olan ise böyle bir harika fotoğraf için doğru zamanı ve teçhizatı seçebilmek.” ifadelerini kullanmış.

https://mymodernmet.com/nasa-iss-sun-photo/