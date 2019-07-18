Control’ün sistem gereksinimleri açıklandı

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Max Payne, Alan Wake ve Quantum Break gibi oyunlardan tanıdığımız Finlandiya merkezli Remedy Entertainment’in son oyunu Control, 27 Ağustos’ta oyun severlerle bulaşmaya hazırlanıyor.

NVIDIA’nın ışın izleme teknolojisine de destek veren oyun, söz konusu teknolojiyi; yansımaları, gölgelendirmeleri ve evrensel aydınlatma gibi özellikleri ekrana çok daha gerçekçi olarak yansıtmak için kullanacak. E3 2019‘da gösterilen demosunun ardından ışın izleme teknolojisinin nimetlerini en iyi sergileyen oyun yorumları yapılan Control’ün sistem gereksinimleri de nihayet açıklandı.

Epic Store aracılığı ile yayınlanan sistem gereksinimleri beklendiği üzere bir hayli yüksek. Önerilen sistem gereksinimlerine bakıldığında oyun; Intel Core i5-8600K veya AMD Ryzen 7 2700X işlemci, 16GB bellek ve ışın izleme desteği tercih edilmeyecekse Nvidia GeForce GTX 1080Ti veya AMD Radeon VII ekran kartı istiyor. Işın izleme teknolojisi devreye girdiğinde ise önerilen kart NVIDIA GeForce RTX 2080 oluyor.

Minimum sistem gereksinimlerinde ise işlemci tarafında en düşük Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1300X, 8GB bellek ve en az Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD RX580 ekran kartı istiyor. En düşük ayarlarda önerilen ışın izleme destekli kart ise haliyle RTX 2060.

İlk ön siparişe açıldığında 399 TL gibi yüksek bir fiyat talep edilen oyun, en son Epic Store indirimlerinde 39 TL gibi inanılmaz bir fiyata düşmüştü. Şu anda ise oyun oldukça makul sayılabilecek bir fiyattan, 99 TL’den satılıyor.

https://www.guru3d.com/news-story/control-official-pc-requirements.html