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NASA, elektrikli uçaklar için geliştirdiği yeni kanat teknolojisini test etmeye başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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NASA, elektrikli uçaklar için geliştirdiği yeni kanat teknolojisini test etmeye başladı
 
Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Uzay İstasyonu gibi noktalarda görev yapan astronotların kullanması için akıllı gözlükler geliştirmeyi planladığını öğrendiğimiz Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, şimdi de elektrikli uçaklar için geliştirdiği yeni kanat teknolojisini test etmeye başladı.
LEAPTech Wing projesi kapsamında Hybrid-Electric Integrated Systems Testbed (HEIST) olarak isimlendirilen ve elektrikli uçaklar için hazırlanan bu kanat modeli, genel yapısı itibariyle oldukça farklı bir kullanım süreci ortaya koyuyor. 9.5 metrelik gövdesinde 18 adet pervaneli elektrik motoru taşıyan ve gücünü lityum fosfat bataryalarında alan kanat, her motorun bilgisayar tarafından bağımsız olarak kontrol edilebilmesiyle optimum performansı bulabiliyor ve böylece küçük bir kanatta daha yüksek verimlilik, daha yüksek hızlar, daha yumuşak bir sürüş ve daha düşük gürültü elde edilebiliyor. Söylendiği kadarıyla normal uçaklarla aynı hızlarda iniş ve kalkışa izin veren elektrikli uçak kanatı, birden fazla motoru sayesinde kanat üstü hava akışını ciddi miktarlarda arttırıyor ve bu da önemli bir kaldırma gücü olarak geri dönüyor.
İki özel havacılık şirketi ile NASA tarafından test edilmeye başlanan kanat için modifiye edilmiş bir tırdan yararlanan ekip, ilerleyen dönem için çok önemli "gerçek yaşam" verileri elde etmeyi hedefliyor.
NASA, elektrikli uçaklar için geliştirdiği yeni kanat teknolojisini test etmeye başladı
 

http://www.engadget.com/2015/03/17/nasa-testing-leaptech-wing/ Yorum Yaz
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homeedition88 4 yıl en beğenilen SEO-Uzmanı
playstyle
mantıklı gibi, ama yetersiz

Arkadas Nasa'dan emekli roket mühendisi ondan dolayi anladi yetersiz oldugunu. Sanmayin ki bilgisayar basinda oturup ahkam kesen biri
playstylemantıklı gibi, ama yetersizArkadas Nasa'dan emekli roket mühendisi ondan dolayi anladi yetersiz oldugunu. Sanmayin ki ...
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*siteci* 4 yıl
Uçağın kanatlarını büyük tutarak oralara güneş paneli koymak daha mantıklı değil mi? Her ne kadar havada CO2 salmasa da yerdeyken aldığı elektrik sonuçta büyük ihtimaldoğal gazdan üretilmiş olacak.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
mantıklı gibi, ama yetersiz
1 Yanıt Yanıtla
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homeedition88 4 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
mantıklı gibi, ama yetersiz

Arkadas Nasa'dan emekli roket mühendisi ondan dolayi anladi yetersiz oldugunu. Sanmayin ki bilgisayar basinda oturup ahkam kesen biri
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