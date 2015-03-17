NASA, elektrikli uçaklar için geliştirdiği yeni kanat teknolojisini test etmeye başladı

LEAPTech Wing projesi kapsamında Hybrid-Electric Integrated Systems Testbed (HEIST) olarak isimlendirilen ve elektrikli uçaklar için hazırlanan bu kanat modeli, genel yapısı itibariyle oldukça farklı bir kullanım süreci ortaya koyuyor. 9.5 metrelik gövdesinde 18 adet pervaneli elektrik motoru taşıyan ve gücünü lityum fosfat bataryalarında alan kanat, her motorun bilgisayar tarafından bağımsız olarak kontrol edilebilmesiyle optimum performansı bulabiliyor ve böylece küçük bir kanatta daha yüksek verimlilik, daha yüksek hızlar, daha yumuşak bir sürüş ve daha düşük gürültü elde edilebiliyor. Söylendiği kadarıyla normal uçaklarla aynı hızlarda iniş ve kalkışa izin veren elektrikli uçak kanatı, birden fazla motoru sayesinde kanat üstü hava akışını ciddi miktarlarda arttırıyor ve bu da önemli bir kaldırma gücü olarak geri dönüyor.

İki özel havacılık şirketi ile NASA tarafından test edilmeye başlanan kanat için modifiye edilmiş bir tırdan yararlanan ekip, ilerleyen dönem için çok önemli "gerçek yaşam" verileri elde etmeyi hedefliyor.

http://www.engadget.com/2015/03/17/nasa-testing-leaptech-wing/