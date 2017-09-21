NASA, Irma Kasırgası'nın Karayipler’e etkisini gösteren uydu görüntüleri yayınladı

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Irma Kasırgası nedeniyle Karayipler ve ABD’de 84 kişi hayatını kaybetti. Kasırga nedeniyle Karayip Adaları’nda kalıcı hasarlar oluştu. NASA tarafından yayınlanan görüntüler, kasırganın adaya etkisini gözler önüne seriyor.

Kasırga öncesi ve sonrası yayınlanan görüntülere baktığımızda yemyeşil Karayipler’de kasırga sonrası neredeyse tüm yeşilliklerin ortadan kaybolduğunu görüyoruz. Ağaçlar yerinden söküldü, şiddetli yağış nedeniyle bitkiler hasar aldı.

Yeşil adanın kahverengiye dönüşmesi hakkında konuşan Cambridge Üniversitesi ekolojisti Edmund Tanner, hasarın kalıcı olmadığını belirtiyor. Ağaçların büyük çoğunluğunun yerinde durduğunun ancak yaprakların koptuğunu söylüyor. Yaprakların ve kopan dalların yeniden filizlenmesi ile ada eski görünümüne kavuşacak. NASA, denizdeki renk değişiminin de yaprakların denize dökülmesinden kaynaklandığını ifade ediyor.





Ağaç kökleri halen daha sağlam olduğu için önümüzdeki yıllarda ağaçlar yeniden büyüyecek. Fakat kasırganın getirdiği tuzlu su, köklere zarar verebilir. Bu nedenle kasırga sonrasında topraktaki tuzların arındırılması için çalışma yapılacak.

Irma Kasırgası'nı atlatan Karayipler’i yeni bir kasırga daha vuruyor. Irma Kasırgası’nın yaralarını sarmaya çalışan ada halkı şuan Maria Kasırgası’nın etkisi altında. Meteoroloji uzmanları kasırganın zararının aylarca onarılamayacak derecede yıkıcı olabileceği uyarısında bulundu.

https://earthobservatory.nasa.gov/blogs/earthmatters/2017/09/18/why-caribbean-islands-went-brown-and-how-long-will-they-stay-that-way/?linkId=42485586