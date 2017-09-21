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NASA, Irma Kasırgası'nın Karayipler’e etkisini gösteren uydu görüntüleri yayınladı

NASA'nın yayınladığı uydu görüntüleri Irma Kasırgası'nın Karayipler'e olan etkisini net bir şekilde gösteriyor. Kasırga öncesi yemyeşil olan ada, kasırga sonrası kahverengiye dönmüş.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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NASA, Irma Kasırgası'nın Karayipler’e etkisini gösteren uydu görüntüleri yayınladı
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Irma Kasırgası nedeniyle Karayipler ve ABD’de 84 kişi hayatını kaybetti. Kasırga nedeniyle Karayip Adaları’nda kalıcı hasarlar oluştu. NASA tarafından yayınlanan görüntüler, kasırganın adaya etkisini gözler önüne seriyor.
Kasırga öncesi ve sonrası yayınlanan görüntülere baktığımızda yemyeşil Karayipler’de kasırga sonrası neredeyse tüm yeşilliklerin ortadan kaybolduğunu görüyoruz. Ağaçlar yerinden söküldü, şiddetli yağış nedeniyle bitkiler hasar aldı.

Yeşil adanın kahverengiye dönüşmesi hakkında konuşan Cambridge Üniversitesi ekolojisti Edmund Tanner, hasarın kalıcı olmadığını belirtiyor. Ağaçların büyük çoğunluğunun yerinde durduğunun ancak yaprakların koptuğunu söylüyor. Yaprakların ve kopan dalların yeniden filizlenmesi ile ada eski görünümüne kavuşacak. NASA, denizdeki renk değişiminin de yaprakların denize dökülmesinden kaynaklandığını ifade ediyor.


Ağaç kökleri halen daha sağlam olduğu için önümüzdeki yıllarda ağaçlar yeniden büyüyecek. Fakat kasırganın getirdiği tuzlu su, köklere zarar verebilir. Bu nedenle kasırga sonrasında topraktaki tuzların arındırılması için çalışma yapılacak.

Irma Kasırgası'nı atlatan Karayipler’i yeni bir kasırga daha vuruyor. Irma Kasırgası’nın yaralarını sarmaya çalışan ada halkı şuan Maria Kasırgası’nın etkisi altında. Meteoroloji uzmanları kasırganın zararının aylarca onarılamayacak derecede yıkıcı olabileceği uyarısında bulundu.


https://earthobservatory.nasa.gov/blogs/earthmatters/2017/09/18/why-caribbean-islands-went-brown-and-how-long-will-they-stay-that-way/?linkId=42485586 Yorum Yaz
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Kril 1 yıl
Denize düşen yapraklar balıklara yem olmuştur, o kadar kötü bi' durum yokmuş :p
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Erwin-Rommel 1 yıl
Doğa düşmanı hain kasırga. Ziyan etmiş güzelim ağaçları.
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Leipold 1 yıl
Bu NASA yi begeniyorum. Caliskan bir kurum. Dunya capinda da unluler baya.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
güzel bir HAARP çalışması !!!
HAARP = Yüksek Frekanslı Aktif 'Aurora'sal Araştırma Programı
google.com.tr/...
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Piêr Dé Sans 1 yıl SEO-Uzmanı
HAARP seni de etkilemiş. içerde kasırgalar kopuyor belli.

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` quaD. 1 yıl
Agac kalmamis
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xamaximax 1 yıl
CGI
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EyeCoral 1 yıl
Hala iklim değişimi yoktur diyen var mı?
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