NASA'nın Mars'a gönderdiği küp uydulardan 1 aydır haber alınamıyor

https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7327

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

NASA, geçtiğimiz yıl Mars'a gönderilen MarCO küp uydularının Dünya'yla iletişiminin tamamen koptuğunu açıkladı. InSight uzay aracıyla birlikte fırlatılan uydulardan yaklaşık bir aydır haber alınamadığı belirtiliyor. MarCO-A ve MarCO-B, derin uzaya çıkan ilk küp uydular olarak tarihe geçmişti.Yaklaşık bir evrak çantası boyutlarında olan MarCO uyduları, derin uzay için tasarlanmış yeni bir küp uydu jenerasyonuna ait. NASA, bu yeni jenerasyon uyduların aylarca süren derin uzay yolculuğuna dayanıp dayanamayacağını görmek istemişti. Zira düşük maliyetle üretilen küp uydular daha önce derin uzayın yoğun radyasyonu karşısında hayatta kalmayı başaramamıştı. MarCO uyduları bu anlamda bir ilki başardı ve bir anlamda düşük maliyetli derin uzay görevlerinin de önünü açmış oldu.NASA'nın bugün resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamalarda MarCO uydularının kendileri için belirlenen tüm görevleri başarıyla tamamladığı belirtiliyor. Küçük uydular hem InSight görevine yardımcı olmuş hem de Kızıl Gezegen yörüngesinde bazı küçük testler gerçekleştirmişti. Yukarıda görmüş olduğunuz Mars fotoğrafı da yine bu uydular tarafından yakalanmıştı.Konuyla ilgili konuşan MarCO görevinin baş mühendisi Andy Klesh,"MarCO görevindeki amacımız sınırları zorlamaktı. Bu minyatür teknolojinin bizi nerelere kadar götürebileceğini görmek istiyorduk. Küp uydu teknolojisi için tarihi bir adım attığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz." sözlerini kullandı.NASA, en son 4 Ocak'ta Dünya'ya sinyal gönderen MarCO-A uydusunun şu anda Mars'tan yaklaşık 3.2 milyon kilometre uzaklıkta olduğunu tahmin ediyor. 29 Aralık'tan bu yana haber alınamayan MarCO-B ise bunun yaklaşık yarısı kadar yol almış. Uyduların önümüzdeki yaz aylarında Dünya'ya yakın bir konumda bulunması bekleniyor. Çok küçük bir umut da olsa NASA bu sırada tekrar uydularla iletişime geçmeye çalışacak.MarCO-A ve MarCO-B uydularının NASA'ya toplam maliyeti 18.5 milyon dolar olmuş. Yani günümüz teknolojisiyle yaklaşık 9 milyon dolara bir uydu geliştirip Mars'ı keşfetmek şu anda mümkün. Önümüzdeki yıllarda üniversiteler gibi küçük araştırma gruplarının derin uzay görevlerine çıkmaya başladığını görebiliriz.