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NASA'nın Mars'a gönderdiği küp uydulardan 1 aydır haber alınamıyor

NASA'nın InSight göreviyle birlikte Mars'a gönderdiği iki küp uydudan yaklaşık 1 aydır haber alınamıyor. MarCO isimli uzay araçları, derin uzaya çıkan ilk küp uydular olarak tarihe geçmişti.
3 ay
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA, geçtiğimiz yıl Mars'a gönderilen MarCO küp uydularının Dünya'yla iletişiminin tamamen koptuğunu açıkladı. InSight uzay aracıyla birlikte fırlatılan uydulardan yaklaşık bir aydır haber alınamadığı belirtiliyor. MarCO-A ve MarCO-B, derin uzaya çıkan ilk küp uydular olarak tarihe geçmişti.

Yaklaşık bir evrak çantası boyutlarında olan MarCO uyduları, derin uzay için tasarlanmış yeni bir küp uydu jenerasyonuna ait. NASA, bu yeni jenerasyon uyduların aylarca süren derin uzay yolculuğuna dayanıp dayanamayacağını görmek istemişti. Zira düşük maliyetle üretilen küp uydular daha önce derin uzayın yoğun radyasyonu karşısında hayatta kalmayı başaramamıştı. MarCO uyduları bu anlamda bir ilki başardı ve bir anlamda düşük maliyetli derin uzay görevlerinin de önünü açmış oldu.

NASA'nın bugün resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamalarda MarCO uydularının kendileri için belirlenen tüm görevleri başarıyla tamamladığı belirtiliyor. Küçük uydular hem InSight görevine yardımcı olmuş hem de Kızıl Gezegen yörüngesinde bazı küçük testler gerçekleştirmişti. Yukarıda görmüş olduğunuz Mars fotoğrafı da yine bu uydular tarafından yakalanmıştı.

Konuyla ilgili konuşan MarCO görevinin baş mühendisi Andy Klesh,"MarCO görevindeki amacımız sınırları zorlamaktı. Bu minyatür teknolojinin bizi nerelere kadar götürebileceğini görmek istiyorduk. Küp uydu teknolojisi için tarihi bir adım attığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz." sözlerini kullandı.

NASA, en son 4 Ocak'ta Dünya'ya sinyal gönderen MarCO-A uydusunun şu anda Mars'tan yaklaşık 3.2 milyon kilometre uzaklıkta olduğunu tahmin ediyor. 29 Aralık'tan bu yana haber alınamayan MarCO-B ise bunun yaklaşık yarısı kadar yol almış. Uyduların önümüzdeki yaz aylarında Dünya'ya yakın bir konumda bulunması bekleniyor. Çok küçük bir umut da olsa NASA bu sırada tekrar uydularla iletişime geçmeye çalışacak.

MarCO-A ve MarCO-B uydularının NASA'ya toplam maliyeti 18.5 milyon dolar olmuş. Yani günümüz teknolojisiyle yaklaşık 9 milyon dolara bir uydu geliştirip Mars'ı keşfetmek şu anda mümkün. Önümüzdeki yıllarda üniversiteler gibi küçük araştırma gruplarının derin uzay görevlerine çıkmaya başladığını görebiliriz.
https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7327 Yorum Yaz
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Guest-6B5A59FD1 3 ay en beğenilen
"Önümüzdeki yıllarda üniversiteler gibi küçük araştırma gruplarının derin uzay görevlerine çıkmaya başladığını görebiliriz. " MIT gibi sayılı üniversitelerde olur o iş bizim üniversiteler gibi daha adam gibi fizik eğitimi veremeyen üniversitelerde olmaz o iş. Bu millet Fizik bölümlerini teker teker kapatıp yerine Allah'ın unuttuğu şehirlerde Makine Mühendisliği bölümü açmadığı gün bu millet bu işleri yapabilir hale gelecek.
"Önümüzdeki yıllarda üniversiteler gibi küçük araştırma gruplarının derin uzay görevlerine çıkmaya başladığını görebiliriz. " MIT gibi sayılı üniversitelerde ol...
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Seyrim 3 ay
Uzay hurdacıları almıştır.. :)
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darkaura 3 ay
hep derim, uzay calismalari oyle pahali bir sey degil diye. turkiyede buyuk devlet kurumlarindan bir tanesinin makam araclarini kissak 18milyonu toplariz. olay maliyet yada yapabilme yapamama sorunu degil, olay bu vizyona sahip olma, tercihinin bu olmasi. ha marsa uydu gonderecezde ne olacak. hep sikayet ettiginiz beyin gocu varya bunun asil nedeni para yada bati hayranligi degil, asil nedeni ust seviyede bilim insaninin, muhendisin turkiyede calismak istiyecegi kendi kalibresine uygun is alanlarinin olmamasi. adam stanfordu, mit yi dereceyle bitirecek gelcek burda arduinodan bozma universite projelerinde calisacak, 50yil oncesinde kalmis biatci ustlerini yalayip profluk pesinde kosacak. iki kat maas versende gelmez. ama cv sine ekliyebilcegi bir derin uzay projesi, marsa gonderilcek bir uydu o sektordeki herkezi cezbeder. sadece turk degil yabanci adamida tav edersin, gelir senin teknolojinin, sanayinin gelismesine hizmet eder. o derin uzay projelerinde gelistirilen teknolojiler elektroniginin, fuze teknolojinin, sanayinin gelismene vesile olur. yurtdisindan donen kalifiye insanlarin bu projelerde yeni nesil kalifiye muhendislerin, bilim insanlarinin gelismesine vesile olur. bu yetisen yeni nesil teknolojine, sanayine, ekonomine kanat olur seni ucururlar. dedigim gibi her sey vizyon ve tercih meselesi.
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cocainbar 3 ay
Belki birisi calmistir :)
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Guest-6B5A59FD1 3 ay en beğenilen
"Önümüzdeki yıllarda üniversiteler gibi küçük araştırma gruplarının derin uzay görevlerine çıkmaya başladığını görebiliriz. " MIT gibi sayılı üniversitelerde olur o iş bizim üniversiteler gibi daha adam gibi fizik eğitimi veremeyen üniversitelerde olmaz o iş. Bu millet Fizik bölümlerini teker teker kapatıp yerine Allah'ın unuttuğu şehirlerde Makine Mühendisliği bölümü açmadığı gün bu millet bu işleri yapabilir hale gelecek.
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