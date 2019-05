NASA'nın yayınladığı yeni video, Ultima Thule'un ilginç şeklini ortaya çıkardı

NASA'nın açıklamalarına göre New Horizons, yukarıdaki videoyu yakın geçişten 10 dakika sonra ve yaklaşık 7.8 kilometre uzaklıktan yakalamış. Uzay ajansı 3 saniyelik videonun toplamda 14 fotoğraftan oluştuğunu söylüyor. Ayrıca New Horizons'un fotoğrafları çektiği sıradaki hızı saatte tam 50 bin kilometreymiş.



Ultima Thule'un şekli bilim insanlarını şaşırtıyor

Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan New Horizons projesi baş araştırmacısı Alan Stern,"Yakın geçişte elde ettiğimiz veriler elimize ulaştıkça gökcismini daha iyi anlamaya başlıyoruz. Şimdiye kadar gökcisminin kardan adam benzeri bir şekle sahip olduğunu düşünüyorduk ancak gelen son verilerde bunun tamamıyla yanlış ortaya çıktı. Ultima Thule bir kardan adam gibi yuvarlak bir yapıya sahip değil aksine oldukça düz bir gök cismi. Bir krepe benziyor." ifadelerini kullandı. NASA'nın 1 Ocak'ta gerçekleştirdiği Ultima Thule yakın geçişinde elde edilen veriler Dünya'ya ulaşmaya devam ediyor. Uzay ajansı şimdi de New Horizons'un yakaladığı fotoğraflardan kısa bir video oluşturdu. Videoda Ultima Thule'un sanılandan çok daha farklı bir şekle sahip olduğu görülüyor.NASA'nın açıklamalarına göre New Horizons, yukarıdaki videoyu yakın geçişten 10 dakika sonra ve yaklaşık 7.8 kilometre uzaklıktan yakalamış. Uzay ajansı 3 saniyelik videonun toplamda 14 fotoğraftan oluştuğunu söylüyor. Ayrıca New Horizons'un fotoğrafları çektiği sıradaki hızı saatte tam 50 bin kilometreymiş.Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan New Horizons projesi baş araştırmacısı Alan Stern,"Yakın geçişte elde ettiğimiz veriler elimize ulaştıkça gökcismini daha iyi anlamaya başlıyoruz. Şimdiye kadar gökcisminin kardan adam benzeri bir şekle sahip olduğunu düşünüyorduk ancak gelen son verilerde bunun tamamıyla yanlış ortaya çıktı. Ultima Thule bir kardan adam gibi yuvarlak bir yapıya sahip değil aksine oldukça düz bir gök cismi. Bir krepe benziyor." ifadelerini kullandı.

Krep benzeri şeklin çok ilginç olduğundan da bahseden Stern,"Yeni fotoğraflar bizleri bilimsel bir bilmeceyle karşı karşıya bıraktı. Güneş Sistemi'nde daha önce bu şekle sahip bir cisimle karşılaşmamıştık. Ultima Thule her geçen gün daha da gizemli bir hal alıyor." şeklinde konuştu.



New Horizons'un veri gönderme hızı: 125bayt/saniye

Dünya'dan 6.4 milyar kilometre uzaklıkta bulunan Ultima Thule, 34 kilometrelik bir uzunluğa sahip. New Horizons, 1 Ocak'ta gerçekleşen yakın geçişinde Ultima Thule'a 3500 kilometre kadar yaklaşmıştı. New Horizons'un yakın geçişi sırasında elde ettiği verilerin Yeryüzü'ne ulaşmasını hem NASA hem de tüm uzay meraklıları çok büyük bir heyecanla bekliyor. Ancak uzay aracının inanılmaz uzak bir konumda bulunması nedeniyle veri transferi maalesef çok yavaş bir hızda gerçekleşiyor



NASA'nın yaptığı açıklamalara göre New Horizons'un veri gönderme hızı saniyede sadece 125 bayt seviyesinde. Uzay ajansı, yakın geçiş verilerinin tamamıyla Dünya'ya ulaşması için yaklaşık 20 ay gibi bir süre gerektiğini söylüyor. Yani 2020'nin sonlarına kadar transfer süreci devam edecek.

