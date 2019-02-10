Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NASA'nın yayınladığı yeni video, Ultima Thule'un ilginç şeklini ortaya çıkardı

New Horizons'un Ultima Thule yakın geçişinde yakaladığı fotoğraflar Dünya'ya ulaşmaya devam ediyor. NASA, gökcisminin sanılandan çok daha farklı bir şekle sahip olduğunu açıkladı.
3 ay
3,8b
1
1
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
NASA'nın 1 Ocak'ta gerçekleştirdiği Ultima Thule yakın geçişinde elde edilen veriler Dünya'ya ulaşmaya devam ediyor. Uzay ajansı şimdi de New Horizons'un yakaladığı fotoğraflardan kısa bir video oluşturdu. Videoda Ultima Thule'un sanılandan çok daha farklı bir şekle sahip olduğu görülüyor.


NASA'nın açıklamalarına göre New Horizons, yukarıdaki videoyu yakın geçişten 10 dakika sonra ve yaklaşık 7.8 kilometre uzaklıktan yakalamış. Uzay ajansı 3 saniyelik videonun toplamda 14 fotoğraftan oluştuğunu söylüyor. Ayrıca New Horizons'un fotoğrafları çektiği sıradaki hızı saatte tam 50 bin kilometreymiş.

Ultima Thule'un şekli bilim insanlarını şaşırtıyor


Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan New Horizons projesi baş araştırmacısı Alan Stern,"Yakın geçişte elde ettiğimiz veriler elimize ulaştıkça gökcismini daha iyi anlamaya başlıyoruz. Şimdiye kadar gökcisminin kardan adam benzeri bir şekle sahip olduğunu düşünüyorduk ancak gelen son verilerde bunun tamamıyla yanlış ortaya çıktı. Ultima Thule bir kardan adam gibi yuvarlak bir yapıya sahip değil aksine oldukça düz bir gök cismi. Bir krepe benziyor." ifadelerini kullandı.
Krep benzeri şeklin çok ilginç olduğundan da bahseden Stern,"Yeni fotoğraflar bizleri bilimsel bir bilmeceyle karşı karşıya bıraktı. Güneş Sistemi'nde daha önce bu şekle sahip bir cisimle karşılaşmamıştık. Ultima Thule her geçen gün daha da gizemli bir hal alıyor." şeklinde konuştu.

New Horizons'un veri gönderme hızı: 125bayt/saniye


Dünya'dan 6.4 milyar kilometre uzaklıkta bulunan Ultima Thule, 34 kilometrelik bir uzunluğa sahip. New Horizons, 1 Ocak'ta gerçekleşen yakın geçişinde Ultima Thule'a 3500 kilometre kadar yaklaşmıştı. New Horizons'un yakın geçişi sırasında elde ettiği verilerin Yeryüzü'ne ulaşmasını hem NASA hem de tüm uzay meraklıları çok büyük bir heyecanla bekliyor. Ancak uzay aracının inanılmaz uzak bir konumda bulunması nedeniyle veri transferi maalesef çok yavaş bir hızda gerçekleşiyor

NASA'nın yaptığı açıklamalara göre New Horizons'un veri gönderme hızı saniyede sadece 125 bayt seviyesinde. Uzay ajansı, yakın geçiş verilerinin tamamıyla Dünya'ya ulaşması için yaklaşık 20 ay gibi bir süre gerektiğini söylüyor. Yani 2020'nin sonlarına kadar transfer süreci devam edecek.

https://www.nasa.gov/feature/new-horizons-evocative-farewell-glance-at-ultima-thule Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Spider_hip 3 ay
Şimdi 125b/s. İnşallah internet hızları konusunda rakibimiz Afrika kabileleri iken 3-5 seneye elin meteorları ile rakip olmayız.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Kitap, dergi ve gazetelerden KDV alınmayacak 3 ay Avrupa Uzay Ajansı, Mars robotunun ismine karar verdi 3 ay Google Chrome'a sekme önizlemeleri geliyor 3 ay Bu Fiyata En Güçlü 7.1 Oyuncu Kulaklığı Trust IRONN GXT435 3 ay Çırçır balığı aynada kendini tanıdı 3 ay Elon Musk: Model Y, SUV pazarında oyunu değiştirebilir 3 ay LG G8 ThinQ'nun Kanada fiyatı ortaya çıktı 3 ay Microsoft, şirketlerin Internet Explorer kullanmayı bırakmalarını istiyor 3 ay Fortnite Sevgililer Günü etkinliği başladı 3 ay Apple, 2019 iPhone modellerinin fiyatlarını indirmeyi düşünmüyor 3 ay Instagram, IGTV videolarını anasayfada göstermeye başladı 3 ay ABD'de en hızlı büyüyen akıllı telefon markası Google Pixel oldu 3 ay GTA V hile yazılımına 150 bin dolar ceza 3 ay Realme, fiziksel mağazalar açmayı planlıyor 3 ay Sahte MetaMask uygulaması kripto cüzdanlarınızı boşaltıyor 3 ay Google'ın iş ilanları Pixel Watch'un yolda olduğunu gösteriyor 3 ay AOC oyunculara yönelik kavisli bir monitör duyurdu 3 ay 8 hücreli NAND bellekler geliyor 3 ay Piyasalarda ani yükseliş, Bitcoin 3600 dolar barajını aştı 3 ay Google Play mağazasına ileri web uygulamaları (PWA) eklenebilecek 3 ay GÖRÜNTÜLENEN NASA'nın yayınladığı yeni video, Ultima Thule'un ilginç şeklini ortaya çıkardı Sonraki Bu da ağ atan Drone savar mermisi 3 ay Japon uzay aracı Hayabusa, Ryugu asteroitine iniş yapmaya hazırlanıyor 3 ay MacBook Pro 2018’de ciddi bir ekran sorunu ortaya çıktı 3 ay 2si Bilmez | Diyet 3 ay Dünyanın en büyük 3D baskılı roket motoru 3 ay Moto RAZR 2019'un olası tasarımını gözler önüne seren bir render videosu yayınlandı 3 ay Telefonların radyasyon oranları açıklandı, Samsung en iyisi 3 ay Chrome’dan klavye multimedya tuşlarına destek 3 ay Oppo F11 Pro'nun tasarımı ve teknik özellikleri ortaya çıktı 3 ay Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları madalyaları, elektronik atık kullanılarak üretilecek 3 ay Sargo kod adlı gizemli bir Google cihazı Geekbench'te görüntülendi 3 ay Huawei ülkemizdeki ilk Deneyim Mağazası’nı İzmir’de açtı 3 ay Netflix'in iOS versiyonuna akıllı indirme özelliği geldi 3 ay Windows 10'da Windows 95 nostaljisi yaşatan uygulamanın yeni sürümü çıktı 3 ay Xiaomi Mi 9'un tasarımı Mi 6'nın tasarımcısının imzasını taşıyacak 3 ay Dünyanın ilk 5G destekli uzaktan ameliyatı, MWC 2019'da yapılacak 3 ay Sony Xperia XA3'ün nasıl bir ekranla geleceği ortaya çıktı 3 ay DDoS saldırıları geçen yıla oranla azaldı 3 ay Google Chrome tarayıcısının Android versiyonu için karanlık mod testlerine başlandı 3 ay Huawei Türkiye'deki ilk deneyim mağazasını açtı, yerinde gördük Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim