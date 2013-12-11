NASA, robot astronotu için geliştirdiği ayak sistemi hakkında yeni bir video yayınladı

ABD'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olarak 1958 yılında kurulan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) bünyesinde astronotlar ile ortaklaşa çalışmalarda bulunan robot astronotu için hazırladığı yeni ayak sistemini geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. Bu kısa tanıtım sonrası bacak sisteminin gerçek performansını gözler önüne seren yeni video daha yayınladı.

NASA'nın ISS bünyesinde görev yapan robot astronotu Robonaut, diğer astronotlara yardımcı olmak için gövde halinde orada bulunuyor ve 2014 yılı içerisinde yeni geliştirilen bir bacak sistemine de kavuşuyor. Son yayınlanan video doğrultusunda oldukça esnek bir forma sahip olduğunu görülen bu bacak sistemiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'nun kapakları içerisinde hızlı bir şekilde hareket edebileceği ve farklı noktalara tırmanma yapabileceği belirtilen Robonaut, bu sayede hayati önem taşıyan görevlerde diğer istasyon mürettebatına çok daha etkili bir şekilde yardımcı olacak. Yürüme için hazırlanmadığı belirtilen ayaklar, robotun istasyon dışı görevlerde de aktif olarak yer almasını sağlayabilecek.

Bacak sistemi hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.nasa.gov/press/2013/december/nasa-developing-legs-for-space-stations-robonaut-2/#.UqaszcRDuSp