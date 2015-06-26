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NASA ve Microsoft'tan "HoloLens" odağında ortak çalışma: Project Sidekick

3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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NASA ve Microsoft'tan
Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA ve yazılım devi Microsoft, detaylarına burada yer verdiğimiz holografik sanal gerçeklik gözlüğü Hololens odağında "Project Sidekick" isimli ortak bir çalışma içerisine girdi.
Arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve hologram teknolojilerini bir araya getiren Hololens, NASA ve Microsoft'un Project Sidekick çalışmasıyla temel olarak yerdeki bilim adamlarıyla ISS yani Uluslararası Uzay İstasyonu bünyesinde görev yapan astronotlar arasında etkili bir etkileşim kurmayı amaçlıyor. 
Project Sidekick belirtildiği kadarıyla Hololens teknolojisini iki aşamada kullanıyor. "Remote Expert Mode" isimli ilk aşamada yerdeki bilim insanının astronotun gördüğü açıyı görmesi sağlanıyor ve böylece yerden ISS bünyesine (Özellikle tamir süreçleri için) çok daha rahat bir yönlendirme yapılabiliyor. İkinci aşamayı oluşturan "Procedure Mode" ise hareketli animasyonları referans amacıyla gerçek objeler üzerine taşıyor. Böylelikle astronotlar çok daha kolay şekilde konum belirleyebiliyor ve eğitim süresi de ciddi seviyede aşağılara çekilebiliyor.
Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk Microsoft Hololens birimimin 28 Haziran tarihinde Space X tarafından gerçekleştirilecek ikmal sevkiyatı kapsamında gönderileceği, sürecin tam olarak başlamasının ise 2015'in sonunu bulacağı söyleniyor. Konu hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Not: Aşağıda yer alan video yüksek irtifadan aşağıya doğru yapılan uçak denemelerine aittir.

http://www.engadget.com/2015/06/25/nasa-microsoft-hololens-sidekick-iss/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
multiTYRT 3 yıl
Bugün ISS'e bu sistemi taşıyacak olan roket havada patladı
Askıya alındı yani.
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