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    NASA'nın yapay zeka botu Dünya verilerini sunacak: 100 petabayt veriyle eğitildi!

    NASA, Microsoft ile birlikte çalışarak insanların Dünya hakkındaki bilimsel verileri çözmesine yardımcı olabilecek, erişimi daha kolay ve kullanıcı dostu bir yapay zeka botu geliştirdi.
    nasa & microsoft dünya yapay zeka botu earth copilot Tam Boyutta Gör
    NASA ve Microsoft, Dünya hakkındaki bilimsel verileri daha geniş kitle için erişilebilir ve anlaşılır hale getirmek üzere tasarlanmış, yapay zeka (AI) destekli yenilikçi bir araç olan Earth Copilot'u tanıtmak için güçlerini birleştirdi. Bu iş birliği, NASA'nın elindeki geniş coğrafi verileri demokratikleştirmeyi ve araştırmacılardan eğitimcilere kadar kullanıcıların kritik Dünya bilimi bilgileriyle kolayca etkileşime girmesini ve bunları analiz etmesini sağlamayı amaçlıyor.

    Earth Copilot, NASA'nın karmaşık ve kapsamlı Dünya Bilimi veri kümelerine erişim sürecini basitleştirmek için oluşturulmuş. İklim değişikliği, hava kalitesi, orman yangınları, şehir planlaması ve afet müdahalesi hakkında bilgiler içeren bu veriler şimdiye kadar sınırlı sayıda bilim insanı ve araştırmacı tarafından kullanılabiliyordu. Yeni yapay zeka destekli Earth Copilot ile birlikte artık bu bilgilere basit, sade dil sorguları aracılığıyla herkes erişebilecek. İster orman yangınlarını takip etmek, ister hava kalitesini izlemek veya toprak nem seviyelerini analiz etmek olsun, Earth Copilot herkesin gelişmiş teknik uzmanlık gerektirmeden kritik Dünya verilerine ulaşmasını sağlayacak.

    Earth Copilot'un en güçlü özelliklerinden biri, karmaşık sorguları gerçek zamanlı olarak işleyebilmesi ve yanıtlayabilmesi. Microsoft'un Azure bulut platformu kullanılarak oluşturulan bu yapay zeka sistemi, kullanıcıların kapsamlı teknik eğitime ihtiyaç duymadan geçmiş verilere hızla erişmesini, trend analizi yapmasını ve eyleme dönüştürülebilir iç görüler üretmesini sağlıyor. Örneğin; iklim bilimcileri sıcaklık veya atmosfer koşullarındaki değişiklikleri izlemek için geçmiş iklim verilerine erişebilirken, tarım uzmanları ürün yönetimini optimize etmek ve tarımsal sonuçları tahmin etmek için toprak nem seviyelerini analiz edebilir. Ek olarak, politika yapıcılar verileri kentsel gelişim, afetlere hazırlık ve iklim değişikliğine karşı devam eden mücadele gibi acil konularda daha bilinçli kararlar almak için kullanabilir.

    Earth Copilot, araştırmacılar ve profesyonellerin ötesinde eğitimciler, öğretmenler, herkes için değerli bir araç. Eğitimciler, gerçek dünya bilimsel verilerine erişim sağlayarak, etkileşimli öğrenme deneyimi aracılığıyla öğrencileri Dünya Bilimi konularına dahil edebilirler. Öğretmenler, iklim değişikliği, hava durumu kalıpları ve doğal kaynak yönetimi gibi kritik konuları açıklamak için veri odaklı örnekler kullanabilir ve karmaşık bilimsel kavramları her yaştan öğrenci için daha ilişkilendirilebilir hale getirebilir.

    Earth Copilot yapay zeka ne kolaylıklar sunuyor?

    • Basitleştirilmiş erişim: Earth Copilot, kullanıcıların NASA'nın karmaşık coğrafi verilerine, anlaşılması kolay, sade dil sorguları aracılığıyla erişmesini sağlar.
    • Zamandan tasarruf: Yapay Zeka modeli, araştırmacıların veri almaya harcadıkları zamanı azaltarak analiz ve keşfe odaklanmalarını sağlar.
    • Sektörler arası uygulama: İklim biliminden tarıma ve eğitime kadar, Earth Copilot birçok sektöre ve disipline hizmet eder.
    • Eğitimsel güçlendirme: Öğretmenler, öğrencilere Dünya bilimini öğretmek için gerçek dünya verilerini kullanabilir ve böylece çevresel sorunlar hakkında daha derin bir anlayış geliştirebilirler.
    • Bilinçli karar alma: Politika yapıcılar, kentsel planlama, afet müdahalesi ve iklim değişikliğinin azaltılması konusunda veri odaklı kararlar almak için Earth Copilot'tan yararlanabilirler.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 9 saat önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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