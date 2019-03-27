NASA’ya göre Grönland’da bulunan Jakobshavn Buzulu genişliyor





NASA’da görev yapan bilim insanları, Grönland'ın en hızlı eriyen buz kütlesi olan Jakobshavn Buzulu'nun tekrar genişlemeye başladığının tespit edildiğini duyurdu.

Grönland’ın son 20 yılda en hızlı eriyen kütlesi olan buzulun, Kuzey Atlantik Okyanusu kaynaklı su akıntılarının 2016 yılından itibaren 1,5 santigrat derece soğuması nedeniyle hacim kazanmaya tekrar başladığı ifade ediliyor. Söz konusu büyüme ise 1980'lerin sonundan bu yana ilk defa gerçekleşmiş.

NASA Grönland Okyanus Erime (OMG) misyonuna göre buzulun uzunluğu, 2016-2017 yıllarında 30 metre artış göstermiş.

İklim değişikliğinden bağımsız gerçekleşen bir olay

Araştırmacılar, Kuzey Atlantik akıntılarının 20 yıllık döngüler halinde ısınıp yeniden soğuduğunu belirtiyorlar. Dolayısı ile Grönland Buzulunun genişlemesi hadisesinin iklim değişikliği etkilerinden bağımsız gerçekleştiğinin altı çizilmiş.

Araştırmanın sonuçları "Nature Geoscience" dergisinde yayımlandı.

https://www.ntv.com.tr/teknoloji/nasa-acikladi-jakobshavnin-yuz-olcumu-yeniden-artiyor,445EY26PFkua6INul_WGKg