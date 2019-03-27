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NASA’ya göre Grönland’da bulunan Jakobshavn Buzulu genişliyor

Grönland'ın son 20 yılda en hızla eriyen kütlesi olan Jakobshavn Buzulu'nun yüz ölçümünün 2016'dan itibaren artmaya başladığı tespit edildi. Detaylar haberimizde.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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NASA’ya göre Grönland’da bulunan Jakobshavn Buzulu genişliyor

NASA’da görev yapan bilim insanları, Grönland'ın en hızlı eriyen buz kütlesi olan Jakobshavn Buzulu'nun tekrar genişlemeye başladığının tespit edildiğini duyurdu.

Grönland’ın son 20 yılda en hızlı eriyen kütlesi olan buzulun, Kuzey Atlantik Okyanusu kaynaklı su akıntılarının 2016 yılından itibaren 1,5 santigrat derece soğuması nedeniyle hacim kazanmaya tekrar başladığı ifade ediliyor. Söz konusu büyüme ise 1980'lerin sonundan bu yana ilk defa gerçekleşmiş.

NASA Grönland Okyanus Erime (OMG) misyonuna göre buzulun uzunluğu, 2016-2017 yıllarında 30 metre artış göstermiş.

İklim değişikliğinden bağımsız gerçekleşen bir olay 

Araştırmacılar, Kuzey Atlantik akıntılarının 20 yıllık döngüler halinde ısınıp yeniden soğuduğunu belirtiyorlar. Dolayısı ile Grönland Buzulunun genişlemesi hadisesinin iklim değişikliği etkilerinden bağımsız gerçekleştiğinin altı çizilmiş.

Araştırmanın sonuçları "Nature Geoscience" dergisinde yayımlandı.


https://www.ntv.com.tr/teknoloji/nasa-acikladi-jakobshavnin-yuz-olcumu-yeniden-artiyor,445EY26PFkua6INul_WGKg Yorum Yaz
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Kayrabey 1 ay
Hani buzullar eriyordu :D
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OverClocK1ng 1 ay
Buzul çağı geliyor yavaş yavaş.
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erhan850 1 ay
yani diyorki global iklim değişikliğinin düzeldiği falan yok heyecan yapmayın. (a.k.a küresel ısınma)
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