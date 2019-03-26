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Boeing'e bir darbe daha! Çin ve Airbus, 300 uçaklık dev bir anlaşma imzaladı

ABD'li havacılık devi Boeing'in 737 MAX 8 skandalı en büyük rakibi Airbus'a yaradı. Çin ve Airbus arasında toplam değeri 35 milyar dolar olan 300 uçaklık dev bir anlaşma imzalandı. İşte detaylar...
1 ay
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72
havacılık
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Boeing'e bir darbe daha! Çin ve Airbus, 300 uçaklık dev bir anlaşma imzaladı
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5 ay arayla düşen ve toplamda 346 kişiye mezar olan Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçaklarıyla gündeme gelen ABD’li havacılık devi, askıya alınan uçak siparişlerinin ardından bir darbe daha yedi. Çin, Boeing’in en büyük rakibi Airbus’tan tam 300 adet uçak sipariş etti.

Anlaşmanın değeri yaklaşık 35 milyar dolar 

Fransız Airbus’ın kötü günler geçiren Boeing’e en büyük çalımı olarak nitelendirilen anlaşma, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Paris ziyareti esnasında imzalandı. Toplamda 300 uçaklık siparişi kapsayan anlaşmanın tüm detayları henüz açıklanmadı. Fakat uzmanlar uçakların değerinin 35 milyar dolar civarında olduğunu belirtiyor.

Siparişlerin çoğu 737 MAX 8'in rakibi A320'ye ait 

Çin’in sipariş ettiği uçaklardan 290 tanesinin tek koridorlu Airbus A320 ailesine ait olduğu belirtildi. Boeing’in kötü günler geçirmesine sebep olan 737 MAX 8 yolcu uçağı da bu aileyle rekabet etmek üzere geliştirilmişti. Bu durum göz önüne alındığında, bazı uzmanlar Çin’in bu dev siparişini Boeing’e gözdağı olarak nitelendirdi. Diğer 10 adet siparişin Airbus A350 tipi geniş gövdeli uçaklardan oluştuğu söylenirken, anlaşma sonrası Airbus hisselerinin %2 oranında arttığı ifade edildi.

Çin, yaşanan kazalar sonrası 737 MAX 8’leri ilk yere indiren ülkeler arasındaydı. Türkiye dahil pek çok ülkede bu uçakların havalanmasına hala izin verilmiyor. Ayrıca dünya genelinde 300’den fazla 737 MAX siparişi iptal edildi. 5 bine yakın siparişin de askıya alındığı belirtiliyor.


https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-25/airbus-is-said-to-seal-long-awaited-aircraft-order-from-china Yorum Yaz
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Celonfix 1 ay en beğenilen
Çin Avrupa'yla ilişkileri güçlendirerek ABD'nin Avrupa üzerindeki gücünü azaltmak istiyor anlaşılan.
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hamza5806 1 ay
Fransa'daki teknolojiye bak abdye çalım atiyor çine ihrac ediyor helal olsun
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McLaren64 1 ay hamza5806
İngiltere AB içinde hiç bir ağırlığı olmayan bir ülkeydi. Brexit bir nevi bunun için yapıldı. AB'nin iki lokomotif ülkesi Almanya ve Fransa'dır. İngiltere Euro bölgesinde bile değildi. AB içinde bir nevi Amerika'nın sesiydi. AB yavaş yavaş ABD'den kopmak istiyor. Avrupa Ordusu olsun, Çin'le ilişkileri arttırmak olsun hepsi bunların yansıması. ABD Trump ile iyice zıvanadan çıktı. Birileri artık ABD'ye sen bu dünyanın efendisi değilsin diyor. Golan Tepeleri için ABD'nin aldığı kararı tanımadıklarını ifade etmesi bile ABD'ye bir mesaj.
İngiltere AB içinde hiç bir ağırlığı olmayan bir ülkeydi. Brexit bir nevi bunun için yapıldı. AB'nin iki lokomotif ülkesi Almanya ve Fransa'dır. İngiltere Euro...
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Phantom II 1 ay
Haber'in başlığı aldatıcı olmuş.İnsanlar Boeing'in şuan sadece 737 max serisini üretip satıyor zannediyor galiba.Ben şuana kadar hiçbir havayolu görmedim filosu tek markadan oluşan.Boeing'in elinde 737-800,777-300ER ve 747 gibi efsane uçaklar var,ayrıca 787 var.Havayolları 20 airbus'dan sipariş veriyorsa aynı modelin boeing'deki karşılığından da sipariş veriyor.
Aşağıda THY'nin Boeing siparişleri yer alıyor,bi bu kadar daha Airbus siparişi var.
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vonderplanitz 1 ay Phantom II
Boeing Max aslında en güvenli uçak; toprağı delip tek parça halinde içine girecek kadar sağlam cunku:
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Başka uçak olsa toprağın üstünde dağılmıştı :)
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C.CEMİL 1 ay
arkadaş ben bu işten bir şey anlamadım ?
bir uçakta bir sorun çıktığında o firma batıyor mu ,öyleyse airbus sıfır sorunlu uçak mı ?
sanki bu işlerde uçaklardaki hatalarla birlikte ayrıca siyasi bir durumlar var gibi ?
ayrıca a320 çok eski bir uçak değil mi ?
birde ab. ülkesinden alınan bir uçak niye dolarla alınıyor ?
başka başka bir konu ise birbirine rakip gösterilen uçakların menzili de ,birbirine yakın mı acaba ?
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vonderplanitz 1 ay C.CEMİL
Uçaklardaki hatalar değil, 100% siyasi durumlar var. Sensör arızası, yazılım güncellemesi vs. bunlarla uçak düşmez. Haydi düştü diyelim, toprağın altında kaybolmaz. Uçaklar hafif şeylerdir, mermi gibi ağır ve içi dolu çivi gibi topragın 50 metre altına saplanmaz, topraga girerken 36 metre açıklıkta kanat açıklığının da izi olması gerek, yok. Etiyopya haberi kaza süsü verilmiş bir kurgu. CNN 'den verilince gerçek sanılan bir kurgu.
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The Time Lord 1 ay C.CEMİL
Bir uçakta değil, komple bir modelde sorun çıkıyor. Bu bisiklet ya da araba değil, otobüs hiç değil. Pazarın güveni azalıyor.
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gryp2100 1 ay
boing zaten arızalı bu yüzden thy parlatıltı. dünya boinge daha çok darbe vuracak. ayrıca uzaktan kontrol edilip düşürülebiliyor. olayın ayrıntısına inildiğinde siyonist batı daha çok darbe alacak-alıyor.
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vonderplanitz 1 ay gryp2100
Ufak bir soru: Bu uçakların (Boeing 737, airbus A320 vs) jet motorlarının ortalama ağırlığı kaç kg civarındadır?
a) 750 kg
b) 7500 kg
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Periah 1 ay
Boeing son dönemde iş ahlakından çok uzaklaşmış bir firma ve bunun bedelini ödüyorlar.
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vonderplanitz 1 ay Periah
Boeing iş ahlakından uzaklaştığına dair elinde belge var mı? Boeing'te çalışan mühendis arkadaşın falan var ; o birşeyler mi anlattı?
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general4242 1 ay
Çin gibi bir ülke neden boyle uçaklar üretemiyor acaba
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yc#1 1 ay general4242
Yakında seri üretime geçmeyi planlıyorlar
kokpit.aero/...
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The souls migration 1 ay
yeni yazılım çıkarmış boeing. gördüğüm kadarıyla cms midir nedir, bunun yarattığı sorun pilotun uçağı manuel olarak yetkilendirmesine engel oluyormuş olarak algıladım. çünkü yeni yazılımla, ilgili pilotlara, durum ne olursa olsun uçağın kontrolünü manuel ele alma yetkisi verilmiş. bu durumda yukarıdaki resime bakınca simülasyon videosundaki görüntü gerçek oluyor gibi. uçağın burnu aşağı yönelirken aynı anda dönüş yaparak ters dönüyor adeta ve çakılıyor. yani ne yazarsan yaz olan yolculara oldu. teknoloji şehitleri diyesim geldi.
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vonderplanitz 1 ay The souls migration
Resime bakınca uçağın kanatlarının toprağı delme izi yok.
Yeni yazılımla birlikte yeni bir kanat tekniği denemiş olabilirler mi; sert bir yere girerken katlanan kanat tekniği gibi?
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ø 1 ay
2. Dünya Savaşı sonrasında bir sürü ideoloji uydurup dünyayı bir sürü blok halinde böldüler ve doğu bloku öcü olarak tanıtıldı. Ya ABD'nin uzak karakolu olursun yada diğer tarafta çürürsün denildi. Dünya'da bölünmüşlük azaldıkça ABD yalnızlaşacaktır. İrili ufaklı ülkelerin doğu blokuna yaklaşmasını hayırlı bir gelişme olarak görüyorum. Çin'in teknoloji piyasasında payını yükseltmesi, Rusya'nın savunma ve silah sanayisi ürünlerinde büyük satışlar yapması ve Avrupa ülkelerinin doğuyla ticaret yapmaya hevesli olmaları artık herkesin kabuğunu kırmak istediğine işaret ediyor.
ABD çetelik yapmaya iyi alıştı. İstediği ülkeye ambargo koyuyor, arada bir özel uygulamalarla kendi mallarını satıyor (iran'a ambargoyu kısıtlı olarak aralayıp bir sürü sivil havacılık ürün satması ama avrupa ülkelerinin ticaretine burnunu sokması buna bir örnektir).
Son olarak ışid-daeş adı altında çine vurgun yapma hazırlığına girdi. Bu olayda ters tepince bütün ipler inceldiği yerden kopacaktır. Dünya, Çin'in ürünlerine güvenmelidir ve ABD'nin pazar payını daraltmalıdır. Çin ise ABD'ye karşı soğuk duran ülkelerde ticari ilişkilerini güçlendirip ABD'yi mümkün oldukça saf dışı bırakmalıdır.
Kendisine devlet diyen bu çetenin haddini bileceği günü görmeden ölmek istemiyorum.
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vonderplanitz 1 ay ø
ABD zaten devlet değil, şirket: mobile.donanimhaber.com/...
Fakat Türkiye de bir şirket. C.başkanı Erdogan Türkiye şirket gibi yönetilmelidir diye defalarca söyledi.
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Virtual Reality 1 ay
Paylaşımınızda "Fransız Airbus" demişsiniz ama yanlışınız var. Airbus, Avrupa Birliği ortak girişimidir. Airbus, ABD'li uçak üreticisi Boeing'den daha kaliteli ve daha güvenli uçak üretir. Fakat, daha pahalıdır. Amerikan arabaları VS Avrupa arabaları arasındaki fark gibidir.
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baris070707 1 ay yeni yorumcu
ABD ile savaşa devam diyor.
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Tanrıkut Mete Han 1 ay
Haberde yanlışlık var Airbus sadece Fransız şirketi değil Avrupa'nın çok uluslu şirketlerinden birisi Fransa'da ortaklardan birisi. Fransa Almanya ortaklığı olarak kuruldu daha sonra bu ortaklığa ispanya ve İngiltere'de katıldı uçakların yapımı bu ülkeler arasında paylaştırılmış durumda. Yönetim merkez Hollanda'dadır.
Konuya gelecek olursak Çin'in bu hamlesi tamamen siyasi ABD'nin Huawei hamlesine yanıt verdiler
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airbus çin anlaşması, airbus a320 ve
5 etiket daha airbus a350 boeing 737 max kazası havacılık Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
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