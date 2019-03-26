Boeing'e bir darbe daha! Çin ve Airbus, 300 uçaklık dev bir anlaşma imzaladı

Anlaşmanın değeri yaklaşık 35 milyar dolar
Fransız Airbus’ın kötü günler geçiren Boeing’e en büyük çalımı olarak nitelendirilen anlaşma, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Paris ziyareti esnasında imzalandı. Toplamda 300 uçaklık siparişi kapsayan anlaşmanın tüm detayları henüz açıklanmadı. Fakat uzmanlar uçakların değerinin 35 milyar dolar civarında olduğunu belirtiyor.
Siparişlerin çoğu 737 MAX 8'in rakibi A320'ye ait
Çin’in sipariş ettiği uçaklardan 290 tanesinin tek koridorlu Airbus A320 ailesine ait olduğu belirtildi. Boeing’in kötü günler geçirmesine sebep olan 737 MAX 8 yolcu uçağı da bu aileyle rekabet etmek üzere geliştirilmişti. Bu durum göz önüne alındığında, bazı uzmanlar Çin’in bu dev siparişini Boeing’e gözdağı olarak nitelendirdi. Diğer 10 adet siparişin Airbus A350 tipi geniş gövdeli uçaklardan oluştuğu söylenirken, anlaşma sonrası Airbus hisselerinin %2 oranında arttığı ifade edildi.
Çin, yaşanan kazalar sonrası 737 MAX 8’leri ilk yere indiren ülkeler arasındaydı. Türkiye dahil pek çok ülkede bu uçakların havalanmasına hala izin verilmiyor. Ayrıca dünya genelinde 300’den fazla 737 MAX siparişi iptal edildi. 5 bine yakın siparişin de askıya alındığı belirtiliyor.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-25/airbus-is-said-to-seal-long-awaited-aircraft-order-from-china Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aşağıda THY'nin Boeing siparişleri yer alıyor,bi bu kadar daha Airbus siparişi var.
Başka uçak olsa toprağın üstünde dağılmıştı :)
bir uçakta bir sorun çıktığında o firma batıyor mu ,öyleyse airbus sıfır sorunlu uçak mı ?
sanki bu işlerde uçaklardaki hatalarla birlikte ayrıca siyasi bir durumlar var gibi ?
ayrıca a320 çok eski bir uçak değil mi ?
birde ab. ülkesinden alınan bir uçak niye dolarla alınıyor ?
başka başka bir konu ise birbirine rakip gösterilen uçakların menzili de ,birbirine yakın mı acaba ?
a) 750 kg
b) 7500 kg
kokpit.aero/...
Yeni yazılımla birlikte yeni bir kanat tekniği denemiş olabilirler mi; sert bir yere girerken katlanan kanat tekniği gibi?
ABD çetelik yapmaya iyi alıştı. İstediği ülkeye ambargo koyuyor, arada bir özel uygulamalarla kendi mallarını satıyor (iran'a ambargoyu kısıtlı olarak aralayıp bir sürü sivil havacılık ürün satması ama avrupa ülkelerinin ticaretine burnunu sokması buna bir örnektir).
Son olarak ışid-daeş adı altında çine vurgun yapma hazırlığına girdi. Bu olayda ters tepince bütün ipler inceldiği yerden kopacaktır. Dünya, Çin'in ürünlerine güvenmelidir ve ABD'nin pazar payını daraltmalıdır. Çin ise ABD'ye karşı soğuk duran ülkelerde ticari ilişkilerini güçlendirip ABD'yi mümkün oldukça saf dışı bırakmalıdır.
Kendisine devlet diyen bu çetenin haddini bileceği günü görmeden ölmek istemiyorum.
Fakat Türkiye de bir şirket. C.başkanı Erdogan Türkiye şirket gibi yönetilmelidir diye defalarca söyledi.
Konuya gelecek olursak Çin'in bu hamlesi tamamen siyasi ABD'nin Huawei hamlesine yanıt verdiler
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