Boeing'e bir darbe daha! Çin ve Airbus, 300 uçaklık dev bir anlaşma imzaladı

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5 ay arayla düşen ve toplamda 346 kişiye mezar olan Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçaklarıyla gündeme gelen ABD’li havacılık devi, askıya alınan uçak siparişlerinin ardından bir darbe daha yedi. Çin, Boeing’in en büyük rakibi Airbus’tan tam 300 adet uçak sipariş etti.

Anlaşmanın değeri yaklaşık 35 milyar dolar

Fransız Airbus’ın kötü günler geçiren Boeing’e en büyük çalımı olarak nitelendirilen anlaşma, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Paris ziyareti esnasında imzalandı. Toplamda 300 uçaklık siparişi kapsayan anlaşmanın tüm detayları henüz açıklanmadı. Fakat uzmanlar uçakların değerinin 35 milyar dolar civarında olduğunu belirtiyor.

Siparişlerin çoğu 737 MAX 8'in rakibi A320'ye ait

Çin’in sipariş ettiği uçaklardan 290 tanesinin tek koridorlu Airbus A320 ailesine ait olduğu belirtildi. Boeing’in kötü günler geçirmesine sebep olan 737 MAX 8 yolcu uçağı da bu aileyle rekabet etmek üzere geliştirilmişti. Bu durum göz önüne alındığında, bazı uzmanlar Çin’in bu dev siparişini Boeing’e gözdağı olarak nitelendirdi. Diğer 10 adet siparişin Airbus A350 tipi geniş gövdeli uçaklardan oluştuğu söylenirken, anlaşma sonrası Airbus hisselerinin %2 oranında arttığı ifade edildi.

Çin, yaşanan kazalar sonrası 737 MAX 8’leri ilk yere indiren ülkeler arasındaydı. Türkiye dahil pek çok ülkede bu uçakların havalanmasına hala izin verilmiyor. Ayrıca dünya genelinde 300’den fazla 737 MAX siparişi iptal edildi. 5 bine yakın siparişin de askıya alındığı belirtiliyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-25/airbus-is-said-to-seal-long-awaited-aircraft-order-from-china