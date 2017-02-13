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NASA’da çalışan bilim insanı, Trump’ın seyahat yasağından etkilendiğini açıkladı

Donald Trump’ın seyahat yasağı, NASA’da çalışan Sidd Bikkannavar’ın ülkeye giriş yapmasını engelledi. Bikkannavar, olayın detaylarını verdiği röportajda anlattı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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NASA’da çalışan bilim insanı, Trump’ın seyahat yasağından etkilendiğini açıkladı
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NASA’da görevli olan Sidd Bikkannavar isimli bilim insanı, Amerika’nın yeni başkanı Donald Trump’ın seyahat yasağı nedeniyle 30 Ocak tarihinde Houston Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı. Amerika’da doğmuş ve büyümüş olan Bikkannavar, ebeveynlerinin İran asıllı olması nedeniyle ülkeye girişi yasak olan kişiler arasında bulunuyordu. Seyahat yasağı Yemen, Sudan, Libya, İran, Irak ve Suriye asıllı olan kişilerin Amerika’ya girişini kısıtlıyordu.

Yaklaşık 2 hafta önce yaşanan olayla ilgili The Verge ile bir röportaj yapan bilim insanı, NASA’nın Jet İtiş Gücü Laboratuvarı’nda görevli olduğunu ve Şili seyahatinden evine geri döndüğü sırada gözaltına alındığını dile getirdi.

Yaşadıklarını kişisel Facebook hesabı üzerinden paylaşan Bikkannavar, NASA’da çalıştığı ve bilim insanı ünvanına sahip olduğu için ülkesine girerken sorun yaşamayacağını düşünmüş. Tahmininde yanılan bilim insanı, havalimanına geldiği zaman görevliler tarafından durdurulmuş ve telefonuna el koyulmuş. Facebook paylaşımında yazana göre telefonunun PIN kodunu paylaşana ve telefonundaki tüm verilerin kopyalanmasına izin verene kadar gözaltında tutulan Bikkannavar, olayın detaylarını paylaşmasının ardından Facebook sayfasını sildi.

Donald Trump’ın seyahat yasağı sadece birkaç gün içerisinde yaklaşık 940 kişinin ülkeye seyahat etmesini engelledi. Yasak, 3 Şubat tarihinde askıya alındı.


http://mashable.com/2017/02/12/nasa-scientist-detained-at-houston-airport/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds#BL.frWgsXOq2 Yorum Yaz
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Xeblion 2 yıl en beğenilen
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Curimo 2 yıl
Dünyayı 3. Dünya Savaşı'na sürükleyecek biri varsa o da bu adamdır. Buraya da yazdim bunu.
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pspoor 2 yıl
Sadece 940 kisiyi mi engellemis yasak?
Oysa donanimhaberde bile 940 tan fazla haber yapildi Trump aleyhine, propaganda yapmaktan donanim ile ilgilenemiyorlar.
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sniper23 2 yıl pspoor
pspoor

Sadece 940 kisiyi mi engellemis yasak?
Oysa donanimhaberde bile 940 tan fazla haber yapildi Trump aleyhine, propaganda yapmaktan donanim ile ilgilenemiyorlar.





Gereksiz derecede herkes Trump'a düşman . Neden bu kadar nefret edildiğini çözemedim.
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Xeblion 2 yıl en beğenilen
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serafon 2 yıl
Bunlar kesinlikle planlanan yeni dünya düzeni için atılan adımlar. Bir adamın rastgele iş yapması olayı değil bence....
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halitozbasli 2 yıl serafon
serafon

Bunlar kesinlikle planlanan yeni dünya düzeni için atılan adımlar. Bir adamın rastgele iş yapması olayı değil bence....

Aynen adam natoyu bittirmekle tehdit ediyor. Eski adaletin koruyucu ve özgürlükler ülkesi mardavallarından asıl olduğu benliğe geri dönen bir amerika görecez çok yakın zamanda umarım dünyayı savaşa sokmaz sonunda.
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tttahmettt 2 yıl
bunlarla gündem meşgul edilirken arkada neler oluyor acaba
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Xeblion 2 yıl
Mağdur edebiyatı
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