NASA’da çalışan bilim insanı, Trump’ın seyahat yasağından etkilendiğini açıkladı

Yaklaşık 2 hafta önce yaşanan olayla ilgili The Verge ile bir röportaj yapan bilim insanı, NASA’nın Jet İtiş Gücü Laboratuvarı’nda görevli olduğunu ve Şili seyahatinden evine geri döndüğü sırada gözaltına alındığını dile getirdi.
Yaşadıklarını kişisel Facebook hesabı üzerinden paylaşan Bikkannavar, NASA’da çalıştığı ve bilim insanı ünvanına sahip olduğu için ülkesine girerken sorun yaşamayacağını düşünmüş. Tahmininde yanılan bilim insanı, havalimanına geldiği zaman görevliler tarafından durdurulmuş ve telefonuna el koyulmuş. Facebook paylaşımında yazana göre telefonunun PIN kodunu paylaşana ve telefonundaki tüm verilerin kopyalanmasına izin verene kadar gözaltında tutulan Bikkannavar, olayın detaylarını paylaşmasının ardından Facebook sayfasını sildi.
Donald Trump’ın seyahat yasağı sadece birkaç gün içerisinde yaklaşık 940 kişinin ülkeye seyahat etmesini engelledi. Yasak, 3 Şubat tarihinde askıya alındı.
http://mashable.com/2017/02/12/nasa-scientist-detained-at-houston-airport/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds#BL.frWgsXOq2 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Oysa donanimhaberde bile 940 tan fazla haber yapildi Trump aleyhine, propaganda yapmaktan donanim ile ilgilenemiyorlar.
Gereksiz derecede herkes Trump'a düşman . Neden bu kadar nefret edildiğini çözemedim.
Aynen adam natoyu bittirmekle tehdit ediyor. Eski adaletin koruyucu ve özgürlükler ülkesi mardavallarından asıl olduğu benliğe geri dönen bir amerika görecez çok yakın zamanda umarım dünyayı savaşa sokmaz sonunda.