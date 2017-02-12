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NASA, alglerin uzayda 16 ay sağ kalabildiğini keşfetti

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda çalışmalar yapan NASA, genellikle “yosun” olarak bilinen alglerin uzayın zorlu koşullarında 16 ay sağ kalmayı başardığını açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,1b
1
17
Uzay
Emre Karakullukçu
Yazar
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NASA, alglerin uzayda 16 ay sağ kalabildiğini keşfetti

Mars kolonisinde kullanılabilecek kaynaklar için araştırmalara devam eden NASA, gezegenimizde bolca bulunan bazı alg türlerinin uzay koşullarına dayanabildiğini keşfetti. Farklı canlıları, Biology and Mars Experiment (BIOMEX) projesi kapsamında uzayda test eden NASA, soğuk ortamlarda yaşayabilme özelliğine sahip olan alg türlerini bu zorlu teste tabi tuttu. Uzay koşullarını kopyalamanın zorluğundan ötürü Uluslararası Uzay İstasyonu’nda gerçekleştirilen deney, alglerin 16 ay sağ kalmasıyla sonuçlandı.

Algler, bulundukları ortama çok iyi şekilde uyum sağlayabilme yeteneğine sahiplerdir. Ancak uzayın zorlu koşullarına (soğukluk, radyasyon gibi etkenlere) bu kadar uzun süre dayanabilmeleri, bilim insanlarını bile şaşırtmış.

Deneyde kullanılan algler, Uluslararası Uzay İstasyonu ekibi tarafından Dünya’ya gönderilecek ve burada, yapılarında herhangi bir değişim olup olmadığı incelenecek. İncelemeler sonucunda eğer alglerin uzay koşullarında hiçbir zarar görmeden sağ kalabildiği ortaya çıkarsa, gelecek senelerde yapılması planlanan uzay görevlerinde algler de kullanılabilir. Bunun yanı sıra bilim insanları, uzay koşullarında hayatta kalabilmiş olan alglere benzer canlıların var olup olmadığını araştıracaklar. 



https://futurism.com/3-nasa-discovers-an-organism-that-can-survive-16-months-in-outer-space/ Yorum Yaz
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dragonborn95 2 yıl en beğenilen
Forumda dünyanın düz olduğunun tartışıldığı binlerce mesajlık konu var. Fazla yani bize bu haberler.
1 Yanıt Yanıtla +27
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napolyon94 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
yosun yaşarsa bitki de yaşar meyvede...

Bravo


Hemen melih gokcegi ariyorum marsa 500 fidan diksin
kadirirdemyosun yaşarsa bitki de yaşar meyvede...BravoHemen melih gokcegi ariyorum marsa 500 fidan diks...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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qrolica 2 yıl
dünya oksijeninin en büyük kaynaklarından birisidir kendileri
1 Yanıt Yanıtla +5
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tobepeople 2 yıl
Deniz Yosunu Dünya da yaşayan ilk canlıdır. Ve mantarlar hatta diğer canlılar da yaşamını buna borçludur. Zaten biraz belgesel izleseler bunun çok da zor olmadığı belli bir şey. Ancak asıl uzayda yaşayan canlılar da bazen Dünya ya ulaşıyor Kırmızı yağmurlarla iniyorlar mesela onlar da aslında birer canlı ve uzayda yaşamın kanıtı olarak ortaya atılabilecek somut bir delil. Ancak bir çok yer de bu inkar ediliyor olsa da belgeseller de açık açık anlatılıyor.
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JoeyBane 2 yıl
brokoli olsa daha fazla yaşardı
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PrestigeMan 2 yıl
İllaki saçma sapan yorumlar yazan olacak :) oturduğunuz yerden atıp tutuyorsunuz. Bilim adamları ve NASA gibi kuruluşlar kaç insan çalışıyor ve kaç bilim adamı ve sayısı belli değil birileride gelmiş yazmış diğer meyve sebzelerde yetişir diğeri tüp hadi ya sizin düşündüğünüzü binlerce bilim adamı düşünememiş:) ne kadarda akıllısınız.
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1BilimAdamı 2 yıl
Mutant algler yara Alg X'ler
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darkaura 2 yıl
Alg ler 16 ay hayatta kalabiliyorsa archea bakterilerin gezegenler arasi yolculuklardan sag cikabilceklerini tahmin etmek yanlis olmaz. Archea bakteriler ki kurumus deniz yatagindaki tuz kristallerinin icine hapsolmus su zerrelerinde milyonlarca yil hayatta kalabilen zor sartlarin yasam ustalari. Yerin kilometrelerce altinda 100derecede kaynayan sulfurik asit golcuklerinde bile yasayan archea bakteriler bulundu. Dunyaya marsdan kopup gelen meteorlar oldugunu dusunursek yasamin gezegenden gezegene atlayan bir olay olmasi hicde ihtimal disi degil. Keza dunya soguyup sivi okyanuslar olusur olmusmaz ilk yasam basliyor.
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dragonborn95 2 yıl en beğenilen
Forumda dünyanın düz olduğunun tartışıldığı binlerce mesajlık konu var. Fazla yani bize bu haberler.
1 Yanıt Yanıtla +27
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eulogy 2 yıl dragonborn95
dragonborn95

Forumda dünyanın düz olduğunun tartışıldığı binlerce mesajlık konu var. Fazla yani bize bu haberler.


O konu trolleme amaçlı. Kimsenin dünyanın düz olduğuna inandığı yok.
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ozancn 2 yıl
Mars'a eksinler :)
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kadirirdem 2 yıl
yosun yaşarsa bitki de yaşar meyvede...
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napolyon94 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
yosun yaşarsa bitki de yaşar meyvede...

Bravo


Hemen melih gokcegi ariyorum marsa 500 fidan diksin
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fuujitsu 2 yıl
16 ay nasıl sağ kalıyorlar ya oksijen yok bi şey yok.
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Ciclista 2 yıl fuujitsu
fuujitsu

16 ay nasıl sağ kalıyorlar ya oksijen yok bi şey yok.

Tüplerin içinde durdukları için sağ kalıyorlar.
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qrolica 2 yıl
dünya oksijeninin en büyük kaynaklarından birisidir kendileri
1 Yanıt Yanıtla +5
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Her isi ters giden adam 2 yıl qrolica
qrolica
dünya oksijeninin en büyük kaynaklarından birisidir kendileri

Mavi yesil algler hidrojen de uretiyorlar
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