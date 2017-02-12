NASA, alglerin uzayda 16 ay sağ kalabildiğini keşfetti

Mars kolonisinde kullanılabilecek kaynaklar için araştırmalara devam eden NASA, gezegenimizde bolca bulunan bazı alg türlerinin uzay koşullarına dayanabildiğini keşfetti. Farklı canlıları, Biology and Mars Experiment (BIOMEX) projesi kapsamında uzayda test eden NASA, soğuk ortamlarda yaşayabilme özelliğine sahip olan alg türlerini bu zorlu teste tabi tuttu. Uzay koşullarını kopyalamanın zorluğundan ötürü Uluslararası Uzay İstasyonu’nda gerçekleştirilen deney, alglerin 16 ay sağ kalmasıyla sonuçlandı.

Algler, bulundukları ortama çok iyi şekilde uyum sağlayabilme yeteneğine sahiplerdir. Ancak uzayın zorlu koşullarına (soğukluk, radyasyon gibi etkenlere) bu kadar uzun süre dayanabilmeleri, bilim insanlarını bile şaşırtmış.

Deneyde kullanılan algler, Uluslararası Uzay İstasyonu ekibi tarafından Dünya’ya gönderilecek ve burada, yapılarında herhangi bir değişim olup olmadığı incelenecek. İncelemeler sonucunda eğer alglerin uzay koşullarında hiçbir zarar görmeden sağ kalabildiği ortaya çıkarsa, gelecek senelerde yapılması planlanan uzay görevlerinde algler de kullanılabilir. Bunun yanı sıra bilim insanları, uzay koşullarında hayatta kalabilmiş olan alglere benzer canlıların var olup olmadığını araştıracaklar.

https://futurism.com/3-nasa-discovers-an-organism-that-can-survive-16-months-in-outer-space/