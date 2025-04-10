Elon Musk'a bir darbe de NASA'dan geldi; Yeni başkan Musk'la arasına mesafe koydu

Tam Boyutta Gör Donald Trump Beyaz Saray'a döndükten sonra bir anda dünyanın en etkili birkaç insanından birine dönüşen Elon Musk, hükûmet bütçelerinden NASA projelerine kadar pek çok konuda karar mercii hâline geldi. Hatta bu yüzden NASA'da panik havası olduğu konuşuluyordu. Ancak bu durum çok uzun sürmedi. Son günlerde Musk için rüzgar tersine dönmeye başladı.

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bilgiler, Donald Trump'ın Elon Musk'ı gözden çıkarmış olabileceğini ortaya çıkardı. Hatta Musk'ın önümüzdeki günlerde hükûmetteki rolünden tamamen ayırlacağı öne sürüldü. Elon Musk bu haberi doğrulamadı ama bu haberden birkaç gün sonra Trump'ın gümrük vergilerini eleştirerek işlerin iyi gitmediğini bir nevi teyit etmiş oldu. Trump yönetiminin Elon Musk ile arasına mesafe koyması, NASA'yı da Musk'ın pençesinden kurtarmış gibi görünüyor.

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Yeni NASA Başkanı, Elon Musk ile Arasına Mesafe Koydu

NASA'nın yeni başkanı olarak göreve başlamak için bugün Kongre karşısına çıkan Jared Isaacman'a Elon Musk ile olan ilişkisi soruldu. Daha önce SpaceX'in Dragon roketiyle iki kez uzaya çıkan Isaacman, normalde Elon Musk ve SpaceX ile son derece iyi ilişkilere sahipti. Bu yüzden onun yönetimindeki NASA'nın Elon Musk'ın kontrolüne geçmesinden korkuluyordu. Ancak Isaacman böyle bir şeyin söz konusu olmayacağı konusunda Kongre'yi temin etti. Isaacman, konuyla ilgili açıklamasında "Biz SpaceX gibi şirketlere çalışmıyoruz, onlar bize çalışıyor." diyerek yeni dönemde özel şirketlere gereğinden fazla imtiyaz tanınmayacağını vurguladı.

Elbette bu Kongre'yi tatmin etmek için söylenmiş altı boş sözler olarak da görülebilir. Ama Isaacman daha ilk günden bu açıklamasının altını dolduracak bir karara da imza attı. Isaacman, Elon Musk'ın "zaman ve para kaybı" olarak değerlendirdiği Artemis 2 görevini öncelikli projeleri arasında saydı. Ay'a yapılacak yeni insanlı görevde yer alacak dört astronotu da bu oturuma davet eden Isaacman Ay'e geri dönmek için çalışmaların süreciğini vurguladı. Isaacman ayrıca Artemis görevinde kullanılacak SLS sisteminden de vazgeçilmeyeceğini belirtti.

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