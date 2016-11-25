NASA'dan SpaceX'e tam 112 milyon dolar değerinde kontrat

1 Eylül'deki patlamadan bu yana hala tam olarak toparlanamayan SpaceX'e NASA'dan güzel haberler var. Uzay ajansı, 2021 yılında yörüngeye yerleştirmeyi planladığı SWOT isimli uydusunu uzaya fırlatmak için SpaceX'e görev verdi. Elon Musk'ın uzay şirketi böylece tam 112 milyon dolarlık bir kontratı da eline geçirmiş oldu.
NASA'nın Fransız uzay ajansı CNES'le birlikte geliştirdiği SWOT(Surface Water and Ocean Topography) uydusu okyanus ve yer üstü suların araştırılması alanında çok önemli bir yere sahip olacak. NASA'nın, "Dünya üzerindeki neredeyse tüm yer üstü sularını global anlamda araştırabilen ilk uydu" şeklinde tanımladığı SWOT, Yeryüzü'ndeki su kütlelerinin zamanla ne tür değişimler gösterdiğine dair ölçümler yapacak ve çok önemli veriler toplayacak.
Ayrıca Bkz. "İşte NASA'nın yeni gezegen avcısı: TESS"
NASA'yla birlikte bugüne kadar toplam 9 farklı kargo taşıma görevine çıkan SpaceX, ayrıca geçtiğimiz Ocak ayında da ilk kez bir NASA uydusunu yörüngeye taşımıştı(Jason-3). Önümüzdeki yıllar içerisinde kargo ve uydu taşıma görevlerine aynı şekilde devam edecek olan şirket herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde 2017 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot taşımaya da başlayacak. Uzay Mekiği programının 2011'de iptal edilmesinden bu yana kendi astronotlarını uzaya kendisi gönderemeyen ABD için de bu görevlerin büyük önemi var.
NASA'nın Fransız uzay ajansı CNES'le birlikte geliştirdiği SWOT(Surface Water and Ocean Topography) uydusu okyanus ve yer üstü suların araştırılması alanında çok önemli bir yere sahip olacak. NASA'nın, "Dünya üzerindeki neredeyse tüm yer üstü sularını global anlamda araştırabilen ilk uydu" şeklinde tanımladığı SWOT, Yeryüzü'ndeki su kütlelerinin zamanla ne tür değişimler gösterdiğine dair ölçümler yapacak ve çok önemli veriler toplayacak.
Ayrıca Bkz. "İşte NASA'nın yeni gezegen avcısı: TESS"
NASA-SpaceX iş birliği aynen devam ediyorCEO Elon Musk'ın geçtiğimiz Eylül ayında düzenlediği Mars konferansında da belirttiği gibi SpaceX, bugünlere gelmesinde NASA'ya çok şey borçlu. Zira NASA, 2015 yılındaki patlama olsun veya geçtiğimiz Eylül ayındaki patlama olsun yaşanan tüm aksiliklere rağmen SpaceX'le güven tazelemeye devam ediyor.
NASA'yla birlikte bugüne kadar toplam 9 farklı kargo taşıma görevine çıkan SpaceX, ayrıca geçtiğimiz Ocak ayında da ilk kez bir NASA uydusunu yörüngeye taşımıştı(Jason-3). Önümüzdeki yıllar içerisinde kargo ve uydu taşıma görevlerine aynı şekilde devam edecek olan şirket herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde 2017 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot taşımaya da başlayacak. Uzay Mekiği programının 2011'de iptal edilmesinden bu yana kendi astronotlarını uzaya kendisi gönderemeyen ABD için de bu görevlerin büyük önemi var.
Düzeltme: NASA tarafından belirtilen ifadelere göre 112 milyon dolarlık ücretin tamamı SpaceX'e gitmiyor. Buna göre belirtilen ücret Falcon 9 roketinin kullanılması da dahil olmak üzere tüm fırlatma işlemlerini kapsıyor. Yani 112 milyon dolarlık ücret SpaceX dışında bazı ek şirketleri de kapsayacak.
https://www.engadget.com/2016/11/25/spacex-nasa-swot-satellite-launch/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sayın editör: herkes yukarıda bahsettiğim alt takım elemanı değil. Aşağıdaki bağlantıya bir göz atın isterseniz. Haberinizi okuduğumda 112 milyon doları SWOT'u fırlatmak için aldığını anladım. 112 milyon dolar derin uzay için düşük, yakın yörünge için (elbette faydalı yükün büyüklüğüne bağlı) az bir değer. Aşağıdaki bağlantıda 112 milyon doların "fırlatma dahil tüm proje" için olduğu görülüyor.
Watery-mission-SpaceX-and-NASA-join-forces-on-2021-monitoring-project
Haklısınız hocam haberde yanlışlık yapmışım. Bana da ücret çok gibi gelmişti aslında, SpaceX'in fırlatma için 62 milyon dolar aldığını biliyordum ama araştırdığım kaynaklarda csmonitor'daki ifadeleri görememiştim. Düzeltme için teşekkürler
Aynen hocam bir ülke düşün derdi fırlatılamayan roketi olsun bi ülke düşün iss de oy kullanılsın. Bide bize bak gerçekten