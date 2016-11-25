NASA'dan SpaceX'e tam 112 milyon dolar değerinde kontrat

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"İşte NASA'nın yeni gezegen avcısı: TESS"

NASA-SpaceX iş birliği aynen devam ediyor

1 Eylül'deki patlamadan bu yana hala tam olarak toparlanamayan SpaceX'e NASA'dan güzel haberler var. Uzay ajansı, 2021 yılında yörüngeye yerleştirmeyi planladığı SWOT isimli uydusunu uzaya fırlatmak için SpaceX'e görev verdi. Elon Musk'ın uzay şirketi böylece tam 112 milyon dolarlık bir kontratı da eline geçirmiş oldu.NASA'nın Fransız uzay ajansı CNES'le birlikte geliştirdiği SWOT(Surface Water and Ocean Topography) uydusu okyanus ve yer üstü suların araştırılması alanında çok önemli bir yere sahip olacak. NASA'nın,şeklinde tanımladığı SWOT, Yeryüzü'ndeki su kütlelerinin zamanla ne tür değişimler gösterdiğine dair ölçümler yapacak ve çok önemli veriler toplayacak.CEO Elon Musk'ın geçtiğimiz Eylül ayında düzenlediği Mars konferansında da belirttiği gibiZira NASA, 2015 yılındaki patlama olsun veya geçtiğimiz Eylül ayındaki patlama olsun yaşanan tüm aksiliklere rağmen SpaceX'le güven tazelemeye devam ediyor.NASA'yla birlikte bugüne kadar toplam 9 farklı kargo taşıma görevine çıkan SpaceX, ayrıca geçtiğimiz Ocak ayında da ilk kez bir NASA uydusunu yörüngeye taşımıştı(Jason-3). Önümüzdeki yıllar içerisinde kargo ve uydu taşıma görevlerine aynı şekilde devam edecek olan şirket herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirdeUzay Mekiği programının 2011'de iptal edilmesinden bu yana