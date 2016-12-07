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NASA'dan bozuk uydulara ilginç çözüm: Uydu tamir eden uydu

Uydularının uzay çöpüne dönüşmesini istemeyen NASA ilginç bir çözüm üzerinde çalışıyor. Uzay ajansının uydulara tamir ve yakıt desteği sağlayacak "uydu tamir eden uydusu" 2020'de fırlatacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,5b
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12
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Devletler, uzay ajansları veya özel şirketler olsun birçok kurum veya kuruluş bugün uzayın sunduğu avantajlardan faydalanmak adına toplamda milyonlarca dolara mal olan uydular üretip yörüngeye yerleştiriyorlar. Örneğin geçtiğimiz günlerde yörüngeye oturan uydumuz Göktürk-1 fırlatma hariç yaklaşık 260 milyon dolar maliyetindeydi. Peki insanlar için ulaşması neredeyse imkansız konumlarda bulunan bu pahalı cihazlar arızalandığında veya herhangi bir sebepten dolayı kullanılamaz hale geldiğinde neler yapılıyor?

Aslında bu sorunun cevabı şu an için epey karamsar: "Hiçbir şey". Yani bu yüz milyonlarca dolarlık bilgisayarlar herhangi bir fiziksel tamir planı olmaksızın uzaya fırlatılıyorlar. Dolayısıyla uzay aracı tamir edilebilecek durumda olsa dahi zamanla yörüngedeki büyük çöp yığının bir parçası haline geliyor.

Ayrıca Bkz. "Hindistanlı "bir grup insan" 2017'de Ay'a uzay aracı indirmeye hazırlanıyor"

Uydu tamir eden uydu: Restore-L

Uzay araştırmalarının bir numaralı ismi olan NASA da işte bu tür problemlere çözüm olabilecek yepyeni bir uzay aracı üzerinde çalışıyor. Uzay ajansının "Restore-L" ismini verdiği bu yeni uzay aracı, kullanılamaz haldeki uyduları hem tamir edebilecek hem de uydulara yakıt desteği sağlayacak.

NASA'nın bugün resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada uzay aracının üretimi için ABD merkezli şirket Space Systems Loral ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Şirkete toplamda 127 milyon dolarlık kontrat verildiğini duyuran NASA ayrıca Restore-L'in 2020 gibi yakın bir tarihte görev yapmaya başlayabileceğini de ekledi. Uzay aracının ilk göreviyse NASA'nın Yeryüzü gözlem uydusu Landsat 7'ye yakıt desteği sağlamak olacak.

Uzay çöpleri için de önemli bir çözüm olabilir

Uzun bir süredir yörüngedeki uzay çöplüğü problemleri için de çözüm arayışlarında olan NASA, yeni uzay aracıyla birlikte bu alanda da yeni bir dönemin açılabileceğini belirtiyor. Buna göre Restore-L üzerindeki robotik kol yardımıyla uzay çöplerini yakalayıp yörüngelerinden itme özelliklerine de sahip olacak.

Restore-L'de kullanılacak olan robotik kol:
 

https://www.nasa.gov/mission_pages/tdm/restore-l/index.html Yorum Yaz
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ingilizajani 2 yıl en beğenilen
"Qafir" NASA boş işlerle uğraşıyor resmen cehennemin dibini boylayacaklar, yazık...
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1 Yanıt Yanıtla +32
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gxhero 2 yıl
Bu yorumlarda fotoğrafı olan şeylerdi da o mekiğe koyup uzaya atsınlar lütfen bizde kurtulalım onlarda uydu filan okur üfler rahatlarlar olmadı vurdurup çalıştırırlar uyduları. (başka bir konuda müslüman bilim adamlarını savundum şu resimlere baktım iğrendim yemin ederim papaz eriğini imam eriği yapmış gö.üm)
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irish 2 yıl
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Xeblion 2 yıl
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asılsız.ihbar 2 yıl
düşünsenize bi vida takacak tutarımıyo bir yıl ugraşıyo :D
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exterminant 2 yıl
konu ve yorumlar...
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SEO-Uzmanı 2 yıl

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Mephalay 2 yıl
Uydu tamir eden uydunun tamire ihtiyaci olursa. Recursive hislerim harekete geciyor.
Saka bir yana da, cok hassas hareket kabiliyeti gerektiren bir islem olmali tamir etmek, nasil bir monopropellant motoru kullandilar cok merak ediyorum, 360 derece hassas hareket edebiliyor olmasi gerekiyor. Ya da ufak tefek seyleri tamir edemiyor.
Bir de, omru boyunca sadece 1 uyduyu tamir edecektir herhalde. Cunku yorungesini surekli degistirmek zorunda kalir aksi halde ona da yakit dayanmaz.
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CWaRRioR 2 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

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Kahkaha attım
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ingilizajani 2 yıl en beğenilen
"Qafir" NASA boş işlerle uğraşıyor resmen cehennemin dibini boylayacaklar, yazık...
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1 Yanıt Yanıtla +32
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BekirHan 2 yıl ingilizajani
ingilizajani

"Qafir" NASA boş işlerle uğraşıyor resmen cehennemin dibini boylayacaklar, yazık...

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Yok artık!!!!
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Tugrul_512bit 2 yıl
Decepticonlar, kıymığın yeri bulundu, harekete geçin.
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nasa, uzay araştırmaları ve
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