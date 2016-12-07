NASA'dan bozuk uydulara ilginç çözüm: Uydu tamir eden uydu

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Uydu tamir eden uydu: Restore-L

Uzay çöpleri için de önemli bir çözüm olabilir

Devletler, uzay ajansları veya özel şirketler olsun birçok kurum veya kuruluş bugün uzayın sunduğu avantajlardan faydalanmak adına toplamda milyonlarca dolara mal olan uydular üretip yörüngeye yerleştiriyorlar. Örneğin geçtiğimiz günlerde yörüngeye oturan uydumuz Göktürk-1 fırlatma hariç yaklaşık 260 milyon dolar maliyetindeydi. Peki insanlar için ulaşması neredeyse imkansız konumlarda bulunan bu pahalı cihazlar arızalandığında veya herhangi bir sebepten dolayı kullanılamaz hale geldiğinde neler yapılıyor?Aslında bu sorunun cevabı şu an için epey karamsar: "Hiçbir şey". Yani bu yüz milyonlarca dolarlık bilgisayarlar herhangi bir fiziksel tamir planı olmaksızın uzaya fırlatılıyorlar. Dolayısıyla uzay aracı tamir edilebilecek durumda olsa dahi zamanla yörüngedeki büyük çöp yığının bir parçası haline geliyor.Uzay araştırmalarının bir numaralı ismi olan NASA da işte bu tür problemlere çözüm olabilecek yepyeni bir uzay aracı üzerinde çalışıyor. Uzay ajansının "Restore-L" ismini verdiği bu yeni uzay aracı, kullanılamaz haldeki uyduları hem tamir edebilecek hem de uydulara yakıt desteği sağlayacak.NASA'nın bugün resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada uzay aracının üretimi için ABD merkezli şirket Space Systems Loral ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Şirkete toplamda 127 milyon dolarlık kontrat verildiğini duyuran NASA ayrıca Restore-L'in 2020 gibi yakın bir tarihte görev yapmaya başlayabileceğini de ekledi. Uzay aracının ilk göreviyse NASA'nın Yeryüzü gözlem uydusu Landsat 7'ye yakıt desteği sağlamak olacak.Uzun bir süredir yörüngedeki uzay çöplüğü problemleri için de çözüm arayışlarında olan NASA, yeni uzay aracıyla birlikte bu alanda da yeni bir dönemin açılabileceğini belirtiyor. Buna göre Restore-L üzerindeki robotik kol yardımıyla uzay çöplerini yakalayıp yörüngelerinden itme özelliklerine de sahip olacak.