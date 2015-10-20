NASA'dan yeni internet sitesi

NASA'nın görücüye çıkarttığı yeni site, Dünya'nın tam olarak 1.6 milyon km uzağından çekilmiş fotoğrafları üzerine kuruluyor. Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) uydusunda yer alan EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera) kamera birimi sayesinde gerçekleştirilen çekim süreci, gönderilen 4MP çözünürlüğündeki görüntülerin birleştirilmesiyle her gün 12MP çözünürlüğünde bir Dünya fotoğrafının yayınlanmasıyla devam edecek.

Bunu yaklaşık 12 ila 36 saatlik gecikme ile gerçekleştirecek olan NASA, "Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi" ile "Amerika Hava Kuvvetleri'yle" kurduğu ortaklık doğrultusunda da kullanıcılar yanında bilim adamlarına da atmosfer hareketleri hakkında güncel bilgiler sağlayacak.

http://www.engadget.com/2015/10/19/get-a-daily-fresh-look-at-the-earth-with-nasas-new-website/?ncid=txtlnkusaolp00000595