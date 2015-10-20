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NASA'dan yeni internet sitesi

Şu sıralar daha çok Mars ve Plüton gibi gezegenlere odaklanmışken, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA yeni bir internet sitesi daha hayata geçirdi.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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NASA'dan yeni internet sitesi

NASA'nın görücüye çıkarttığı yeni site, Dünya'nın tam olarak 1.6 milyon km uzağından çekilmiş fotoğrafları üzerine kuruluyor. Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) uydusunda yer alan EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera) kamera birimi sayesinde gerçekleştirilen çekim süreci, gönderilen 4MP çözünürlüğündeki görüntülerin birleştirilmesiyle her gün 12MP çözünürlüğünde bir Dünya fotoğrafının yayınlanmasıyla devam edecek.
Bunu yaklaşık 12 ila 36 saatlik gecikme ile gerçekleştirecek olan NASA, "Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi" ile "Amerika Hava Kuvvetleri'yle" kurduğu ortaklık doğrultusunda da kullanıcılar yanında bilim adamlarına da atmosfer hareketleri hakkında güncel bilgiler sağlayacak.
NASA'nın yeni sitesine buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.engadget.com/2015/10/19/get-a-daily-fresh-look-at-the-earth-with-nasas-new-website/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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Patren 4 yıl
mobileda calismiyor galiba
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aspirin_00 4 yıl
ortada site yok nasıl oluyor domaini aldılar dense yeri :D host yok ortada :D
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CanTnçr 4 yıl
Ben de açılıyor arkadaşlar. Biraz uzun sürüyor ama açılıyor
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emir kustirika 4 yıl
siteye henüz ulaşılamıyor en azından ben ulaşamadım açılmamış site daha :D
ulaşabilirsiniz demişsiniz
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Bayberty 4 yıl
siteye erişilemiyor...

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