NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu tarafından yapılan gözlemler sonucunda, GJ 9827d adlı gezegende su molekülleri tespit edildiği açıklandı.

Bu gezegen, Dünya'dan 97 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor ve çapı, Dünya'nın yaklaşık iki katı büyüklüğünde. Atmosferinde su buharı bulunduğu belirlenen GJ 9827d, en küçük dış gezegen olarak kayıtlara geçti.

Araştırma ekibi, Hubble Teleskobu'nun su moleküllerini hidrojen bakımından zengin bir atmosfer içinde mi yoksa yıldızın etkisiyle gezegenin orijinal atmosferinin buharlaşması sonucu mu gözlemlediğini henüz belirleyemedi.

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Montreal Üniversitesi Trottier Dış Gezegenler Araştırma Enstitüsü profesörlerinden Björn Benneke bu keşfin, su açısından zengin atmosferlere sahip gezegenlerin diğer yıldız sistemlerinde de bulunabileceğini ilk kez doğrudan gösterme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Araştırmanın yazarlarından Laura Kreidberg ise "Bu kadar küçük bir gezegende su bulunması, dönüm noktası niteliğinde bir keşif" şeklinde açıklama yaptı.

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97 ışık yılı uzaktaki gezegende su bulundu