97 ışık yılı uzaktaki gezegende su bulundu

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu tarafından yapılan gözlemler sonucunda, GJ 9827d adlı gezegende su molekülleri tespit edildiği açıklandı.
Bu gezegen, Dünya'dan 97 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor ve çapı, Dünya'nın yaklaşık iki katı büyüklüğünde. Atmosferinde su buharı bulunduğu belirlenen GJ 9827d, en küçük dış gezegen olarak kayıtlara geçti.
Araştırma ekibi, Hubble Teleskobu'nun su moleküllerini hidrojen bakımından zengin bir atmosfer içinde mi yoksa yıldızın etkisiyle gezegenin orijinal atmosferinin buharlaşması sonucu mu gözlemlediğini henüz belirleyemedi.
Montreal Üniversitesi Trottier Dış Gezegenler Araştırma Enstitüsü profesörlerinden Björn Benneke bu keşfin, su açısından zengin atmosferlere sahip gezegenlerin diğer yıldız sistemlerinde de bulunabileceğini ilk kez doğrudan gösterme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.
Araştırmanın yazarlarından Laura Kreidberg ise "Bu kadar küçük bir gezegende su bulunması, dönüm noktası niteliğinde bir keşif" şeklinde açıklama yaptı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.