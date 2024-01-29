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    97 ışık yılı uzaktaki gezegende su bulundu

    Gökbilimciler, Hubble Uzay Teleskobu ile GJ 9827d adlı gezegende su molekülleri keşfetti. Bu küçük ve sıcak gezegen, Dünya'dan 97 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

    NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu tarafından yapılan gözlemler sonucunda, GJ 9827d adlı gezegende su molekülleri tespit edildiği açıklandı.

    97 ışık yılı uzaktaki gezegende su bulundu

    Bu gezegen, Dünya'dan 97 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor ve çapı, Dünya'nın yaklaşık iki katı büyüklüğünde. Atmosferinde su buharı bulunduğu belirlenen GJ 9827d, en küçük dış gezegen olarak kayıtlara geçti.

    Araştırma ekibi, Hubble Teleskobu'nun su moleküllerini hidrojen bakımından zengin bir atmosfer içinde mi yoksa yıldızın etkisiyle gezegenin orijinal atmosferinin buharlaşması sonucu mu gözlemlediğini henüz belirleyemedi.

    Montreal Üniversitesi Trottier Dış Gezegenler Araştırma Enstitüsü profesörlerinden Björn Benneke bu keşfin, su açısından zengin atmosferlere sahip gezegenlerin diğer yıldız sistemlerinde de bulunabileceğini ilk kez doğrudan gösterme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

    Araştırmanın yazarlarından Laura Kreidberg ise "Bu kadar küçük bir gezegende su bulunması, dönüm noktası niteliğinde bir keşif" şeklinde açıklama yaptı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 6 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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