NASA'nın 1 milyar doları çöpe mi gitti? 9 yıldır geliştirilen kalkış kulesi "eğik" çıktı

NASA'nın yaklaşık 1 milyar dolar harcayarak geliştirdiği "taşınabilir kalkış kulesi", tam 9 yıllık geliştirme sürecinin ardından çöpe gidiyor. ArsTechnica'dan Eric Berger'ın haberine göre, kalkış rampası bir tarafa doğru "eğiklik" gösterdiği için çok büyük bir ihtimalle yalnızca tek bir roket kalkışında kullanılabilecek.



1 milyar dolarlık bu "pahalı" kalkış rampası aslen NASA'nın Ares I isimli roketinde kullanılmak üzere geliştirilmeye başlanmış. Ancak dönemin ABD başkanı Barack Obama'nın 2010 yılında Ares I programını iptal etmesiyle beraber haliyle taşınabilir kalkış rampası da amaçsız kalmış. Bu durumun ardından rampanın tamamiyle çöpe gitmesini istemeyen NASA ise kuleyi tekrar elden geçirip SLS roketleri için hazırlanmasını istemiş.



54 milyon dolar olarak başladı, 1 milyar dolara mal oldu

Tabi tüm bu tekrar elden geçirme ve yeniden dizayn işlemleri ABD devleti için de epey pahalıya mal olmuş. Kulenin Ares I projesi sırasındaki yapımı 234 milyon dolara mal olurken, SLS için tekrar elden geçirilmesi için ise tam 678 milyon dolar harcanmış.

Ayrıca Bkz.

"SpaceX ile uzaya gitmek tam 300 milyon dolar daha ucuz"

Yeni kalkış rampası için çalışmalar başladı

https://arstechnica.com/science/2018/02/nasa-spends-1-billion-for-a-launch-tower-that-leans-may-only-be-used-once/

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Kalkış kulesinin 9 yıl önce yapımına başlandığı sıralarda ise sadece 54 milyon dolara tamamlanacağı düşünülüyordu. Yani başlarda 54 milyon dolar olarak planlanan taşınabilir kalkış rampası, 9 yılın ardından tam 1 milyar dolara mal oldu ve yalnızca tek bir uçuş sonrasında çok büyük bir ihtimalle çöpe gidecek.Taşınabilir kalkış rampasındaki "eğilme" problemlerinin zaten beklenen bir şey olduğunu söyleyen NASA sözcüsü,"NASA'nın taşınabilir kalkış kulesi yapısal anlamda sapasağlam ve ekstra bir dizayn değişikliği ve modifikasyonu gerekmiyor. Ancak beklediğimiz gibi kule kusursuz sabit bir yapıya sahip değil." ifadelerine yer veriyor.NASA ise şimdiden ikinci bir kalkış rampası üzerinde çalışmaya başlamış. Zira uzay ajansı, "eğilme" ve "bükülme" problemleri gösteren kuleyi tamir etmenin, en baştan yeni bir kalkış rampası yapmaktan çok daha pahalıya mal olacağını söylüyor. Bu ikinci kalkış rampası için ekstra bütçe isteyen NASA, 2020'deki ilk SLS uçuşunun ardından 10 yıllık kuleyi bir tarafa atıp yeni kulesini kullanmaya başlayacak.Tabi bu tarz haberler NASA'nın halk ve devlet önündeki saygınlığını da yitirmesine neden oluyor. Zira uzay ajansı, harcanan milyarlarca dolara rağmen artık ortaya elle tutulur çok da bir şeyler koyamaması ve yenilik anlamında SpaceX gibi özel şirketlerin gerisinde kalmasıyla son zamanlarda eleştiri oklarının hedefi haline gelmiş durumda. Bakalım özel şirketlerin uzay sektöründeki dev atağı, NASA'yı uzay araştırmalarındaki liderlik konumundan edebilecek mi.