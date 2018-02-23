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NASA'nın 1 milyar doları çöpe mi gitti? 9 yıldır geliştirilen kalkış kulesi "eğik" çıktı

Yapılan gereksiz harcamalar nedeniyle son zamanlarda eleştiri oklarının hedefi haline gelen NASA'ya bir kötü haber daha geldi. 1 milyar dolarlık kalkış kompleksi büyük bir ihtimalle çöpe gidiyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
6,4b
1
31
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın yaklaşık 1 milyar dolar harcayarak geliştirdiği "taşınabilir kalkış kulesi", tam 9 yıllık geliştirme sürecinin ardından çöpe gidiyor. ArsTechnica'dan Eric Berger'ın haberine göre, kalkış rampası bir tarafa doğru "eğiklik" gösterdiği için çok büyük bir ihtimalle yalnızca tek bir roket kalkışında kullanılabilecek.

1 milyar dolarlık bu "pahalı" kalkış rampası aslen NASA'nın Ares I isimli roketinde kullanılmak üzere geliştirilmeye başlanmış. Ancak dönemin ABD başkanı Barack Obama'nın 2010 yılında Ares I programını iptal etmesiyle beraber haliyle taşınabilir kalkış rampası da amaçsız kalmış. Bu durumun ardından rampanın tamamiyle çöpe gitmesini istemeyen NASA ise kuleyi tekrar elden geçirip SLS roketleri için hazırlanmasını istemiş.

54 milyon dolar olarak başladı, 1 milyar dolara mal oldu


Tabi tüm bu tekrar elden geçirme ve yeniden dizayn işlemleri ABD devleti için de epey pahalıya mal olmuş. Kulenin Ares I projesi sırasındaki yapımı 234 milyon dolara mal olurken, SLS için tekrar elden geçirilmesi için ise tam 678 milyon dolar harcanmış.


Kalkış kulesinin 9 yıl önce yapımına başlandığı sıralarda ise sadece 54 milyon dolara tamamlanacağı düşünülüyordu. Yani başlarda 54 milyon dolar olarak planlanan taşınabilir kalkış rampası, 9 yılın ardından tam 1 milyar dolara mal oldu ve yalnızca tek bir uçuş sonrasında çok büyük bir ihtimalle çöpe gidecek.

Ayrıca Bkz. "SpaceX ile uzaya gitmek tam 300 milyon dolar daha ucuz"
Taşınabilir kalkış rampasındaki "eğilme" problemlerinin zaten beklenen bir şey olduğunu söyleyen NASA sözcüsü,"NASA'nın taşınabilir kalkış kulesi yapısal anlamda sapasağlam ve ekstra bir dizayn değişikliği ve modifikasyonu gerekmiyor. Ancak beklediğimiz gibi kule kusursuz sabit bir yapıya sahip değil." ifadelerine yer veriyor.

Yeni kalkış rampası için çalışmalar başladı


NASA ise şimdiden ikinci bir kalkış rampası üzerinde çalışmaya başlamış. Zira uzay ajansı, "eğilme" ve "bükülme" problemleri gösteren kuleyi tamir etmenin, en baştan yeni bir kalkış rampası yapmaktan çok daha pahalıya mal olacağını söylüyor. Bu ikinci kalkış rampası için ekstra bütçe isteyen NASA, 2020'deki ilk SLS uçuşunun ardından 10 yıllık kuleyi bir tarafa atıp yeni kulesini kullanmaya başlayacak.

Tabi bu tarz haberler NASA'nın halk ve devlet önündeki saygınlığını da yitirmesine neden oluyor. Zira uzay ajansı, harcanan milyarlarca dolara rağmen artık ortaya elle tutulur çok da bir şeyler koyamaması ve yenilik anlamında SpaceX gibi özel şirketlerin gerisinde kalmasıyla son zamanlarda eleştiri oklarının hedefi haline gelmiş durumda. Bakalım özel şirketlerin uzay sektöründeki dev atağı, NASA'yı uzay araştırmalarındaki liderlik konumundan edebilecek mi. 
https://arstechnica.com/science/2018/02/nasa-spends-1-billion-for-a-launch-tower-that-leans-may-only-be-used-once/ Yorum Yaz
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horizons2 1 yıl en beğenilen
Üzerinde 9 yıl harcayıp kafa patlatmışlar ama eğik kısmın altına doğru kağıt sıkıştırmayı akıl edememişler, orada bir Türk olacaktı ki.
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SigSauer6 1 yıl
Hükümeti istifaya çağırıyorum. Yazıklar olsun tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı nerelere gidiyor. Kim bilir hangi yandaş firma yaptı bunu.
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interwap 1 yıl
Para çöpe gitmemiş. İşte şirketler kazanmış. Daha ne olsun :)
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The Ace of Spades 1 yıl
Obama Ares 1'i neden iptal etti ? Hangi gezegen için bir programdı ?
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werty28 1 yıl
Rantçılar her zaman kazanır
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DH Misafiri 1 yıl
Senin mezarın dahi olmayacak Aresss
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Osakawa 1 yıl
Elon sağolsun, spacex'e nasadan iyi elamanları kaçırdı, nasada adam akıllı mühendis kalmadı :D
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gs09gs09 1 yıl
Altina bi tas mas koyaylarmis :) cekilin ben duzeltiverim bi tane su terazisiyle hallederiz
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igetsky 1 yıl
space x gumbur gumbur
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asderty 1 yıl
"54 milyon dolar olarak başladı, 1 milyar dolara mal oldu"
Gökçek, sen misin?
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volkan3156 1 yıl
Washington da bir meydana diksinler ikinci eiffel kulesi diye gelen turistleri s. sinler. 3 seneye kalmaz masrafını çıkartır. Sonuçta büyük bir elektrik direğinden paris yıllardır para basıyor.
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sistekiiz 1 yıl
Dünyada amerikaya çalışan (6000Tl küsür verip telefon alan 5-6 uçakla tatile giden Araplar) insan çok.Adamlar parayı ne yapıcaklarını bilemediklerinden bu şekilde olmadı diyerek milyarlarca doları gömüyorlar.
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emre1393 1 yıl
kan alırlar kamil kan, o rampanın hesabını sorarlar, muz cumhuriyeti değil orası.
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